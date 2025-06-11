صاروخ بلو أوريجين نيو غلين يستعد للإطلاق الثاني: هل سيتنافس أخيرًا مع سبيس إكس؟

سباق الفضاء عالي المخاطر: صاروخ نيو غلENN من بلو أوريجن يحدد موعد العودة في أغسطس وهبوط الصاروخ القابل لإعادة الاستخدام

تستهدف بلو أوريجن 15 أغسطس لمحاولة الإطلاق الثانية لنيو غلENN، مع وعد بعملية استعادة درامية للصاروخ وتجدد المنافسة مع سبيس إكس.

حقائق سريعة تاريخ الإطلاق: في موعد لا يتجاوز 15 أغسطس 2025

في موعد لا يتجاوز 15 أغسطس 2025 ارتفاع الصاروخ: 321 قدم (97.8 متر)

321 قدم (97.8 متر) الهدف الرئيسي: استعادة الصاروخ على السفينة جاكلين

استعادة الصاروخ على السفينة جاكلين المنافس: تهيمن سبيس إكس على السوق بصاروخ فالكون 9 القابل لإعادة الاستخدام

تعمل شركة بلو أوريجن على تعزيز المنافسة في سباق الفضاء التجاري. بعد تحقيق انتصار جزئي في يناير 2025، تراهن شركة جيфф بيزوس على القابلية لإعادة الاستخدام مع إطلاقها الضخم التالي لنيو غلENN – المقرر في موعد لا يتجاوز 15 أغسطس. إذا سارت الأمور كما هو مخطط، فإن بلو أوريجن قد تبدأ أخيرًا في تقليص الهيمنة الحديدية لسبيس إكس على إطلاقات الصواريخ المدارية.

ينتظر عالم الفضاء. الجميع يريدون أن يروا ما إذا كان صاروخ “لا تخبرني عن الاحتمالات”، الذي يحمل اسمًا مستوحى من الثقافة الشعبية والمخاطر العالية، سينجو من الهبوط بأمان على السفينة جاكلين، العائمة قبالة ساحل فلوريدا.

بينما حولت صواريخ سبيس إكس القابلة لإعادة الاستخدام الصناعة، مما خفض التكاليف وأعلى المعايير، تهدف بلو أوريجن إلى تلقي نفسها في المنافسة المباشرة. في أغسطس، ستكون جميع الأنظار متوجهة نحو السماء فوق كيب كانافيرال.

بلو أوريجن وسبيس إكس الآن في مواجهة تقنية حادة – ومصير الإطلاقات التجارية معلق في الميزان.

س: ماذا حدث في الإطلاق الأول لنيو غلENN؟

في يناير، أطلقت بلو أوريجن صاروخ نيو غلENN الذي يبلغ ارتفاعه 321 قدمًا من مجمع الإطلاق 36. وقد وصل الحمولة إلى المدار كما هو مخطط. ولكن دراما المهمة وقعت في البحر. فشل الصاروخ المرحلي (“إذا كنت تخبرني أن هناك فرصة”) في الهبوط على سفينة الاستعادة المخصصة للشركة، جاكلين.

على الرغم من خيبة الأمل، كانت عملية الهبوط الفاشلة تذكيرًا: حتى محاولات سبيس إكس الأولى لصاروخ فالكون 9 تركت الصواريخ عند قاع المحيط الأطلسي. وفقًا للمراقبين، فإن إتقان الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام وذوات المراحل المتعددة يتطلب صبرًا واختبارًا مستمرًا.

ومع ذلك، أثبتت بلو أوريجن بالفعل أنها تستطيع هبوط صواريخ أصغر، ذات مرحلة واحدة – نيو شبارد المدارية – خلال رحلاتها المأهولة في تكساس.

س: كيف ستتنافس بلو أوريجن مع سبيس إكس؟

المخاطر ضخمة. لقد حددت سبيس إكس وتيرة سريعة، حيث تهبط بانتظام صواريخ فالكون 9 وتحقق حصة سوقية لصالحها. إذا استطاع نيو غلENN من بلو أوريجن تكرار هذا الإنجاز، فسيؤدي ذلك إلى خفض تكاليف الإطلاق، وجذب العملاء الحكوميين والخاصين، وتقليص الفجوة مع ملك الفضاء الحالي.

تشمل المهام القادمة مهمة ناسا إيسكا باد إلى المريخ وسواتل الإنترنت التابعة لمشروع كويبر من أمازون، والتي ستتنافس مباشرة مع كوكبة ستارلينك التابعة لسبيس إكس.

هل ترغب في رؤية المزيد من أحداث الإطلاق؟ من المقرر أن تطلق التحالف المتحدة للإطلاق، أحد اللاعبين الرئيسيين، كوكبة الإنترنت كويبر في 13 يونيو على صاروخ أتللاس V الخاص بها. تحقق من مواقع مثل NASA أو التحالف المتحدة للإطلاق للحصول على تحديثات.

كيفية المشاهدة وما يمكن توقعه في يوم الإطلاق

– من المقرر أن يتم الإطلاق التالي لنيو غلENN في موعد لا يتجاوز 15 أغسطس 2025.

– تابع البث المباشر على موقع بلو أوريجن ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث سيبدأ التغطية قبل ساعات من الإطلاق.

– توقع توترًا مثيرًا حيث يحاول الصاروخ الهبوط عموديًا على جاكلين للمرة الأولى.

إذا كانت هذه المحاولة ناجحة، ستمثل هذه اللحظة عصرًا جديدًا لشركة بيزوس – وتضع الأساس لطموحات أكبر في مجال السفر الفضائي التجاري.

س: ما هو التالي لنيو غلENN بعد الإطلاق؟

إذا نجحت هذه المحاولة في الاستعادة، سيصبح نيو غلENN عمود العمل القابل لإعادة الاستخدام. قد يقوم الصاروخ قريبًا بإطلاق الأقمار الصناعية، ومهام ناسا، وحمولات تجارية بارزة حول العالم. توقع منافسة شرسة في السنوات القادمة، مع خفض احتمالي للتكاليف وترقيات في الاعتمادية.

هل ترغب في مشاهدة التاريخ؟ عيّن تذكيرًا لموعد 15 أغسطس واتبع قائمة التحقق أدناه لتلتقط كل ثانية مثيرة من الفصل التالي لبلو أوريجن.

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المراجع

Blue Origin New Glenn Finally Ready To Beat SpaceX's Old Rockets.... Is It Too Late