El cohete New Glenn de Blue Origin se prepara para su segundo lanzamiento: ¿Competirá finalmente con SpaceX?

Datos Rápidos Fecha de Lanzamiento: No antes del 15 de agosto de 2025

No antes del 15 de agosto de 2025 Altura del Cohete: 321 pies (97.8 metros)

321 pies (97.8 metros) Objetivo Principal: Recuperación del cohete en el barco Jacklyn

Recuperación del cohete en el barco Jacklyn Competidor: SpaceX domina el mercado con el Falcon 9 reutilizable

Blue Origin está intensificando la competencia en la carrera espacial comercial. Tras una victoria parcial en enero de 2025, la empresa de cohetes de Jeff Bezos apuesta fuerte por la reutilización con su próximo gran lanzamiento del New Glenn, programado para no antes del 15 de agosto. Si este intento sale según lo planeado, Blue Origin podría finalmente reducir la influencia de SpaceX en los lanzamientos orbitales.

El mundo espacial está observando. Todos quieren ver si el cohete «Never Tell Me The Odds», nombrado en alusión a la cultura pop y a las altas apuestas, sobrevivirá al descenso para aterrizar de manera segura en el barco Jacklyn, flotando justo frente a la costa de Florida.

A medida que los cohetes reutilizables de SpaceX han transformado la industria, reduciendo costos y aumentando los estándares, Blue Origin busca posicionarse en una competencia directa. Este agosto, todas las miradas estarán puestas en los cielos sobre Cabo Cañaveral.

Blue Origin y SpaceX se encuentran ahora en un tiroteo tecnológico, y el futuro de los lanzamientos comerciales está en juego.

Q: ¿Qué Salió Mal en el Primer Lanzamiento del New Glenn?

En enero, Blue Origin lanzó el imponente cohete New Glenn de 321 pies desde el Complejo de Lanzamiento 36. La carga útil alcanzó la órbita como estaba planeado. Pero el drama de la misión se desarrolló en el mar. El cohete de primera etapa («So You’re Telling Me There’s a Chance») no logró aterrizar en el barco de recuperación dedicado de la compañía, Jacklyn.

Aunque decepcionante, el aterrizaje fallido sirvió como recordatorio: incluso los primeros intentos de Falcon 9 de SpaceX dejaron cohetes en el fondo del Atlántico. Según los observadores, dominar los cohetes reusables de múltiples etapas requiere paciencia y pruebas constantes.

Sin embargo, Blue Origin ya ha demostrado que puede aterrizar cohetes más pequeños y de una sola etapa, como el suborbital New Shepard, durante sus vuelos tripulados en Texas.

Q: ¿Cómo Competirá Blue Origin con SpaceX?

Las apuestas son enormes. SpaceX ha establecido un ritmo vertiginoso, aterrizando rutinariamente los cohetes Falcon 9 y ganando participación en el mercado. Si el New Glenn de Blue Origin puede repetir esta hazaña, disminuirá los costos de lanzamiento, atraerá a clientes del gobierno y privados, y cerrará la brecha con el rey reinante de los vuelos espaciales.

Las próximas misiones incluyen la misión EscaPADE de la NASA a Marte y los satélites de internet del Proyecto Kuiper de Amazon, que desafiarán directamente a la constelación Starlink de SpaceX.

¿Quieres ver más acción de lanzamientos? La United Launch Alliance, otro jugador clave, está programada para lanzar la constelación de internet Kuiper tan pronto como el 13 de junio en su cohete Atlas V. Consulta sitios como NASA o United Launch Alliance para actualizaciones.

Cómo Ver y Qué Esperar el Día del Lanzamiento

– El próximo lanzamiento del New Glenn está previsto para no antes del 15 de agosto de 2025.

– Mira las transmisiones en vivo en el sitio web y redes sociales de Blue Origin, con cobertura comenzando horas antes del despegue.

– Espera una tensión de corazón palpitante mientras el cohete intenta aterrizar verticalmente en Jacklyn por primera vez.

Si tiene éxito, este momento marcará una nueva era para la empresa de Bezos y preparará el escenario para ambiciones aún mayores en el vuelo espacial comercial.

Q: ¿Qué Sigue para el New Glenn Después del Lanzamiento?

Si este intento de recuperación tiene éxito, el New Glenn se convertirá en un caballo de batalla reutilizable. El cohete pronto podría estar impulsando lanzamientos de satélites, misiones de la NASA y cargas comerciales de alto perfil en todo el mundo. Se espera una feroz competencia en los próximos años, con posibles reducciones de costos y mejoras en la confiabilidad.

¿Quieres ser testigo de la historia? Establece un recordatorio para el 15 de agosto y sigue esta lista de verificación a continuación para capturar cada segundo emocionante del próximo capítulo de Blue Origin.

Marca tu calendario: 15 de agosto de 2025, fecha de lanzamiento tentativa

Guarda en favoritos Blue Origin y NASA para actualizaciones en vivo

Compara las especificaciones y el rendimiento del New Glenn con el Falcon 9 de SpaceX

Sigue #NewGlenn y #BlueOrigin en redes sociales para cobertura en tiempo real

Esté atento a las noticias sobre la recuperación del cohete: ¿regresará Jacklyn triunfante?

Mantente atento mientras la carrera espacial entra en un nuevo capítulo: ¡este lanzamiento podría redefinir el futuro de los cohetes reutilizables!

