Mürarikas Kaupäev Lahti: Turud Kaaluvad, Bitcoini Vaalad Kätkevad Mõju

By Megan Kaspers

Megan Kaspers on silmapaistva autor ja mõtlemise juht uute tehnoloogiate ja fintechi valdkondades. Tal on arvutiteaduse kraad tuntud Georgetowni ülikoolist, kus ta arendas välja terava arusaama tehnoloogia ja rahanduse ristumiskohast. Üle kümne aasta tööstuskogemusega on Megan tegutsenud konsultandina paljude idufirmade jaoks, aidates neil navigeerida digitaalse rahanduse keerulises maastikus. Praegu töötab ta vanema analüütikuna Finbun Technologies, kus keskendub uuenduslikele finantslahendustele ja tekkivatele tehnoloogiatendentsidele. Oma kirjutistes püüab Megan demüstifitseerida arenevat tehnoloogiate maastikku nii spetsialistide kui ka entusiastide jaoks, sillutades teed teadlikeks aruteludeks fintechi valdkonnas.