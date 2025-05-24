تكنولوجيات إعادة تدوير البوليمرية 2025-2029: إنجازات تعيد تشكيل البلاستيك الدائري

تكنولوجيا إعادة تدوير البوليمرات في 2025: الابتكارات، التحولات السوقية، والطريق نحو اقتصاد بلاستيك دائري. اكتشف كيف تحول العمليات الجديدة والشراكات نفايات البوليمرات إلى موارد قيمة.

ملخص تنفيذي: الاتجاهات الرئيسية والدوافع السوقية في إعادة تدوير البوليمرات

تشهد تقنيات إعادة تدوير البوليمرات تحولًا سريعًا في عام 2025، مدفوعة بالضغوط التنظيمية، والالتزامات الخاصة بالعلامات التجارية نحو الدائرية، والتقدم في إعادة التدوير الميكانيكية والكيميائية. تشكّل البوليمرات – وخاصة البولي إيثيلين (PE) والبولي بروبيلين (PP) – أكبر حصة من الإنتاج البلاستيكي العالمي، ومع ذلك ظلت معدلات إعادة تدويرها تاريخيًا أقل من باقي البوليمرات بسبب التحديات التقنية والاقتصادية. ومع ذلك، فإن المشهد الحالي يتميز باستثمارات كبيرة، وتوسيع التكنولوجيا، وتعاون عبر الصناعات يهدف إلى إغلاق الحلقة لهذه البلاستيكات الشائعة.

تظل إعادة التدوير الميكانيكية هي التكنولوجيا السائدة، مع توسيع اللاعبين المعتمدين مثل بورياليس ولايوندايل باسل لقدراتهم وتحسين كفاءاتهم في العمليات. في عام 2024، أعلنت لايوندايل باسل عن بدء تشغيل مصانع إعادة التدوير الميكانيكية الجديدة في أوروبا، مستهدفة تدفقات نفايات البوليمرات بعد الاستهلاك وإنتاج راتنجات معاد تدويرها عالية الجودة للتعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية. بالمثل، قامت بورياليس بدمج تقنيات الفرز والغسيل المتقدمة لتعزيز نقاء وأداء البوليمرات المعاد تدويرها، مما يدعم إنتاج مواد مناسبة لطعام.

تكتسب إعادة التدوير الكيميائية زخمًا كحل مكمّل، خاصة للنفايات البوليمرية المختلطة أو الملوثة التي لا تصلح للعمليات الميكانيكية. تقوم شركات مثل سابك وباسف بتوسيع تقنيات التحليل الحراري وتحلل البوليمرات لتحويل نفايات البوليمرات إلى مواد خام للبوليمرات الجديدة. لقد قامت سابك بتسويق محفظة TRUCIRCLE™ الخاصة بها، والتي تشمل البوليمرات المعاد تدويرها كيميائيًا والتي تم اعتمادها للاستخدام في التطبيقات المتطلبة، بما في ذلك تعبئة الأغذية. باسف تتقدم في مشروع ChemCycling™ الخاص بها، بالتعاون مع الشركاء في سلسلة القيمة لإثبات جدوى إعادة التدوير الكيميائي على نطاق واسع.

تشكل التوقعات للسنوات القليلة المقبلة مجموعة من الأهداف التنظيمية الطموحة في الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى، مما يفرض محتوى معاد تدويره أعلى في التعبئة والتغليف ومتطلبات إدارة النفايات الأكثر صرامة. تُسهم العلامات التجارية الكبرى بشكل متزايد في المواد المعاد تدويرها من البوليمرات لتلبية أهداف الاستدامة، مما يؤدي إلى تحفيز الطلب. تعزز التحالفات الصناعية، مثل التحالف البلاستيكي الدائري، الابتكار والمعايير عبر سلسلة القيمة.

باختصار، يمثل عام 2025 عامًا محوريًا لتقنيات إعادة تدوير البوليمرات، حيث يتم توسيع المسارات الميكانيكية والكيميائية لمعالجة تحديات الجودة والحجم والتطبيق. من المتوقع أن يشهد القطاع استثمارًا مستمرًا، وتكاملًا تكنولوجيًا، ودعمًا للسياسات، مما يضع إعادة تدوير البوليمرات كركيزة لاقتصاد البلاستيك الدائري الناشئ.

توقعات السوق العالمية (2025–2029): الحجم، القيمة، والنمو الإقليمي

من المقرر أن يشهد السوق العالمي لتقنيات إعادة تدوير البوليمرات توسعًا كبيرًا بين 2025 و2029، مدفوعًا باللوائح التنظيمية، والتزامات العلامات التجارية، والتقدم التكنولوجي. تشكل البوليمرات – وخاصة البولي إيثيلين (PE) والبولي بروبيلين (PP) – أكبر حصة من الإنتاج البلاستيكي العالمي، وتُعتبر إعادة تدويرها مركزية لاستراتيجيات الاقتصاد الدائري. في عام 2025، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي حجم نفايات البوليمرات 200 مليون طن، مع توقعات بتحقيق معدلات إعادة تدوير تصل من المتوسط العالمي الحالي البالغ حوالي 16% إلى أكثر من 20% بحلول عام 2029، مع دخول قدرات جديدة حيز التشغيل وتحسين أنظمة الجمع.

تظل أوروبا في طليعة إعادة تدوير البوليمرات، مدفوعة بأهداف الاتحاد الأوروبي الطموحة لمحتوى معاد تدويره وتقليل مدافن النفايات. من المتوقع أن تمثل المنطقة أكثر من 30% من القدرة العالمية لإعادة تدوير البوليمرات بحلول عام 2029، مع استثمارات كبيرة في كل من إعادة التدوير الميكانيكية والمتقدمة (الكيميائية). تقوم شركات مثل بورياليس ولايوندايل باسل بتوسيع عمليات إعادة التدوير الخاصة بهم، حيث تقوم بورياليس بدمج الأصول الميكانيكية وإطلاق مصانع إعادة تدوير متقدمة جديدة. في ألمانيا، تقوم باسف بتوسيع مشروع ChemCycling™ الخاص بها، مستهدفة تحويل نفايات البلاستيك المختلط – بما في ذلك البوليمرات – إلى مواد خام للبوليمرات الجديدة.

في أمريكا الشمالية، تشهد الولايات المتحدة نموًا سريعًا في بنية إعادة تدوير البوليمرات، مدعومًا بمبادرات من القطاعين العام والخاص. تستثمر إكسون موبيل ودوا في منشآت إعادة تدوير متقدمة قادرة على معالجة تدفقات البوليمرات الصعبة في إعادة التدوير. بحلول عام 2027، من المتوقع أن يتضاعف القدرة في أمريكا الشمالية لإعادة تدوير البوليمرات مقارنة بمستويات 2023، مع تركيز خاص على إعادة التدوير الكيميائي لإنتاج راتنجات مناسبة للطعام.

تقوم منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بقيادة الصين واليابان، أيضًا بتوسيع إعادة تدوير البوليمرات، رغم أن المنطقة تواجه تحديات تتعلق بجمع النفايات والتلوث. تجري شركات صينية مثل سينيوبك تجارب على تقنيات إعادة التدوير المتقدمة، في حين أن ميتسوي & Co. اليابانية تتعاون مع شركاء عالميين لتطوير أنظمة مغلقة لتغليف البوليمرات.

فيما يتعلق بقيمة السوق، يُتوقع أن يتجاوز قطاع إعادة تدوير البوليمرات العالمي 50 مليار دولار بحلول عام 2029، مع معدلات نمو سنوية مركبة تتجاوز 8% في كل من الحجم والقيمة. يُتميز الأفق بين 2025-2029 بزيادة دمج تقنيات إعادة التدوير في سلاسل القيمة البتروكيماوية الحالية، وتوافر أكبر للبوليمرات المعاد تدويرها عالية الجودة، وظهور مراكز إعادة التدوير الإقليمية. من المتوقع أن تسرع الشراكات الاستراتيجية بين منتجي المواد، والمُعادين، ومالكي العلامات التجارية من تسويق حلول إعادة التدوير الميكانيكية والمتقدمة، مما يدعم الانتقال إلى اقتصاد بلاستيك أكثر دائرية.

البيئة التنظيمية: السياسات التي تسارع اعتماد إعادة تدوير البوليمرات

تتطور البيئة التنظيمية لإعادة تدوير البوليمرات بسرعة في عام 2025، حيث تتبنى الحكومات والهيئات فوق الوطنية سياسات طموحة لتسريع اعتماد تقنيات إعادة التدوير المتقدمة. تشكّل البوليمرات، وعلى رأسها البولي إيثيلين (PE) والبولي بروبيلين (PP)، أكبر حصة من الإنتاج والنفايات البلاستيكية العالمية، مما يجعل إعادة تدويرها نقطة محورية لمبادرات الاقتصاد الدائري.

في الاتحاد الأوروبي، وضعت خطة العمل الاقتصادية الدائرية وتوجيه البلاستيك القابل للاستخدام الواحد أهدافًا صارمة لتقليل وإعادة تدوير النفايات البلاستيكية. بحلول عام 2025، يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحقيق الحد الأدنى من إعادة تدوير 50% من نفايات التعبئة والتغليف البلاستيكية، مع زيادات إضافية مفروضة في السنوات التالية. تدفع هذه اللوائح الاستثمارات في كل من تقنيات إعادة التدوير الميكانيكية والكيميائية للبوليمرات. يُتوقع أن تقوم لائحة التعبئة والتغليف ونفايات التعبئة والتغليف التابعة للاتحاد الأوروبي (PPWR)، التي قيد التفاوض، بشد الأحكام المتعلقة بمحتوى البوليمرات المعاد تدويرها وتوحيد معايير التصميم لإعادة التدوير، مما يؤثر مباشرة على منتجي تعبئة البوليمرات والمُعادين.

في الولايات المتحدة، تتزايد الزخم التنظيمي على المستويين الفيدرالي والولائي. قامت عدة ولايات، بما في ذلك كاليفورنيا ونيوجيرسي، بتبني قوانين المسؤولية الممتدة للمنتجين (EPR) التي تتطلب من المنتجين تمويل وإدارة جمع وإعادة تدوير التعبئة والتغليف البلاستيكية، بما في ذلك البوليمرات. وضعت وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) هدفًا وطنيًا لزيادة معدل إعادة التدوير للبلاستيك إلى 50% بحلول عام 2030، مع مراحل انتقالية تؤثر على إجراءات الصناعة في العقد الحالي.

تقوم آسيا، وبخاصة الصين واليابان، أيضًا بتشديد لوائحها. حظر الصين على استيراد النفايات البلاستيكية ومبادرة “مدن صفر نفايات” تحفز الاستثمارات المحلية في بنية إعادة التدوير المتقدمة. إن قانون الدورة للمواد البلاستيكية في اليابان، الذي دخل حيز التنفيذ منذ عام 2022، يفرض استخدام المواد المعاد تدويرها في التعبئة والتغليف ويشجع اعتماد إعادة التدوير الكيميائية للبوليمرات.

تدفع هذه الضغوط التنظيمية إلى نشر تقنيات إعادة التدوير المبتكرة. يقوم اللاعبون الرئيسيون في الصناعة مثل سابك، لايوندايل باسل، وبورياليس بتوسيع مصانع إعادة التدوير المتقدمة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. على سبيل المثال، أطلقت سابك بوليمرات دائرية معتمدة مُنتجة من نفايات بلاستيك مختلط مُعاد تدويرها، في حين أن لايوندايل باسل تقوم بتوسيع تكنولوجيا إعادة التدوير الجزيئية MoReTec. تستثمر بورياليس في كل من إعادة التدوير الميكانيكية (من خلال استحواذها على مثل mtm plastics) والشراكات في إعادة التدوير الكيميائي.

نتطلع للمستقبل، من المتوقع أن تصبح البيئة التنظيمية أكثر تطلبًا، مع حصص إلزامية لمحتوى المواد المعاد تدويرها، وتعديل بيئي لرسوم EPR، ومعايير موحدة لإعادة التدوير. ستواصل هذه التدابير دفع الابتكار والاستثمار في تقنيات إعادة تدوير البوليمرات، مما يدعم الانتقال إلى اقتصاد بلاستيك أكثر دائرية.

إعادة التدوير الميكانيكية مقابل المتقدمة: مقارنة التكنولوجيا والابتكارات

تتطور تقنيات إعادة تدوير البوليمرات بسرعة، حيث تلعب كل من الطرق الميكانيكية والمتقدمة (الكيميائية) أدوارًا محورية في مواجهة التحدي العالمي لنفايات البلاستيك. اعتبارًا من عام 2025، يشهد القطاع استثمارات كبيرة وتقدمًا تكنولوجيًا يهدف إلى زيادة معدلات إعادة التدوير، وتحسين جودة المواد، وتمكين الدائرية للبوليمرات مثل البولي إيثيلين (PE) والبولي بروبيلين (PP).

تظل إعادة التدوير الميكانيكية هي الطريقة الأكثر رسوخًا وتنفيذًا على نطاق واسع لنفايات البوليمرات. ينطوي هذا العملية على فرز وغسل وتقطيع وإعادة معالجة البلاستيك إلى كريات لإعادة الاستخدام. قامت شركات رائدة مثل بورياليس AG ولايوندايل باسل إندستريز بتوسيع قدراتها في إعادة التدوير الميكانيكية في أوروبا وأمريكا الشمالية، مع التركيز على تدفقات النفايات بعد الاستهلاك وبعد الصناعة. يُفضل إعادة التدوير الميكانيكية نظرًا لانخفاض استهلاك الطاقة وفاعليتها من حيث التكلفة، لكنها تواجه تحديات تتعلق بالتلوث، وتدهور خصائص البوليمر، وقلة إمكانية التطبيق للبوليمرات المختلطة أو متعددة الطبقات.

بالمقابل، فإن إعادة التدوير المتقدمة – التي تشمل تحلل البوليمرات الكيميائية، التحليل الحراري، والتصفية المعتمدة على المذيبات – تتيح تحويل نفايات البوليمرات إلى مواد خام للبلاستيك أو الوقود الجديدة. يمكن لهذه الطريقة التعامل مع تدفقات نفايات أكثر تلوثًا وتعقيدًا، مما ينتج عنها مُخرجات تتمتع بخصائص قابلة للمقارنة مع البوليمرات الأم. تقوم شركات مثل سابك ودوا بتوسيع مصانع إعادة التدوير المتقدمة، مع مساعي سابك لمبادرة TRUCIRCLE™ وشراكات دوا مع مقدمي التكنولوجيا تهدف إلى معالجة عشرات الآلاف من الأطنان من نفايات البلاستيك سنويًا بحلول عام 2025. تستثمر توتال إنيرجيز أيضًا في إعادة التدوير القائمة على التحليل الحراري، مستهدفة التكامل مع البنية التحتية البتروكيماوية الموجودة.

تقوم الابتكارات الحديثة بطمس الخطوط الفاصلة بين إعادة التدوير الميكانيكية والمتقدمة. على سبيل المثال، يقوم بورياليس AG باختبار عمليات هجينة تجمع بين المعالجة الميكانيكية المبدئية مع الترقية الكيميائية، مما يحسن العائد وجودة المنتج. بالإضافة إلى ذلك، يتم تسويق تقنيات التصفية المعتمدة على المذيبات، مثل تلك التي طورتها لايوندايل باسل إندستريز، لإزالة المواد الإضافية والملوثات من تدفقات البوليمرات، مما يمكّن التطبيقات ذات القيمة الأعلى.

نتطلع للمستقبل، يبدو أن آفاق تقنيات إعادة تدوير البوليمرات تبعث على التفاؤل. تدفع الضغوط التنظيمية في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية الطلب على المحتوى المعاد تدويره، بينما تلتزم العلامات التجارية بأهداف طموحة نحو الدائرية. بحلول عام 2027، يتوقع قادة الصناعة زيادة كبيرة في حصة البوليمرات المعاد تدويرها في التعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية، بدعم من الاستثمارات المستمرة في كل من بنية إعادة تدوير الميكانيكية والمتقدمة. من المقرر أن يعمل تقارب هذه التقنيات، إلى جانب الرقمنة وتحسين الفرز، على تعزيز كفاءة وقابلية التوسع لتدوير البوليمرات في السنوات القادمة.

طرق إعادة التدوير الكيميائي الناشئة: التحليل الحراري، تحليل المذيبات، وما بعدها

تشهد تقنيات إعادة تدوير البوليمرات تحولًا سريعًا، حيث تكتسب طرق إعادة التدوير الكيميائي الناشئة مثل التحليل الحراري وتحليل المذيبات زخمًا كبيرًا في عام 2025 ومن المتوقع أن تتوسع أكثر في السنوات القادمة. تشكل البوليمرات، عمومًا البولي إيثيلين (PE) والبولي بروبيلين (PP)، أكبر حصة من الإنتاج البلاستيكي العالمي، ومع ذلك فإن قابليتها للإعادة التدوير الميكانيكي محدودة بسبب التلوث والتدهور وتدفقات النفايات المختلطة. توفر إعادة التدوير الكيميائية مسارًا واعدًا لمعالجة هذه التحديات من خلال تحليل البوليمرات إلى وحدات أولية أو وسائط قيمة، مما يمكّن إنتاج بلاستيكات ذات جودة عذرًا ودعم الاقتصاد الدائري.

يُعد التحليل الحراري، عملية التحلل الحراري التي تُنفذ في غياب الأكسجين، في مقدمة إعادة التدوير الكيميائي للبوليمرات. بحلول عام 2025، تُشغل عدة مصانع كبيرة للتحليل الحراري أو هي قيد الإنشاء، مع استثمار لاعبين بارزين مثل باسف، وسابك، ولايوندايل باسل بشكل كبير في هذه التكنولوجيا. على سبيل المثال، قامت سابك بالشراكة مع عدة مقدمي خدمات تكنولوجيا لتوسيع قدرات إعادة التدوير المتقدمة، حيث تهدف إلى معالجة عشرات الآلاف من الأطنان من نفايات البلاستيك المختلط سنويًا. يُعتبر مشروع ChemCycling™ الخاص بـ باسف مبادرة بارزة أخرى، حيث يقوم بتحويل النفايات البلاستيكية بعد الاستهلاك إلى مواد خام للبلاستيكية الجديدة، مع زيادة الإنتاج التجاري المتوقعة حتى عام 2025 وما بعده.

تحليل المذيبات، الذي يستخدم المذيبات لتحلل المواد البلاستيكية، يكتسب أيضًا زخمًا، خاصة بالنسبة للبوليمرات التي يصعب إعادة تدويرها ميكانيكيًا. تقوم شركات مثل لايوندايل باسل باختبار عمليات قائمة على تحليل المذيبات، مستهدفة النواتج عالية النقاء المناسبة للتطبيقات الخاصة بالطعام. بينما يُعد تحليل المذيبات أكثر استقرارًا للبوليمرات مثل PET، فإن التقدم الأخير يمدد قابليته للبوليمرات، مع توقع انتقال مشاريع تجريبية إلى_scale_ في الفترات القادمة.

بعيدًا عن التحليل الحراري وتحليل المذيبات، يتم استكشاف طرق التحلل التحفيزي والإنزيمي، على الرغم من أن هذه تبقى بشكل كبير في مراحل بحث أو تجريبي مبكر للبوليمرات. يتميز الأفق لعام 2025 وقريب العهد بزيادة التعاون بين منتجي المواد الكيميائية، مطوري التكنولوجيا، وشركات السلع الاستهلاكية. على سبيل المثال، تشمل لايوندايل باسل وسابك شراكات لتأمين إمدادات المواد الخام وعقود الشراء للبوليمرات المعاد تدويرها، مما يشير إلى نضوج نظام السوق.

مع تزايد الضغوط التنظيمية في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا لزيادة محتوى المواد المعاد تدويرها وتقليل مدافن النفايات، من المتوقع أن يتسارع نشر تقنيات إعادة التدوير الكيميائي للبوليمرات. بحلول عام 2027، يتوقع محللو الصناعة زيادة كبيرة في حجم البوليمرات المعاد تدويرها كيميائيًا في السوق، مدفوعًا بكل من التوجيهات السياسية والطلب المتزايد من المستهلكين على حلول التعبئة المستدامة.

اللاعبون الرئيسيون في الصناعة والشراكات الاستراتيجية (مثل: داو، بورياليس، إكسون موبيل)

يشهد قطاع إعادة تدوير البوليمرات زخمًا كبيرًا في عام 2025، مدفوعًا بتشكل شراكات استراتيجية واستثمارات من قبل اللاعبين الرئيسين في الصناعة. تقوم شركات مثل دوا، بورياليس، وإكسون موبيل بدور محوري، مستفيدةً من الوصول العالمي والخبرة التقنية لتوسيع كلا من إعادة التدوير الميكانيكية والكيميائية للبوليمرات، وخاصة البولي إيثيلين (PE) والبولي بروبيلين (PP).

لقد تسارعت جهود دوا في البلاستيك الدائري من خلال التعاون مع مقدمي الخدمات التقنية وشركات إدارة النفايات لتوسيع قدرتها على إعادة التدوير المتطورة. في عام 2024، أعلنت دوا عن شراكات جديدة لتوفير المواد الخام لمرافق إعادة التدوير المتقدمة المخطط لها في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث تهدف إلى معالجة مئات الآلاف من الأطنان المترية من نفايات البلاستيك سنويًا بحلول أواخر العشرينيات. تشمل مبادرات الشركة دمج زيت التحليل الحراري من البلاستيك المعاد تدويره في مكسراتها الحالية، مما يمكّن إنتاج بوليمرات دائرية معتمدة للتعبئة والتغليف والسلع الاستهلاكية.

بورياليس، وهي منتج رئيسي للبوليمرات في أوروبا، قامت بإجراء استحواذات استراتيجية واستثمارات في إعادة التدوير الميكانيكية. تعزز استحواذها على Ecoplast وmtm plastics من موقعها في إعادة تدوير البوليمرات بعد الاستهلاك. في عام 2025، تقوم بورياليس بتوسيع منصة تكنولوجيا Borcycle™ الخاصة بها، التي تشمل كل من حلول إعادة التدوير الميكانيكية والكيميائية. كما أنها تتعاون مع الشركاء عبر سلسلة القيمة لتطوير أنظمة مغلقة لتغليف البوليمرات، مستهدفة زيادات كبيرة في محتوى البلاستيك المعاد تدويره في محفظة منتجاتها خلال السنوات القليلة المقبلة.

تعمل إكسون موبيل على تحسين التكنولوجيا المملوكة لها Exxtend™ لإعادة التدوير المتقدمة، مع عمليات تجارية جارية في منشأتها في بايتاون، تكساس. أعلنت الشركة عن خطط لتوسيع قدرتها على إعادة التدوير المتقدمة لمعالجة ما يصل إلى 500,000 طن مترى من نفايات البلاستيك سنويًا بحلول عام 2026، مع مشاريع أخرى في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا وآسيا. تقوم إكسون موبيل أيضًا بتشكيل تحالفات مع شركات إدارة النفايات والتكنولوجيا لتأمين المواد الخام وتحسين اللوجستيات، بهدف إنشاء نموذج قابل للتطوير للبولي إيثيلين الدائري.

تشمل اللاعبين البارزين الآخرين لايوندايل باسل، التي تستثمر في كل من تقنيات إعادة التدوير الميكانيكية والجزيئية، وسابك، التي أطلقت بوليمرات دائرية معتمدة مُنتجة من نفايات بلاستيك مختلط معاد تدويرها. تدخل هذه الشركات بشكل متزايد في مشاريع مشتركة وعقود إمداد طويلة الأجل لضمان تدفق مستمر من المواد الخام المعاد تدويرها وتسريع تسويق البوليمرات المعاد تدويرها.

نتطلع للمستقبل، من المتوقع أن تشهد السنوات القليلة المقبلة مزيدًا من الت consolidation، والشراكات عبر الصناعات، وتوسيع التكنولوجيا، حيث تقود الضغوط التنظيمية والتزامات مالكي العلامات التجارية الطلب على البوليمرات المعاد تدويرها. تعمل الجهود المشتركة من قبل هؤلاء اللاعبين الرئيسيين على زيادة توافر البوليمرات المعاد تدويرها عالية الجودة، مما يدعم الانتقال إلى اقتصاد بلاستيك دائري أكثر.

تطبيقات الاستخدام النهائي: التعبئة والتغليف، السيارات، والسلع الاستهلاكية

تتطور تقنيات إعادة تدوير البوليمرات بسرعة لتلبية الطلب المتزايد على المواد المستدامة في قطاعات الاستخدام النهائي الرئيسية مثل التعبئة والتغليف، السيارات، والسلع الاستهلاكية. اعتبارًا من عام 2025، يشهد سوق البوليمرات العالمي – الذي يسيطر عليه البولي إيثيلين (PE) والبولي بروبيلين (PP) – استثمارات كبيرة في كل من حلول إعادة التدوير الميكانيكية والمتقدمة (الكيميائية)، مدفوعةً بالضغوط التنظيمية والتزامات مالكي العلامات التجارية نحو الدائرية.

في قطاع التعبئة والتغليف، الذي يمثل أكبر حصة من استهلاك البوليمرات، يقوم اللاعبون الرئيسيون بتوسيع قدرات إعادة التدوير وإدماج المحتوى المعاد تدويره في المنتجات الجديدة. قامت بورياليس AG ولايوندايل باسل إندستريز بتوسيع عملياتهما لإعادة التدوير الميكانيكية في أوروبا، مستهدفة نفايات التعبئة والتغليف المرنة والصلبة بعد الاستهلاك. كما تقوم هذه الشركات بتجريب تقنيات إعادة التدوير المتقدمة – مثل التحليل الحراري والتصفية المعتمدة على المذيبات – لمعالجة تدفقات البوليمرات المختلطة والملوثة، مما يمكّن إنتاج راتنجات معاد تدويرها ذات جودة عالية للطعام. يُمثل Borcycle™ الخاص بـ بورياليس AG ومنصات MoReTec الخاصة بـ لايوندايل باسل إندستريز مثالًا على هذه الاتجاهات، مع توقعات لبدء تشغيل مصانع على نطاق تجاري في عام 2025.

تقوم صناعة السيارات، التي كانت تعتمد تقليديًا على البوليمرات الجديدة لمكونات خفيفة، بتبني المواد المعاد تدويرها بشكل متزايد لتلبية أهداف الاستدامة والمتطلبات التنظيمية. قامت سابك بتطوير درجات من البوليمرات الدائرية المعتمدة المستمدة من إعادة التدوير المتقدمة، والتي يتم استخدامها من قبل صانعي السيارات الرئيسيين في أجزاء الداخلية والخارجية. توفر هذه الدرجات المعاد تدويرها أداءً قابلًا للمقارنة مع المواد الجديدة، مما يدعم انتقال القطاع نحو اقتصاد دائري. مثلاً، يتم دمج محفظة TRUCIRCLE™ الخاصة بسابك في سلاسل التوريد للسيارات عبر أوروبا وآسيا.

في السلع الاستهلاكية، تتعرض العلامات التجارية لضغوط متزايدة لإدماج البوليمرات المعاد تدويرها في منتجات تتراوح بين المواد المنزلية إلى علب الإلكترونيات. تتعاون دوا وبورياليس AG مع المحولات وتجار التجزئة لتطوير حلول البوليمرات المعاد تدويرها عالية الجودة التي تلبي معايير الأداء والسلامة الصارمة. تدعم هذه الجهود مبادرات الصناعة مثل التحالف البلاستيكي الدائري التابع لـ بلاستيك أوروبا، الذي يهدف إلى زيادة سوق البلاستيك المعاد تدويره في الاتحاد الأوروبي إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2025.

نتطلع للمستقبل، يبدو أن آفاق تقنيات إعادة تدوير البوليمرات إيجابية، مع توقعات بتحسين مستمر في الفرز، وإزالة الملوثات، والاستخدام الأعلى للمركبات، مما يوسع نطاق تطبيقات الاستخدام النهائي. من المتوقع أن تعزز الرقمنة، وأنظمة الشهادة، وممارسات الاحتساب الرقمية من مصداقية وقبول السوق للبوليمرات المعاد تدويرها، مما يدعم الانتقال إلى اقتصاد بلاستيك أكثر دائرية في قطاعات التعبئة والتغليف والسيارات والسلع الاستهلاكية.

الاستثمار، التمويل، ونشاط الاندماج والاستحواذ في إعادة تدوير البوليمرات

يشهد قطاع إعادة تدوير البوليمرات ارتفاعًا في الاستثمارات، والتمويل، ونشاط الاندماج والاستحواذ حيث تستجيب الصناعة للضغوط التنظيمية، والالتزامات الخاصة بالعلامات التجارية، والتطورات التكنولوجية. في عام 2025، من المتوقع أن يتسارع هذا الزخم، مع جذب كل من الشركات الكيميائية الراسخة والشركات الناشئة المبتكرة لرؤوس أموال كبيرة لتوسيع بنية إعادة التدوير التجارية وتقنية جديدة.

تتقدم الشركات الرئيسية لإعادة تدوير البوليمرات. حيث خصصت لايوندايل باسل، واحدة من أكبر مصنعي البوليمرات في العالم، أكثر من مليار دولار لتوسيع قدراتها في إعادة التدوير الميكانيكية والمتقدمة، بما في ذلك إنشاء مرافق جديدة في أوروبا وأمريكا الشمالية. يُعتبر استحواذ الشركة مؤخرًا على حصة في Cyclyx International، وهو ائتلاف يركز على تجميع المواد الخام لإعادة التدوير المتقدمة، مثالًا على الاتجاه نحو الشراكات الاستراتيجية والاستثمار لتأمين تدفقات نفايات عالية الجودة وتسريع نشر التكنولوجيا.

بالمثل، أعلنت دوا عن استثمارات عدة مئات من الملايين في إعادة التدوير الميكانيكية والكيميائية، بما في ذلك المشاريع المشتركة مع مقدمي التكنولوجيا وشركات إدارة النفايات. في عام 2024، دخلت دوا في شراكة مع Mura Technology لتوسيع عملية HydroPRS™ الخاصة بـ Mura لإعادة التدوير المتقدمة، حيث من المتوقع أن تبدأ أول مصنع على نطاق تجاري في المملكة المتحدة بحلول عام 2025. تُعتبر هذه الشراكة جزءًا من استراتيجية دوا الأوسع دمج المحتوى المعاد تدويره في محفظتها من المنتجات وتحقيق أهداف دائرية طموحة.

يُغذي رأس المال الاستثماري والاستثمار الخاص أيضًا الابتكار. أغلقت نوفولووب، وهي شركة ناشئة أمريكية متخصصة في إعادة تدوير البوليمرات، جولة تمويل من السلسلة B بقيمة 30 مليون دولار في أواخر عام 2024، بمشاركة من الشركات العالمية وفي مجال الاستثمار التأثيري. ستدعم الأموال بناء مصنع تجريبي وتسريع تسويق عملياتها الخاصة، التي تحول نفايات البولي إيثيلين إلى مواد عالية الأداء.

يتزايد نشاط الدمج والاستحواذ حيث تسعى الشركات الكبرى لتوحيد مواقعها واكتساب تقنيات جديدة. قامت بورياليس بزيادة بصمتها في إعادة التدوير من خلال الاستحواذ على عدد من المعادين الميكانيكيين في أوروبا، بالإضافة إلى الاستثمار في الشركات الناشئة الخاصة بإعادة التدوير المتقدم. من المتوقع أن يشهد عام 2025 المزيد من التوحيد، مع توقعات بصفقات أفقية (من معيد إلى معيد) ورأسية (من منتج إلى معيد) مع سباق الشركات لتأمين المواد الخام، والتكنولوجيا، والوصول إلى السوق.

نتطلع للمستقبل، تبقى آفاق الاستثمار والاندماج والاستحواذ في إعادة تدوير البوليمرات قوية. يتوقع أن تستمر دوافع التنظيم مثل لائحة التعبئة والتغليف ونفايات التعبئة والتغليف الحكومية في الاتحاد الأوروبي، والالتزامات الطوعية من العلامات التجارية الاستهلاكية على تدفق رأس المال بدرجات عالية. من المحتمل أن تشهد السنوات القليلة المقبلة نموًا مستمرًا في مستوى وتعقيد الصفقات، مع التركيز على دمج تقنيات إعادة التدوير في سلاسل القيمة البتروكيماوية القائمة وتوسيع القدرة العالمية للبوليمرات المعاد تدويرها.

التحديات: جودة المادة الخام، الجدوى الاقتصادية، وفجوات البنية التحتية

تواجه تقنيات إعادة تدوير البوليمرات تحديات كبيرة في عام 2025، خاصةً فيما يتعلق بجودة المادة الخام، والجدوى الاقتصادية، والقيود على البنية التحتية. تشكل البوليمرات مثل البولي إيثيلين (PE) والبولي بروبيلين (PP) الغالبية العظمى من الإنتاج البلاستيكي العالمي، لكن معدلات إعادة تدويرها تظل منخفضة بسبب العديد من العقبات المستمرة.

التحدي الرئيسي هو الطبيعة غير المتجانسة لنفايات البوليمرات بعد الاستهلاك. يؤدي التلوث بمواد غذائية والمواد التسويقية، وغيرها من البوليمرات إلى تعقيد عملية إعادة التدوير الميكانيكية، مما ينتج عنه عادةً منتجات معادة التدوير ذات خصائص أدنى. قامت الشركات الرائدة في إعادة التدوير، مثل بورياليس AG ولايوندايل باسل إندستريز، بالاستثمار في تقنيات فرز وغسيل متقدمة، لكن حتى أحدث المنشآت تكافح لتزويد المواد الخام عالية النقاء بشكل متسق. ت限制 وجود إضافات وملونات أيضًا نطاق التطبيقات للبوليمرات المعاد تدويرها، خاصة في التطبيقات الغذائية وفي الاستخدامات عالية الأداء.

تطرح الجوانب الاقتصادية عقبة أخرى كبيرة. ترتبط أسعار البوليمرات الجديدة ارتباطًا وثيقًا بأسواق النفط والغاز المتقلبة، مما يجعل راتنجات إعادة التدوير أقل تنافسية. في عام 2025، على الرغم من الضغط التنظيمي المتزايد والالتزامات الخاصة بالعلامات التجارية لزيادة المحتوى المعاد تدويره، فإن فارق التكلفة لا يزال يشكل رادعًا لكثير من المحولات والمستخدمين النهائيين. تقوم شركات مثل سابك وتوتال إنيرجيز بتوسيع إعادة التدوير الكيميائية – مثل التحليل الحراري والتحلل الكيميائي – لإنتاج مواد خام معاد تدويرها قابلة للتطبيق، لكن هذه العمليات تتطلب الطاقة وتحتاج إلى استثمار كبير، حيث إن المصانع على نطاق تجاري أُطلقت مؤخرًا فقط. تعتمد الجدوى الاقتصادية لهذه التقنيات على الاتفاقيات المستقرة للمواد الخام، والحوافز السياسية، والمزيد من التحسنات التكنولوجية.

تؤثر فجوات البنية التحتية أيضًا على التقدم. نظم الجمع والفرز في العديد من المناطق غير مطوّرة، مما يؤدي إلى معدلات استرداد منخفضة لتعبئة البوليمرات. حتى في أوروبا، حيث تكون نظم المسؤولية الممتدة للمنتجين (EPR) أكثر نضوجًا، يتم إعادة تدوير جزء صغير فقط من نفايات البوليمرات بفاعلية. تسعى المبادرات الصناعية، مثل منصة Circularise الرقمية، إلى تحسين تتبّع وشفافية سلسلة القيمة، لكن تطبيقها على نطاق واسع لا يزال في مرحلته المبكرة. في الوقت ذاته، يزيد نقص المعايير الموحدة لجودة البوليمرات المعاد تدويرها وشهادتها من تعقيد تبني السوق.

نتطلع للمستقبل، سيتطلب التغلب على هذه التحديات استثمارات منسقة في بنية جمع النفايات، وابتكارات مستمرة في عمليات الفرز والتنقية، وإطارات سياسية داعمة. من المحتمل أن تشهد السنوات القليلة المقبلة تحسينات تدريجية، لكن التوسع الكبير في إعادة تدوير البوليمرات عالية الجودة سيعتمد على معالجة هذه الحواجز الأساسية.

توقعات المستقبل: طرق لتحقيق الدائرية الكاملة وإعادة تدوير البوليمرات من الجيل التالي

يستعد مستقبل تقنيات إعادة تدوير البوليمرات لتحول كبير بينما تتسارع الصناعة نحو تحقيق الدائرية الكاملة بحلول عام 2025 وما بعدها. تشكّل البوليمرات، وخاصة البولي إيثيلين (PE) والبولي بروبيلين (PP)، أكبر حصة من الإنتاج البلاستيكي العالمي، مما يجعل إعادة تدويرها الفعالة أمرًا حاسمًا لإدارة المواد المستدامة. من المتوقع أن تشهد السنوات القليلة القادمة تقاربًا بين حلول إعادة التدوير الميكانيكية والكيميائية المتقدمة، مدفوعةً بالضغط التنظيمي، والالتزامات الخاصة بالعلامات التجارية، والانفجارات التكنولوجية.

تظل إعادة التدوير الميكانيكية هي الطريق الأكثر رسوخًا، حيث تستثمر الشركات الكبرى مثل بورياليس AG ولايوندايل باسل إندستريز في تقنيات الفرز والغسيل والبثق لتوفير تحسين في جودة وعائد البوليمرات المعاد تدويرها. تقوم هذه الشركات بتوسيع سعاتها ودمج النفايات المعاد تدويرها بعد الاستهلاك (PCR) في منتجات جديدة، مستهدفة التطبيقات في التعبئة والتغليف والسيارات والسلع الاستهلاكية. على سبيل المثال، أعلنت لايوندايل باسل إندستريز عن توسعات في عمليات إعادة التدوير الميكانيكية في جميع أنحاء أوروبا، حيث تهدف إلى إنتاج مئات الآلاف من الأطنان من البوليمرات المعاد تدويرها سنويًا بحلول منتصف العشرينيات.

تحظى إعادة التدوير الكيميائية، ولا سيما التحليل الحراري والتصفية المعتمدة على المذيبات، بزخم متزايد كمسار تكميلي للتعامل مع تدفقات نفايات البوليمرات المختلطة والملوثة. تقوم شركات مثل سابك وبورياليس AG بتجريب وتجارة مصانع إعادة التدوير المتقدمة التي تحول نفايات البلاستيك إلى مواد خام ذات جودة عذرًا. قدمت سابك محفظتها TRUCIRCLE™، التي تشمل بوليمرات معاد تدويرها كيميائيًا، وتتعاون مع شركاء عبر سلسلة القيمة لتوسيع الإنتاج. تدعم هذه الجهود المشاريع المشتركة والشراكات مع مقدمي التكنولوجيا وشركات إدارة النفايات، بهدف إغلاق الحلقة للبوليمرات على نطاق واسع.

نتطلع للمستقبل، من المتوقع أن تعمل التقنيات الرقمية والذكاء الصناعي في الفرز وتحسين العمليات على تعزيز كفاءة إعادة تدوير البوليمرات. تعزز المبادرات الصناعية، مثل التحالف البلاستيكي الدائري، التعاون عبر سلسلة القيمة لتوحيد الجودة، وتحسين التتبع، وتحفيز الطلب على المحتوى المعاد تدويره. تضبط الأطر التنظيمية في الاتحاد الأوروبي ومناطق أخرى أهدافًا طموحة لمحتوى المواد المعاد تدويرها وأنظمة المسؤولية الممتدة للمنتجين، والتي من المتوقع أن تعزز الاستثمار والابتكار في بنية إعادة التدوير.

بحلول عام 2025 وما بعدها، من المحتمل أن يشهد قطاع إعادة تدوير البوليمرات توسيعًا سريعًا لكل من القدرات الميكانيكية والكيميائية، حيث تقف الشركات الرائدة مثل بورياليس AG، ولايوندايل باسل إندستريز، وسابك في المقدمة. سيتوقف المسار نحو تحقيق الدائرية الكاملة على التطورات التكنولوجية المستمرة، والبيئات السياسية الداعمة، والطلب القوي في السوق على البوليمرات المعاد تدويرها عالية الجودة.

المصادر والمراجع

PRSE 2025 VTT - Advanced solutions for high-quality circular plastics