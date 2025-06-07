فريق فيريزون يتمسك بتوزيع الأرباح في وسط ارتفاع المنافسين – هل لا يزال VZ استثمارًا آمنًا للمستثمرين؟

تبقى توزيعات أرباح Verizon ثابتة بينما تصل S&P 500 إلى أعلى مستوياتها: ماذا يعني ذلك لمحفظتك في 2025 وما بعدها

تؤكد Verizon توزيعات أرباحها البالغة 67.75 سنت كالسوق ترتفع. هل ينبغي للمستثمرين الالتزام أم التحويل؟ احصل على الحقائق الرئيسية، وتوقعات الخبراء، ونصائح استراتيجية ذكية.

حقائق سريعة: توزيعات الأرباح مؤكد: 0.6775 دولار للسهم ربع سنوي

0.6775 دولار للسهم ربع سنوي عائد المستثمرين 2024: 11.82% (مقارنة بـ 11% من السوق الأمريكي)

11.82% (مقارنة بـ 11% من السوق الأمريكي) فجوة سعر السهم: يتداول بسعر 44.15 دولار؛ الهدف السعري 48.07 دولار

يتداول بسعر 44.15 دولار؛ الهدف السعري 48.07 دولار توقعات الإيرادات: +1.7% سنويًا حتى 2028

أرسلت Verizon Communications (verizon.com) رسالة واضحة هذا الأسبوع: الاستقرار هو الملك. بينما رحب وول ستريت بتقرير الوظائف القوي لشهر مايو واحتفل بأعلى المستويات القياسية لـ NYSE وS&P 500، أعلنت Verizon أنها ستبقي توزيعات أرباحها الفصلية ثابتة عند 67.75 سنتًا للسهم. بينما قفزت الأسهم الأخرى، رفض سعر Verizon التحرك. يواجه المستثمرون الآن سؤالاً حاسماً – هل يعد هذا العملاق في عالم الاتصالات هادئًا في العاصفة أم متخلفًا عن منافسيه؟

لماذا لم ترتفع Verizon مع السوق؟

على الرغم من الارتفاع في سوق الأسهم، استقرت أسهم Verizon، حيث تحركت بشكل جانبي بينما ارتفعت المؤشرات. تركيز الشركة على توسيع الشبكة واحتفاظ العملاء، لا سيما من خلال الترقيات في شبكات الألياف وC-Band، قد حافظ على الثقة لدى المستثمرين. ومع ذلك، فإن المنافسة الشديدة في الصناعة وعدم اليقين التنظيمي يؤثران بشكل كبير على أداء الأسهم، مما يخمد تأثيرات التفاؤل في السوق الأوسع.

ما مدى استقرار توزيعات أرباح Verizon؟

بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن الدخل، تظل سياسة توزيعات الأرباح الثابتة لـ Verizon نقطة جذب رئيسية. لم تتسرب دفعة 0.6775 دولار للسهم، مما يعزز سمعة السهم كمصدر موثوق للدخل – حتى في الأسواق العاصفة. ومع ذلك، ضع في اعتبارك هذا: إن العائد الإجمالي لمساهمي Verizon في 2024 البالغ 11.82% يتجاوز قليلاً 11% للسوق الأمريكي بشكل عام. ليس انتصارًا ساحقًا، لكنه شهادة على الاستقرار وسط التقلبات.

س: هل هناك إمكانيات للتقدم لـ VZ في 2025؟

يتداول Verizon حاليًا بالقرب من 44.15 دولار – حوالي 8% أدنى من متوسط الهدف السعري لل analysts البالغ 48.07 دولار. يتوقع المحللون الحذرون نموًا معتدلاً في الإيرادات بمعدل 1.7% سنويًا حتى 2028 ويتوقعون أن ترتفع الأرباح إلى 21.7 مليار دولار. بينما تبدو هذه الأرقام مستقرة، لا يتوقع معظم الخبراء حدوث اختراق كبير ما لم تتمكن Verizon من التفوق على المنافسين أو تجنب تحديات الصناعة.

س: ما هي المخاطر الرئيسية لمستثمري Verizon؟

– المنافسة الشديدة: المنافسون يطرحون حزم جديدة وابتكارات 5G.

– الضغط التنظيمي: النقاشات المستمرة حول التسعير، والوصول إلى الشبكة، وعمليات الدمج قد تؤثر على الهامش.

– حركة السهم الهادئة: حتى مع وجود توزيعات أرباح موثوقة، قد يكون النمو الكبير بطيئًا بدون تغيير في ديناميكيات السوق.

اقرأ المزيد عن المشهد السوقي في CNBC وقارن بين أسهم التوزيع في Nasdaq.

كيفية استخدام Verizon في محفظتك

بالنسبة للمستثمرين الحذرين، لا تزال Verizon تتألق كحصة أساسية. يمكن أن تكون توزيعات الأرباح الثابتة نقطة انطلاق لمحفظة متنوعة، تقدم دخلاً بينما تسعى للحصول على أسهم ذات نمو أعلى في أماكن أخرى. اعتبر دمج VZ مع قادة التكنولوجيا أو القطاعات التي تستعد لتحقيق مكاسب أسرع لتحقيق نهج متوازن في 2025.

قم بخطوتك التالية: تنويع بحكمة!

✔️ راجع توقعات المحللين وعوامل المخاطر بانتظام

✔️ أعد توازن مزيج توزيعات الأرباح والنمو في الأسهم

✔️ ابقَ على اطلاع على الاتجاهات في مجال الاتصالات والتحولات التنظيمية

✔️ استخدم بيانات موثوقة وطويلة الأجل من مصادر مثل Morningstar

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لا تتبع الحشد فقط – قم ببناء محفظة مصممة لتحمل تقلبات السوق والاستفادة من الشركات المستقرة مثل Verizon.