Kig ind i fortiden: James Webb Rumteleskop afslører 800.000 galakser i rekord-sprængende dybt himmelkort

JWST’s COSMOS-Web undersøgelse forbløffer forskere med et detaljeret kort over 800.000 gamle galakser – nu åbent for udforskning af alle verden over.

Hurtige fakta: Undersøgt område: Lige så stort som tre fuldmåner side om side

Lige så stort som tre fuldmåner side om side Galakser opdaget: Næsten 800.000 – 10 gange mere end forudsagt

Næsten 800.000 – 10 gange mere end forudsagt Eksponeringstælling: Over 10.000 billeder syet sammen

Over 10.000 billeder syet sammen Interaktiv katalog: Nu gratis for forskere og offentligheden

I et gennembrud, der forbløffer astronomer og rumfans, har James Webb Space Telescope (JWST) afsløret det største og mest detaljerede kort over det tidlige univers, der nogensinde er lavet. Kaldet COSMOS-Web strækker dette banebrydende projekt sig dybere og bredere ind i den kosmiske historie end nogensinde før – og de resulterende billeder er intet mindre end betagende.

Denne enorme kosmiske undersøgelse, lavet af mere end 10.000 sammenstillede eksponeringer, fangede et stykke himmel så bredt som tre fuldmåner. Mens ældre teleskoper ofte fokuserede på detaljer i et par galakser, trak JWST’s COSMOS-Web sig tilbage for at give et panoramisk udsigt. Resultatet: en skattekiste af næsten 800.000 galakser, hvoraf nogle lysede op mindre end en milliard år efter Big Bang.

Hvad gør dette rumkort så banebrydende?

COSMOS-Web står som JWST’s største observationsprogram siden dets lancering i 2021. Undersøgelsen gjorde ikke bare dobbelt så mange forventninger – den leverede ti gange så mange gamle galakser, som eksperter oprindeligt havde forudsagt. Disse optegnelser rystede astronomernes ideer om, hvordan det tidlige univers så ud, og åbnede nye døre for opdagelse og udforskning.

Takket være kræfterne fra NASA og næsten 50 videnskabsfolk verden over skaber undersøgelsen et levende kosmisk arkiv. Hver galakses størrelse, form og lysstyrke er blevet katalogiseret – hvilket giver hints om deres udvikling og miljø, hvad enten de findes i ensomme tomrum eller travle klynger.

Q&A: Hvad er i COSMOS-Web kataloget?

Q: Kan alle få adgang til dataene?

Absolut! Det interaktive COSMOS-Web katalog er nu frit tilgængeligt online, hvilket giver forskere – og amatørstjerneobservatører – mulighed for at udforske detaljerne om uforklarligt mange galakser i deres eget tempo.

Q: Hvor gamle er de tidligste galakser i dette kort?

Nogle galakser er registreret fra over 13 milliarder år siden – dem der blev født i den mystiske Reionization Era, da de første stjerner begyndte at trænge gennem den kosmiske tåge.

Q: Hvor stort er det kortlagte område?

Det dækker et stykke himmel stort nok til at passe tre fuldmåner side om side, et kæmpe område sammenlignet med de fleste dybt rumbaserede undersøgelser.

Hvordan klarede JWST denne kosmiske bedrift?

I modsætning til ældre undersøgelser prioriterede COSMOS-Web projektet bred dækning over ekstrem zoom. JWST’s kraftfulde optik fangede svage og fjerne galakser, der tidligere var usynlige for astronomer. Teamet anvendte nye maskinlæringsmetoder til at måle og modellere lyset fra disse galakser, hvilket udvandt klarere detaljer end nogensinde tidligere muligt fra kosmos’ fjerneste egne.

Det ambitiøse projekt kom ikke let. Forskere brugte to år på omhyggeligt at behandle og justere de over 10.000 billeder, rense op for uventede artefakter og særheder – bevis på, hvor banebrydende denne teknologi virkelig er. Alligevel overgik JWST konsekvent forventningerne, idet den opdagede endnu svagere og mere fjerne galakser, end forskere havde turdet håbe på.

Hvad er næste skridt for kosmisk kortlægning?

Databasen er en guldgrube for fremtidige studier af galakseudvikling, kosmisk struktur og fødslen af de tidligste stjerner. COSMOS-Web teamet er nu fokuseret på at kortlægge “reionization bubbles” – enorme områder, hvor de første galakser befriede det tidlige hydrogentåge – hvilket giver menneskeheden en hidtil uset indsigt i vores univers’ fødselssmerter.

Sammen med COSMOS-Web kataloget dykker en bølge af nye videnskabelige artikler ned i undersøgelsesdataene og afslører opdagelser om de lyseste galakser og måden, hvorpå deres strukturer udviklede sig. Den gratis, interaktive karakter af kataloget betyder, at opdagelserne ikke vil være begrænset til en håndfuld forskere, men er åbne for hele verden.

Hvordan kan du selv udforske universet?

Enhver med en internetforbindelse kan dykke ned i den kosmiske historie via det offentlige COSMOS-Web katalog. Udforsk galakser, der spænder over milliarder af år, analyser data eller forundres blot over betagende rumbilleder, der er sammensat af verdens mest avancerede rumteleskop.

For flere opdateringer og banebrydende opdagelser, hold øje med ESA, HubbleSite og JWST’s egen missionsside.

