Blue Origins Neue Glenn-Rakete bereitet sich auf den zweiten Start vor: Wird sie endlich SpaceX Konkurrenz machen?

Wettlauf im Weltraum mit hohen Einsätzen: Blue Origins New Glenn-Rakete zielt auf ein Comeback im August und die Landung eines wiederverwendbaren Boosters

Blue Origin plant den 15. August für den zweiten Startversuch von New Glenn und verspricht eine dramatische Rückholung des Boosters sowie eine erneute Rivalität mit SpaceX.

Wichtige Fakten Startdatum: Frühestens am 15. August 2025

Frühestens am 15. August 2025 Raketenhöhe: 321 Fuß (97,8 Meter)

321 Fuß (97,8 Meter) Hauptziel: Rückholung des Boosters auf dem Schiff Jacklyn

Rückholung des Boosters auf dem Schiff Jacklyn Wettbewerber: SpaceX dominiert den Markt mit der wiederverwendbaren Falcon 9

Blue Origin bringt frischen Wind in das Rennen um den kommerziellen Weltraum. Nach einem teils erfolgreichen Start im Januar 2025 setzt Jeff Bezos’ Raketenfirma große Hoffnungen auf die Wiederverwendbarkeit mit dem nächsten, massiven New Glenn Start, der frühestens für den 15. August geplant ist. Wenn dieser Versuch nach Plan verläuft, könnte Blue Origin endlich SpaceX’s festen Griff auf Orbitalraketenstarts angreifen.

Die Weltraumgemeinschaft schaut gespannt zu. Alle wollen sehen, ob der „Never Tell Me The Odds“-Booster, benannt mit einem Augenzwinkern zur Popkultur und zu hohen Einsätzen, den Abstieg übersteht und sicher auf dem Schiff Jacklyn landet, das nur vor der Küste Floridas schwebt.

Während SpaceX’s wiederverwendbare Raketen die Branche revolutioniert haben, die Kosten gesenkt und die Messlatte höher gelegt haben, will Blue Origin sich direkt im Wettbewerb positionieren. Im August wird alles auf den Himmel über Cape Canaveral gerichtet sein.

Blue Origin und SpaceX befinden sich nun in einem technologischen Wettkampf – und die Zukunft der kommerziellen Starts steht auf der Kippe.

F: Was ging beim ersten Start von New Glenn schief?

Im Januar blastete Blue Origin die imposante 321 Fuß hohe New Glenn-Rakete aus dem Startkomplex 36. Die Nutzlast schwebte wie geplant in die Umlaufbahn. Doch das Drama der Mission spielte sich auf See ab. Der Booster der ersten Stufe („So You’re Telling Me There’s a Chance“) scheiterte daran, auf dem speziellen Bergungsschiff, Jacklyn, zu landen.

Obwohl enttäuschend, erinnerte die missratene Landung daran: Selbst SpaceX’s frühe Falcon 9-Versuche hinterließen Booster am Boden des Atlantiks. Laut Beobachtern erfordert das Beherrschen von wiederverwendbaren, mehrstufigen Raketen Geduld und kontinuierliche Tests.

Blue Origin hat jedoch bereits bewiesen, dass es kleinere, einstufige Booster – die suborbitalen New Shepard – sicher während seiner bemannten Flüge in Texas landen kann.

F: Wie wird Blue Origin mit SpaceX konkurrieren?

Die Einsätze sind enorm. SpaceX hat ein atemberaubendes Tempo vorgelegt, indem es routinemäßig Falcon 9-Boosters landet und Marktanteile in seine Richtung schwenkt. Wenn es Blue Origin mit New Glenn gelingt, diesen Erfolg zu wiederholen, werden die Startkosten sinken, die Regierung und private Kunden anziehen und der Abstand zum herrschenden König der Raumfahrt verringert.

Zu den kommenden Missionen gehören die NASA-Mission EscaPADE zum Mars und die Projekt Kuiper-Internetsatelliten von Amazon, die direkt SpaceX’s Starlink-Konstellation herausfordern werden.

Möchten Sie mehr Startaktionen sehen? United Launch Alliance, ein weiterer wichtiger Akteur, plant den Start der Kuiper-Internetsatelliten möglicherweise bereits am 13. Juni mit ihrer Atlas V-Rakete. Schauen Sie auf Seiten wie NASA oder United Launch Alliance für Updates.

Wie man zuschaut und was man am Starttag erwarten kann

– Der nächste Start von New Glenn ist für frühestens den 15. August 2025 geplant.

– Sehen Sie Live-Streams auf der Website von Blue Origin und in sozialen Medien, mit Berichterstattung, die Stunden vor dem Start beginnt.

– Erwarten Sie nervenaufreibende Spannung, wenn der Booster zum ersten Mal vertikal auf Jacklyn landen versucht.

Wenn dieser Versuch erfolgreich ist, wird dieser Moment eine neue Ära für Bezos’ Unternehmen einläuten – und die Bühne für noch größere Ambitionen in der kommerziellen Raumfahrt bereiten.

F: Was kommt nach dem Start für New Glenn?

Wenn dieser Rückholversuch erfolgreich ist, wird New Glenn zu einem wiederverwendbaren Arbeitsgerät. Die Rakete könnte bald Satellitenstarts, NASA-Missionen und hochkarätige kommerzielle Nutzlasten weltweit ermöglichen. Erwarten Sie einen erbitterten Wettbewerb in den kommenden Jahren, mit möglichen Kostenreduktionen und Zuverlässigkeitsupgrades.

Wollen Sie Geschichte miterleben? Setzen Sie sich eine Erinnerung für den 15. August und folgen Sie dieser Checkliste unten, um jede aufregende Sekunde von Blue Origins nächstem Kapitel zu erleben.

Markieren Sie Ihren Kalender: 15. August 2025, vorläufiges Startdatum

Speichern Sie Blue Origin und NASA für aktuelle Updates

Vergleichen Sie die Spezifikationen und Leistungen von New Glenn mit SpaceX’s Falcon 9

Folgen Sie #NewGlenn und #BlueOrigin in sozialen Medien für Echtzeitberichterstattung

Sehen Sie nach Neuigkeiten über die Rückholung des Boosters – wird Jacklyn siegreich nach Hause segeln?

Bleiben Sie dran, während das Raumrennen ein neues Kapitel betritt – dieser Start könnte die Zukunft der wiederverwendbaren Raketen neu definieren!

