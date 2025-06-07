انظر إلى الماضي: تلسكوب جيمس ويب الفضائي يكشف عن 800,000 مجرة في خريطة السماء العميقة المحطمة للسجلات

تلسكوب جيمس ويب الفضائي أطلق أكبر خريطة على الإطلاق للكون المبكر – ويمكنك استكشافها عبر الإنترنت

استطلاع COSMOS-Web من JWST يذهل العلماء بخريطة تفصيلية لـ 800,000 مجرة قديمة – الآن متاحة للاستكشاف من قبل أي شخص في جميع أنحاء العالم.

حقائق سريعة: المنطقة الممسوحة: تعادل ثلاثة أقمار كاملة جنبًا إلى جنب

تعادل ثلاثة أقمار كاملة جنبًا إلى جنب المجرات المكتشفة: ما يقرب من 800,000 – أكثر بـ 10 مرات مما تم التنبؤ به

ما يقرب من 800,000 – أكثر بـ 10 مرات مما تم التنبؤ به عدد التعريضات: أكثر من 10,000 صورة تم تجميعها معًا

أكثر من 10,000 صورة تم تجميعها معًا دليل تفاعلي: الآن مجاني للباحثين والجمهور

في إنجاز مذهل يذهل علماء الفلك وعشاق الفضاء على حد سواء، كشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) عن أكبر وأكثر خريطة تفصيلية للكون المبكر تم إنشاؤها على الإطلاق. سُمي هذا المشروع الرائد COSMOS-Web، ويمتد أعمق وأوسع في تاريخ الكون أكثر من أي وقت مضى – والصور الناتجة لم تكن أقل من رائعة.

هذا الاستطلاع الكوني الواسع، الذي تم تصنيعه من أكثر من 10,000 تعريض مجمع، استولى على جزء من السماء بعرض يعادل ثلاثة أقمار كاملة. بينما كانت التلسكوبات القديمة تميل إلى التكبير لرؤية تفاصيل عدد قليل من المجرات، فإن COSMOS-Web من JWST سحب ليقدم منظرًا بانوراميًا. النتيجة: مجموعة من ما يقرب من 800,000 مجرة، بعضها مضاء أقل من مليار سنة بعد الانفجار العظيم.

ما الذي يجعل هذه الخريطة الفضائية مبتكرة للغاية؟

يعتبر COSMOS-Web أكبر برنامج رصد لـ JWST منذ إطلاقه في عام 2021. لم يضاعف الاستطلاع التوقعات فحسب – بل قدم عشرة أضعاف عدد المجرات القديمة التي توقعها الخبراء في البداية. هذه السجلات تهز أفكار علماء الفلك حول شكل الكون المبكر، مما يفتح أبوابًا جديدة للاكتشاف والاستكشاف.

بفضل قوى ناسا وما يقرب من 50 عالمًا حول العالم، يخلق الاستطلاع أرشيفًا كونيًا حيًا. لقد تم توثيق حجم وشكل وسطوع كل مجرة – مما يقدم لمحات عن تطورها وبيئتها، سواء في فراغات منعزلة أو تجمعات مزدحمة.

أسئلة وأجوبة: ما الذي يحتويه دليل COSMOS-Web؟

س: هل يمكن لأي شخص الوصول إلى البيانات؟

بالطبع! دليل COSMOS-Web التفاعلي متاح الآن مجانًا عبر الإنترنت، مما يتيح للعلماء – وهواة النجوم – استكشاف تفاصيل آلاف المجرات بلا حدود.

س: ما مدى قدم أقدم المجرات في هذه الخريطة؟

تم اكتشاف بعض المجرات من أكثر من 13 مليار سنة مضت – تلك التي وُلِدت في فترة إعادة التأين الغامضة، عندما بدأت النجوم الأولى في اختراق ضباب الكون.

س: ما حجم المنطقة المرسومة؟

تغطي منطقة من السماء واسعة بما يكفي لتناسب ثلاثة أقمار كاملة جنبًا إلى جنب، وهي انتشار ضخمة مقارنة بمعظم استطلاعات الفضاء العميق.

كيف تمكن JWST من إنجاز هذا المعلم الكوني؟

على عكس الاستطلاعات القديمة، أعطى مشروع COSMOS-Web الأولوية لتغطية واسعة على الزوم الشديد. قامت بصريات JWST القوية بالتقاط مجرات باهتة وبعيدة كانت غير مرئية سابقًا لعلماء الفلك. قام الفريق بتطبيق أساليب جديدة لتعلم الآلة لقياس ونمذجة الضوء من هذه المجرات، مستخرجين تفاصيل أوضح من أي وقت مضى من أبعد زوايا الكون.

لم يكن المشروع الطموح سهلاً. قضى الباحثون عامين في معالجة ومحاذاة تلك الصور التي يزيد عددها عن 10,000، مع تقليل الآثار الغير متوقعة والغرائب – دليل على مدى ريادة هذه التكنولوجيا حقًا. ومع ذلك، تجاوز JWST باستمرار التوقعات، وكشف حتى عن مجرات أكثر باهتة وبعدًا مما كان العلماء يأملون فيه.

ما التالي في خرائط الكون؟

قاعدة البيانات هذه تعد كنزًا للدراسات المستقبلية حول تطور المجرات، وبنية الكون، وولادة النجوم الأولى. تركز فريق COSMOS-Web الآن على رسم “فقاعات إعادة التأين” – مناطق ضخمة حيث قامت المجرات الأولى بتطهير ضباب الهيدروجين المبكر – مما يوفر للبشرية نظرة غير مسبوقة على آلام ولادة كوننا.

بجانب دليل COSMOS-Web، تتناول موجة من الأوراق العلمية بيانات الاستطلاع، كاشفة الاكتشافات حول أكثر المجرات سطوعًا وطريقة تطور هياكلها. تعني الطبيعة المجانية والتفاعلية للدليل أن الاكتشافات لن تقتصر على عدد قليل من الباحثين بل مفتوحة للعالم.

كيف يمكنك استكشاف الكون بنفسك؟

يمكن لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت غمر نفسه في التاريخ الكوني من خلال دليل COSMOS-Web العام. استكشاف المجرات التي تمتد على مليارات السنين، تحليل البيانات، أو ببساطة الانبهار بمقاطع الفيديو الرائعة للفضاء التي تركبها أحدث تلسكوب فضائي في العالم.

للحصول على المزيد من التحديثات المذهلة والاكتشافات الرائدة، تابع عينيك على الوكالة الأوروبية للفضاء (ESA)، HubbleSite، وصفحة مهمات JWST الخاصة به.

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المراجع

James Webb Space Telescope reveals "Pillars of Creation" in stunning new detail #shorts