سوق نظم إدارة موارد الطاقة المدمجة مع الشبكة 2025: نمو بنسبة 18% يعزى إلى توسع الشبكة الذكية وزيادة الطلب على الطاقة اللامركزية

تقرير سوق أنظمة إدارة موارد الطاقة الموزعة المتكاملة مع الشبكة 2025: تحليل متعمق لعوامل النمو، ابتكارات التكنولوجيا، والفرص الإقليمية. استكشاف الاتجاهات الرئيسية، التوقعات، والرؤى الاستراتيجية لمتعاملي الصناعة.

الملخص التنفيذي ونظرة عامة على السوق

تمثل أنظمة إدارة موارد الطاقة الموزعة المتكاملة مع الشبكة (DERMS) تطوراً محورياً في إدارة الشبكات الكهربائية الحديثة. تتيح هذه الأنظمة لمقدمي الخدمات ومشغلي الشبكة دمج ومراقبة وتحكم مجموعة متنوعة من موارد الطاقة الموزعة (DERs) – بما في ذلك الطاقة الشمسية، توربينات الرياح، تخزين البطاريات، المركبات الكهربائية، وأصول استجابة الطلب – بشكل فعال مباشرة في الشبكة. وقد برزت الحاجة لحلول إدارة متقدمة للحفاظ على استقرار الشبكة وموثوقيتها ومرونتها بسبب الزيادة المتزايدة في قبول موارد الطاقة الموزعة، المدفوعة بأهداف خفض الكربون وانتشار الطاقة المتجددة.

يستعد السوق العالمي لأنظمة DERMS النشطة مع الشبكة لنمو قوي في عام 2025، مدعومًا بالتفويضات التنظيمية، التطورات التكنولوجية، وزيادة الاستثمارات في تحديث الشبكة. وفقًا لـ Wood Mackenzie، من المتوقع أن ينمو سوق DERMS بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يتجاوز 15% حتى منتصف عام 2020، مع تصدر أمريكا الشمالية وأوروبا لعملية الاعتماد بفضل الأهداف العدوانية لدمج الطاقة المتجددة والأطر السياسية الداعمة. كما أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ تظهر أيضًا كسوق كبير، مدفوعة بالتحضر السريع ومبادرات الشبكات الذكية المدعومة من الحكومة.

العوامل التنظيمية: تفرض الحكومات والهيئات التنظيمية حصصاً أعلى من الطاقة المتجددة وموثوقية الشبكة، مما يدفع مقدمي الخدمات لاعتماد أنظمة DERMS لتحقيق رؤية حقيقية وتحكم في الأصول الموزعة. تسلط الوكالة الدولية للطاقة (IEA) الضوء على أن الطاقة الشمسية الموزعة والتخزين من المتوقع أن تشكل جزءًا كبيرًا من الإضافات الجديدة للطاقة في عام 2025، مما يسرع انتشار أنظمة DERMS.

تفرض الحكومات والهيئات التنظيمية حصصاً أعلى من الطاقة المتجددة وموثوقية الشبكة، مما يدفع مقدمي الخدمات لاعتماد أنظمة DERMS لتحقيق رؤية حقيقية وتحكم في الأصول الموزعة. تسلط الوكالة الدولية للطاقة (IEA) الضوء على أن الطاقة الشمسية الموزعة والتخزين من المتوقع أن تشكل جزءًا كبيرًا من الإضافات الجديدة للطاقة في عام 2025، مما يسرع انتشار أنظمة DERMS. ابتكارات تكنولوجية: تعزز التطورات في الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، واتصالات إنترنت الأشياء من قدرات أنظمة DERMS، مما يتيح تحليلات تنبؤية، توزيع آلي، وتكامل سلس مع بنية الشبكة القديمة. تستثمر الشركات الرائدة في التكنولوجيا مثل سيمنز وشنايدر إلكتريك بشكل كبير في منصات DERMS من الجيل القادم.

تعزز التطورات في الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، واتصالات إنترنت الأشياء من قدرات أنظمة DERMS، مما يتيح تحليلات تنبؤية، توزيع آلي، وتكامل سلس مع بنية الشبكة القديمة. تستثمر الشركات الرائدة في التكنولوجيا مثل سيمنز وشنايدر إلكتريك بشكل كبير في منصات DERMS من الجيل القادم. ديناميات السوق: يولي مقدمو الخدمات اهتمامًا متزايدًا لمرونة الشبكة وموثوقيتها، خاصة في مواجهة الأحداث المناخية المتطرفة وزيادة التوصيل الكهربائي. إن قدرة أنظمة DERMS على تنظيم الأصول الموزعة لخدمات الشبكة – مثل تنظيم التردد، دعم الجهد، وتقليل الذروة – هي من العوامل الرئيسية المحركة للسوق، كما تشير إليه Guidehouse Insights.

باختصار، سيشكل عام 2025 نقطة تحول حاسمة لأنظمة DERMS المتكاملة مع الشبكة، حيث تسرع مقدمو الخدمات حول العالم التحول الرقمي ودمج الموارد الموزعة لتلبية الطلبات المتزايدة على الطاقة وأهداف الاستدامة. يتميز السوق بالابتكار السريع، الزخم التنظيمي، وتزايد النظام البيئي لمزودي التكنولوجيا والمتبنين من شركات المرافق.

الاتجاهات التكنولوجية الرئيسية في أنظمة إدارة موارد الطاقة الموزعة المتكاملة مع الشبكة

تتطور أنظمة إدارة موارد الطاقة الموزعة المتكاملة مع الشبكة (DERMS) بسرعة لمواجهة تعقيدات الشبكات الكهربائية الحديثة، التي تتميز بشكل متزايد بقبول عالٍ لموارد الطاقة الموزعة مثل الطاقة الشمسية، الرياح، تخزين البطاريات، والمركبات الكهربائية. في عام 2025، تشكل عدة اتجاهات تكنولوجية رئيسية تطوير ونشر أنظمة DERMS المتكاملة مع الشبكة، مما يمكن مقدمي الخدمات ومشغلي الشبكة من تعزيز موثوقية الشبكة ومرونتها وكفاءتها.

التشغيل المتداخل المتقدم والمعايير المفتوحة: يدفع السعي لتحقيق تكامل سلس لمجموعة متنوعة من أصول DER إلى التبني الواسع لبروتوكولات الاتصال المفتوحة والنماذج البيانية المعيارية. يتم تنفيذ مبادرات مثل نموذج المعلومات الشائع (CIM) وOpenADR على نطاق واسع، مما يسمح لمنصات DERMS بالتفاعل مع مجموعة واسعة من الأجهزة والأنظمة. يعتبر هذا الاتجاه حيويًا لمقدمي الخدمات الذين يسعون لتجنب التحجيم مع البائعين وإخضاع استثماراتهم لمستقبل مفتوح (المختبر الوطني للطاقة المتجددة).

يدفع السعي لتحقيق تكامل سلس لمجموعة متنوعة من أصول DER إلى التبني الواسع لبروتوكولات الاتصال المفتوحة والنماذج البيانية المعيارية. يتم تنفيذ مبادرات مثل نموذج المعلومات الشائع (CIM) وOpenADR على نطاق واسع، مما يسمح لمنصات DERMS بالتفاعل مع مجموعة واسعة من الأجهزة والأنظمة. يعتبر هذا الاتجاه حيويًا لمقدمي الخدمات الذين يسعون لتجنب التحجيم مع البائعين وإخضاع استثماراتهم لمستقبل مفتوح (المختبر الوطني للطاقة المتجددة). التنبؤ والزيادة اعتماداً على الذكاء الاصطناعي: تم تضمين خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بشكل متزايد في أنظمة DERMS لتحسين التنبؤ بالأحمال والتوليد، وتحسين التوزيع، وأتمتة اتخاذ القرارات اللحظية. تعتبر هذه الإمكانيات ضرورية لإدارة التغيرات وعدم اليقين المرتبط بالموارد المتجددة، ولمضاعفة قيمة الموارد المرنة (Wood Mackenzie).

تم تضمين خوارزميات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي بشكل متزايد في أنظمة DERMS لتحسين التنبؤ بالأحمال والتوليد، وتحسين التوزيع، وأتمتة اتخاذ القرارات اللحظية. تعتبر هذه الإمكانيات ضرورية لإدارة التغيرات وعدم اليقين المرتبط بالموارد المتجددة، ولمضاعفة قيمة الموارد المرنة (Wood Mackenzie). الحوسبة الطرفية والتحكم اللامركزي: يسمح نشر بنى الحوسبة الطرفية باتخاذ قرارات أسرع ومواقع أقرب من أصول DER. يقلل ذلك من زمن التأخير، يعزز مرونة النظام، ويدعم القابلية للتوسع المطلوبة لإدارة آلاف الأجهزة الموزعة (Greentech Media).

يسمح نشر بنى الحوسبة الطرفية باتخاذ قرارات أسرع ومواقع أقرب من أصول DER. يقلل ذلك من زمن التأخير، يعزز مرونة النظام، ويدعم القابلية للتوسع المطلوبة لإدارة آلاف الأجهزة الموزعة (Greentech Media). التكامل مع أنظمة الإدارة المتقدمة للتوزيع (ADMS): تندمج أنظمة DERMS بشكل متزايد مع منصات ADMS لتقديم رؤية شاملة عن عمليات الشبكة. تتيح هذه التقارب تنظيم الجهد، إدارة الأخطاء، وتوازن الشبكة، خاصةً مع تجاوز نسبة دخول DER 20% في العديد من المناطق (Guidehouse Insights).

تندمج أنظمة DERMS بشكل متزايد مع منصات ADMS لتقديم رؤية شاملة عن عمليات الشبكة. تتيح هذه التقارب تنظيم الجهد، إدارة الأخطاء، وتوازن الشبكة، خاصةً مع تجاوز نسبة دخول DER 20% في العديد من المناطق (Guidehouse Insights). تعزيزات الأمن السيبراني: مع تكامل أنظمة DERMS بشكل أكبر، يتم إعطاء الأولوية للأطر الأمنية القوية لحماية البنية التحتية الحيوية للشبكة من التهديدات المتزايدة. تستثمر شركات المرافق في أساليب أمان متعددة الطبقات، واكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي، والامتثال للمعايير الصناعية مثل NERC CIP (مؤسسة موثوقية الكهرباء في أمريكا الشمالية).

تمكن هذه الاتجاهات التكنولوجية مجتمعة أنظمة DERMS المتكاملة مع الشبكة من لعب دور محوري في الانتقال إلى نظام طاقة أكثر لامركزية، وغير متجددة، ورقمنة في عام 2025 وما بعده.

المشهد التنافسي واللاعبون الرئيسيون

يعكس المشهد التنافسي لأنظمة إدارة موارد الطاقة الموزعة المتكاملة مع الشبكة (DERMS) في عام 2025 الابتكار التكنولوجي السريع، الشراكات الاستراتيجية، وتزايد عدد الشركات، سواء كانت شركات تقنيات الطاقة الراسخة أو الشركات الناشئة الرشيقة. مع تسارع مقدمي الخدمات ومشغلي الشبكة في جميع أنحاء العالم في دمج موارد الطاقة الموزعة (DERs) مثل الطاقة الشمسية، تخزين البطاريات، السيارات الكهربائية، وأصول استجابة الطلب، زادت الطلبات على منصات DERMS المتقدمة.

تستفيد الشركات الرائدة في هذا السوق من الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، والتحليلات المتقدمة لتحسين عمليات الشبكة، وتعزيز المرونة، وضمان الموثوقية. كما تركز الشركات الرائدة على التشغيل المتداخل، الأمن السيبراني، والقابلية للتوسع لتلبية الاحتياجات المتطورة لمقدمي الخدمات والمتطلبات التنظيمية.

لا تزال شركة شنايدر إلكتريك قوة مهيمنة، تقدم حلول DERMS شاملة تتكامل مع تحليلات البيانات في الوقت الحقيقي، وأتمتة الشبكة، وتحكم الأصول الموزعة. تعتبر منصتهم EcoStruxure مقبولة على نطاق واسع من قبل مقدمي الخدمات الذين يسعون لإدارة الشبكة من النهاية إلى النهاية.

سيمنز AG تواصل توسيع محفظتها من برامج الشبكة، حيث تمكن منصتها Spectrum Power DERMS مقدمي الخدمات من تنظيم DERs على نطاق واسع، تحسين مرونة الشبكة، ودعم أهداف خفض الكربون.

GE Vernova (المعروفة سابقًا باسم GE Grid Solutions) معروفة بعروض DERMS المعيارية، والتي توفر لمقدمي الخدمات المرونة لإدارة محفظات DER المتنوعة والتكامل مع أنظمة إدارة الشبكة الحالية.

تأمين AutoGrid Systems، المتخصصة في إدارة الطاقة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، عقوداً كبيرة مع شركات المرافق عالميًا، مستغلةً قدراتها في إدارة التحفيز والتوجيه في الوقت الفعلي.

Oracle Utilities تحقق اكتساب امتيازات من خلال أنظمتها السحابية القابلة للتكامل مع أنظمة IT/OT الخاصة بالمرافق وأدوات التنبؤ المتقدمة.

إنبالا (استحوذت عليها Generac Power Systems) معروفة بالتحكم في الوقت الفعلي وتجميع الأصول الموزعة، دعماً لكل من خدمات الشبكة وقيم العملاء.

يشهد السوق أيضًا نشاطًا متزايدًا من اللاعبين الإقليميين ومزودي التكنولوجيا المتخصصة، خاصةً في أمريكا الشمالية وأوروبا، حيث تدفع التفويضات التنظيمية وأهداف دمج الطاقة المتجددة عملية الاعتماد. تسهم الشراكات الاستراتيجية – مثل تلك بين مقدمي الخدمات، بائعي التكنولوجيا، ومشغلي الشبكة – في تشكيل الديناميات التنافسية، مع التركيز على تقديم حل DERMS قابل للتوسع وآمن ومستدام.

توقعات نمو السوق (2025–2030): معدل النمو السنوي المركب، الإيرادات، وتحليل الحجم

يتأهب سوق أنظمة إدارة موارد الطاقة الموزعة المتكاملة مع الشبكة (DERMS) لنمو قوي بين عامي 2025 و2030، مدفوعًا بتسريع مبادرات تحديث الشبكة، وزيادة استخدام موارد الطاقة الموزعة (DERs)، والأطر القانونية الداعمة. وفقًا لتوقعات MarketsandMarkets، من المتوقع أن يسجل السوق العالمي لـ DERMS معدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 15–18% خلال هذه الفترة. يعتمد هذا المسار النمو على تزايد اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح، والحاجة إلى حلول حديثة لإدارة الشبكة لضمان الاستقرار والموثوقية.

تشير توقعات الإيرادات إلى أن سوق DERMS العالمي، الذي تبلغ قيمته حوالي 1.2 مليار دولار في عام 2024، قد يتجاوز 2.5–3.0 مليار دولار بحلول عام 2030. يُعزى هذا التوسع إلى زيادة الاستثمارات في بنية الشبكة الذكية، خاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. من المقدر أن تكون الولايات المتحدة والصين هما المساهمتان الرئيسيتان، بسبب أهدافهما الطموحة في خفض الكربون ونشر DER على نطاق واسع. مركز بيانات الدولية (IDC) يسلط الضوء على أن إنفاق المرافق على تحديث الشبكة ودمج DER سيكون عامل الإيرادات الرئيسي، حيث تسعى المرافق لتحسين عمليات الشبكة وتعزيز تفاعل العملاء من خلال منصات DERMS المتقدمة.

من حيث الحجم، من المتوقع أن ينمو عدد أصول DER التي تديرها أنظمة DERMS المتكاملة مع الشبكة بشكل كبير. بحلول عام 2030، يُتوقع أن يتم إدارة أكثر من 100 مليون أصل DER – بما في ذلك الألواح الشمسية على الأسطح، وأنظمة تخزين البطاريات، والسيارات الكهربائية، وأجهزة استجابة الطلب – بشكل نشط بواسطة منصات DERMS في جميع أنحاء العالم. Wood Mackenzie تتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع نمو في دمج أصول DER، مدفوعة بالتحضر السريع والحوافز الحكومية للتوليد الموزع.

معدل النمو السنوي المركب (2025–2030): 15–18%

15–18% الإيرادات (2030): 2.5–3.0 مليار دولار

2.5–3.0 مليار دولار الحجم (أصول DER التي تديرها أنظمة DERMS، 2030): أكثر من 100 مليون وحدة

بشكل عام، سيكون الفترة من 2025 إلى 2030 مشهورة بزيادة كبيرة في نطاق أنظمة DERMS المتكاملة مع الشبكة، حيث سيقود النمو في السوق الابتكارات التكنولوجية، والدعم التنظيمي، والضرورة لدمج DERs المتنوعة في الشبكات الكهربائية المعقدة بشكل متزايد.

تحليل السوق الإقليمي: أمريكا الشمالية، أوروبا، آسيا والمحيط الهادئ، وبقية العالم

يشهد السوق العالمي لأنظمة إدارة موارد الطاقة الموزعة المتكاملة مع الشبكة (DERMS) نموًا قويًا، مع ديناميكيات إقليمية تتشكل من خلال الأطر السياسية، جهود تحديث الشبكة، ومعدلات اعتماد الطاقة المتجددة. في عام 2025، تقدم كل من أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وبقية العالم (RoW) فرصًا وتحديات متميزة لنشر أنظمة DERMS.

أمريكا الشمالية: تتميز السوق الأمريكية الشمالية، التي تتصدرها الولايات المتحدة وكندا، ببنية تحتية متطورة للشبكة وأهداف طموحة لخفض الكربون. يستثمر مقدمو الخدمات بشكل كبير في أنظمة DERMS لإدارة كميات متزايدة من الطاقة الشمسية الموزعة، والرياح، وتخزين الطاقة. يدعم الدعم التنظيمي، مثل الأمر 2222 من FERC، دمج الموارد الموزعة في الأسواق الجملة. وفقًا لـ المختبر الوطني للطاقة المتجددة، من المتوقع أن ينمو سوق DERMS في الولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 15% حتى عام 2025، مدفوعًا ببرامج تحديث المرافق والتفويضات الخاصة بالطاقة النظيفة على مستوى الولاية.

تتميز السوق الأمريكية الشمالية، التي تتصدرها الولايات المتحدة وكندا، ببنية تحتية متطورة للشبكة وأهداف طموحة لخفض الكربون. يستثمر مقدمو الخدمات بشكل كبير في أنظمة DERMS لإدارة كميات متزايدة من الطاقة الشمسية الموزعة، والرياح، وتخزين الطاقة. يدعم الدعم التنظيمي، مثل الأمر 2222 من FERC، دمج الموارد الموزعة في الأسواق الجملة. وفقًا لـ المختبر الوطني للطاقة المتجددة، من المتوقع أن ينمو سوق DERMS في الولايات المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 15% حتى عام 2025، مدفوعًا ببرامج تحديث المرافق والتفويضات الخاصة بالطاقة النظيفة على مستوى الولاية. أوروبا: تظل أوروبا في طليعة اعتماد أنظمة DERMS، مدفوعة بخطة الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي وأهداف الطاقة المتجددة الطموحة. تقوم دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا بنشر أنظمة DERMS لدعم النسب العالية من الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. يعزز تركيز المنطقة على مرونة الشبكة وتداول الطاقة عبر الحدود الطلب بشكل أكبر. تشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن سوق DERMS في أوروبا ستشهد نموًا مستدامًا من رقمين في عام 2025، مع استثمارات كبيرة في حلول الشبكة الرقمية ومنصات استجابة الطلب.

تظل أوروبا في طليعة اعتماد أنظمة DERMS، مدفوعة بخطة الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي وأهداف الطاقة المتجددة الطموحة. تقوم دول مثل ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا بنشر أنظمة DERMS لدعم النسب العالية من الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. يعزز تركيز المنطقة على مرونة الشبكة وتداول الطاقة عبر الحدود الطلب بشكل أكبر. تشير بيانات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن سوق DERMS في أوروبا ستشهد نموًا مستدامًا من رقمين في عام 2025، مع استثمارات كبيرة في حلول الشبكة الرقمية ومنصات استجابة الطلب. آسيا والمحيط الهادئ: تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كسوق عالية النمو لأنظمة DERMS، حيث تقودها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا. تعتبر التحضر السريع، الطلب المتزايد على الكهرباء، والحوافز الحكومية للتوليد الموزع من العوامل الرئيسية. إن نسبة الطاقة الشمسية العالية على أسطح المنازل في أستراليا وإصلاحات الطاقة بعد فوكوشيما في اليابان تدفع بنشر أنظمة DERMS. تتوقع Wood Mackenzie أن تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 30% من الاستثمارات العالمية في DERMS بحلول عام 2025، حيث تلعب مبادرات تحديث الشبكة في الصين دورًا محوريًا.

تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كسوق عالية النمو لأنظمة DERMS، حيث تقودها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا. تعتبر التحضر السريع، الطلب المتزايد على الكهرباء، والحوافز الحكومية للتوليد الموزع من العوامل الرئيسية. إن نسبة الطاقة الشمسية العالية على أسطح المنازل في أستراليا وإصلاحات الطاقة بعد فوكوشيما في اليابان تدفع بنشر أنظمة DERMS. تتوقع Wood Mackenzie أن تمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أكثر من 30% من الاستثمارات العالمية في DERMS بحلول عام 2025، حيث تلعب مبادرات تحديث الشبكة في الصين دورًا محوريًا. بقية العالم (RoW): في مناطق مثل أمريكا اللاتينية، الشرق الأوسط، وأفريقيا، يظل اعتماد أنظمة DERMS في مراحل مبكرة ولكنه يكتسب زخمًا. تدفع التحديات المتعلقة بموثوقية الشبكة والحاجة إلى كهرباء ريفية مقدمي الخدمات لاستكشاف حلول DERMS. وفقًا لـ BloombergNEF، تعمل المشاريع التجريبية وتمويل التنمية الدولية على تحفيز دخول السوق، لا سيما في البلدان ذات الإمكانيات العالية للطاقة المتجددة.

بشكل عام، سيشهد عام 2025 مسارات سوق DERMS المتمايزة عبر المناطق، التي تتشكل من خلال السياسات المحلية، واحتياجات الشبكة، وأهداف دمج الطاقة المتجددة.

التحديات والفرص في اعتماد أنظمة إدارة موارد الطاقة الموزعة المتكاملة مع الشبكة

يقدم اعتماد أنظمة إدارة موارد الطاقة الموزعة المتكاملة مع الشبكة (DERMS) في عام 2025 مشهدًا معقدًا من التحديات والفرص لمقدمي الخدمات، مشغلي الشبكة، ومزودي التكنولوجيا. مع احتلال أنظمة DERMS للصدارة في إدارة زيادة قبول موارد الطاقة الموزعة (DERs) مثل الطاقة الشمسية، تخزين البطاريات، المركبات الكهربائية، وأصول استجابة الطلب، يجب على الأطراف المعنية التنقل عبر العراقيل التقنية والتنظيمية مع الاستفادة من تدفقات القيم الجديدة.

التحديات:

التشغيل المتداخل والتكامل: تواجه شركات المرافق تحديات كبيرة في دمج أنظمة DERMS مع أنظمة إدارة الشبكة القديمة والتكنولوجيات المتنوعة لـ DER. يزيد عدم وجود بروتوكولات اتصال معيارية ونماذج بيانات من صعوبة التشغيل المتداخل بسلاسة، مما يزيد من تكاليف النشر والجداول الزمنية للمشروعات. وفقًا لـ المختبر الوطني للطاقة المتجددة، لا يزال التشغيل المتداخل مصدر قلق رئيسي لشركات المرافق التي تسعى لتوسيع حلول DERMS.

تواجه شركات المرافق تحديات كبيرة في دمج أنظمة DERMS مع أنظمة إدارة الشبكة القديمة والتكنولوجيات المتنوعة لـ DER. يزيد عدم وجود بروتوكولات اتصال معيارية ونماذج بيانات من صعوبة التشغيل المتداخل بسلاسة، مما يزيد من تكاليف النشر والجداول الزمنية للمشروعات. وفقًا لـ المختبر الوطني للطاقة المتجددة، لا يزال التشغيل المتداخل مصدر قلق رئيسي لشركات المرافق التي تسعى لتوسيع حلول DERMS. مخاطر الأمن السيبراني: نظرًا لأن منصات DERMS تجمع وتتحكم في الآلاف من الأصول الموزعة، يتوسع السطح المستهدف للتهديدات السيبرانية. إن ضمان تدابير أمن سيبراني قوية أمر حيوي، كما أكدت وزارة الطاقة الأمريكية، التي تشير إلى أن جهود تحديث الشبكة يجب أن تعطي الأولوية للأمن لحماية البنية التحتية الحيوية.

نظرًا لأن منصات DERMS تجمع وتتحكم في الآلاف من الأصول الموزعة، يتوسع السطح المستهدف للتهديدات السيبرانية. إن ضمان تدابير أمن سيبراني قوية أمر حيوي، كما أكدت وزارة الطاقة الأمريكية، التي تشير إلى أن جهود تحديث الشبكة يجب أن تعطي الأولوية للأمن لحماية البنية التحتية الحيوية. عدم اليقين التنظيمي: لا يزال الإطار التنظيمي لـ DERMS في تطور مستمر، مع وجود قواعد متباينة عبر الاختصاصات بشأن مشاركة DER في الأسواق الجملة وآليات التعويض وخصوصية البيانات. يمكن أن تؤدي هذه عدم اليقين إلى تأخير الاستثمار وبطء الاعتماد، كما أبلغت الوكالة الدولية للطاقة.

لا يزال الإطار التنظيمي لـ DERMS في تطور مستمر، مع وجود قواعد متباينة عبر الاختصاصات بشأن مشاركة DER في الأسواق الجملة وآليات التعويض وخصوصية البيانات. يمكن أن تؤدي هذه عدم اليقين إلى تأخير الاستثمار وبطء الاعتماد، كما أبلغت الوكالة الدولية للطاقة. القابلية للتوسع والتحكم في الوقت الحقيقي: يتطلب إدارة كميات كبيرة من DERs في الوقت الحقيقي تحليلات متقدمة وهياكل قابلة للتوسع. تكافح العديد من حلول DERMS الحالية لتحقيق السرعة والموثوقية اللازمة للإدارة على مستوى الشبكة، وفقًا لـ Wood Mackenzie.

الفرص:

مرونة الشبكة وموثوقيتها: تتيح أنظمة DERMS المتكاملة مع الشبكة لمقدمي الخدمات استغلال DERs من أجل توازن الشبكة، إدارة الازدحام، ودعم الجهد، معززةً بذلك مرونة الشبكة وموثوقيتها الشاملة. تُفيد Utility Dive بأن أنظمة DERMS يمكن أن تساعد في تأجيل التحديثات المكلفة للبنية التحتية وتحسين استجابة الأعطال.

تتيح أنظمة DERMS المتكاملة مع الشبكة لمقدمي الخدمات استغلال DERs من أجل توازن الشبكة، إدارة الازدحام، ودعم الجهد، معززةً بذلك مرونة الشبكة وموثوقيتها الشاملة. تُفيد Utility Dive بأن أنظمة DERMS يمكن أن تساعد في تأجيل التحديثات المكلفة للبنية التحتية وتحسين استجابة الأعطال. تدفقات إيرادات جديدة: من خلال تمكين مشاركة DER في خدمات الدعم والبرامج المتعلقة بالطلب، تفتح أنظمة DERMS فرص إيرادات جديدة لمقدمي الخدمات والمستهلكين المنتجين، كما أوضحت BloombergNEF.

من خلال تمكين مشاركة DER في خدمات الدعم والبرامج المتعلقة بالطلب، تفتح أنظمة DERMS فرص إيرادات جديدة لمقدمي الخدمات والمستهلكين المنتجين، كما أوضحت BloombergNEF. خفض الكربون وتفاعل العملاء: تدعم أنظمة DERMS أهداف خفض الكربون من خلال دمج المزيد من مصادر الطاقة المتجددة وتمكين العملاء للمشاركة الفعالة في الأسواق الطاقوية، متماشيةً مع أهداف الاستدامة العالمية الموضحة بواسطة الوكالة الدولية للطاقة.

التوقعات المستقبلية: توصيات استراتيجية ونماذج أعمال ناشئة

مع النظر إلى عام 2025، تتشكل مستقبل أنظمة إدارة موارد الطاقة الموزعة المتكاملة مع الشبكة (DERMS) بفضل تسريع تحديث الشبكة، التطور التنظيمي، وانتشار موارد الطاقة الموزعة (DERs) مثل الطاقة الشمسية، الرياح، تخزين البطاريات، والمركبات الكهربائية. حيث تواجه شركات المرافق ومشغلو الشبكة ضغطًا متزايدًا لتحقيق توازن بين الموثوقية، المرونة، وخفض الكربون، تظهر توصيات استراتيجية ونماذج أعمال مبتكرة لالتقاط القيمة وضمان استقرار الشبكة.

التوصيات الاستراتيجية: إعطاء الأولوية للتشغيل المتداخل والمعايير المفتوحة: يجب على مقدمي الخدمات الاستثمار في منصات DERMS التي تدعم البروتوكولات المفتوحة والتكامل السلس مع الأنظمة القديمة، وDERs من الأطراف الثالثة، وبنية القياس المتقدمة. يقلل هذا من الربط غير القابل للإلغاء مع البائعين ويؤمن استثمارات لمستقبل مفتوح مع تطور مشهد DER (المختبر الوطني للطاقة المتجددة). استغلال التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي: يتيح تضمين التعلم الآلي وتحليلات التنبؤ في أنظمة DERMS تحسين التوزيع في الوقت الحقيقي، توازن الشبكة، وتنبؤ أنماط الحمل والتوليد. هذا أمر بالغ الأهمية لإدارة تعقيد وتغيرات الموارد الموزعة المتزايدة (الوكالة الدولية للطاقة). إشراك المستهلكين المنتجين وتمكين التجميع: يجب على مقدمي الخدمات تطوير برامج وحوافز تشجع على مشاركة العملاء في استجابة الطلب وبرامج محطة الطاقة الافتراضية (VPP). يعزز تجميع الموارد وراء العداد من مرونة الشبكة ويفتح تدفقات إيرادات جديدة (Utility Dive). تطبيق approche cybersecurity-first: مع ازدياد ترابط منصات DERMS، تساهم الأطر الأمنية القوية في حماية البنية التحتية الحيوية والحفاظ على الامتثال التنظيمي (المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا).

نماذج الأعمال الناشئة: DERMS كخدمة (DaaS): تكتسب النماذج المعتمدة على الاشتراك القائمة على السحابة قوة، مما يسمح لمقدمي الخدمات والمجمعين بنشر قدرات DERMS المتقدمة بتكاليف ابتدائية أقل وميزات قابلة للتوسع (Wood Mackenzie). منصات الطاقة العاملة: يتم اختبار نماذج التجارة الطاقية من نظير إلى نظير والتسعير الديناميكي، مما يمكّن المستهلكين المنتجين من تحصيل عوائد من التوليد الزائد والمشاركة في الأسواق الطاقوية المحلية (Greentech Media). الخدمات المعتمدة على الأداء لشبكة الخدمة: تظهر تدفقات إيرادات جديدة لأصحاب DER الذين يقدمون خدمات دعم مثل تنظيم التردد ودعم الجهد من خلال التجميع المدعوم بواسطة نظام DERMS (لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية).



باختصار، تحدد توقعات عام 2025 لأنظمة DERMS المتكاملة مع الشبكة من خلال التحول نحو حلول مفتوحة وذكية وموجهة للخدمة، حيث تتعاون شركات المرافق ومزودي التكنولوجيا لاستكشاف الإمكانيات الكاملة لموارد الطاقة الموزعة.

المصادر والمراجع

Global Distributed Energy Generation Market Report 2025 And its Size, Share and Forecast