Luokkhuoneesta Kosmokseen: Uuden median professorin taiteellinen matka

By Megan Kaspers

Megan Kaspers on arvostettu kirjailija ja ajattelija uusien teknologioiden ja fintechin alalla. Hänellä on tietojenkäsittelytieteen tutkinto kuuluisasta Georgetownin yliopistosta, jossa hän sai syvällisen ymmärryksen teknologian ja rahoituksen risteyskohdasta. Yli kymmenen vuoden teollisuuskokemuksella Megan on toiminut konsulttina useille startupeille auttaen niitä navigoimaan digitaalisen rahoituksen monimutkaisessa maisemassa. Tällä hetkellä hän on vanhempi analyytikko Finbun Technologiesissä, jossa hän keskittyy innovatiivisiin rahoitusratkaisuihin ja uusiin teknologisiin trendeihin. Kirjoitustensa kautta Megan pyrkii purkamaan kehittyvän teknologiamaiseman monimutkaisuutta sekä ammattilaisille että harrastelijoille, avaten tietä hyvin informoiduille keskusteluille fintech-alueella.