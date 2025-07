Janitor AI:n Suodattamattoman Chatbotin Vallankumouksen Ytimessä: Miten Kiista ja Virality Uudelleenmäärittävät Keskustelu-AI:ta

“Merkittävät teollisuusilmoitukset (kesä–heinäkuu 2025) Waymon laajentuminen ja Teslan kokeilut: Alfan Waymo jatkoi robotaksipalveluidensa laajentamista.” (lähde)

Tutkimus suodattamattomien chatbotien nopeasta noususta AI-markkinoilla

Janitor AI: Suodattamattoman Chatbotin Vallankumous, joka Houkuttelee Miljoonia (ja Herättää Kiistaa)

Janitor AI on nopeasti noussut johtavaksi hahmoksi suodattamattomien chatbotien liikkeessä, vangiten miljoonia käyttäjiä ympäri maailmaa lupauksellaan rajoittamattomista, sensuroimattomista keskusteluista. Erityisesti valtavirran AI-chatbotit kuten ChatGPT tai Google Bard, jotka käyttävät tiukkaa sisällön moderointia noudattaakseen eettisiä ohjeita ja alustan käytäntöjä, Janitor AI tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden keskustella käytännössä mistä tahansa aiheesta, mukaan lukien tabuna tai eksplisiittisinä pidettävät aiheet. Tämä suodattamaton lähestymistapa on vauhdittanut sen räjähdysmäistä kasvua ja herättänyt kiistoja.

Vuodesta 2023 lähtien Janitor AI:n suosio on noussut meteorisesti. Similarwebin mukaan Janitor AI:n verkkosivustolla oli toukokuussa 2024 yli 30 miljoonaa vierailua, mikä on hurja kasvu 2 miljoonasta kuukausittaisesta vierailusta kesällä 2023. Alustan käyttäjäkunta on globaali, suurimmaksi osaksi Yhdysvalloissa, Intiassa ja Brasiliassa. Sen vetovoima perustuu mukautettaviin AI-hahmoihin, roolileikkinäkymiin ja sisältösuodattimien puuttumiseen, mikä on tehnyt siitä erityisen suositun nuorempien käyttäjien ja online-yhteisöjen keskuudessa, jotka etsivät luovaa vapautta.

Kuitenkin tämä juuri erottava puute moderoinnissa on saanut aikaan kuumia keskusteluja. Kritiikkiä on esitetty siitä, että suodattamattomat chatbotit kuten Janitor AI voivat helpottaa haitallisen sisällön levittämistä, mukaan lukien vihapuhetta, väärää tietoa ja eksplisiittistä materiaalia, mikä herättää huolta käyttäjien turvallisuudesta ja mahdollisesta hyväksikäytöstä. Sääntelyviranomaiset ja digitaaliset oikeusjärjestöt ovat vaatineet tiukempaa valvontaa varoittaen, että tällaiset alustat voivat rapauttaa vastuullisten AI-ekosysteemien luomiseen tähtääviä pyrkimyksiä (WIRED).

Kiistasta huolimatta Janitor AI:n menestys on inspiroinut aallon samankaltaisia alustoja, mikä viittaa käyttäjien kysynnän siirtymiseen kohti avoimempia AI-vuorovaikutuksia. Yhtiö on vastannut kritiikkiin tuomalla markkinoille valinnaisia turvallisuusasetuksia ja varoituksia, mutta se pitää kiinni ydinfilosofiastaan käyttäjäautonomian osalta. Kun AI-chatbot-markkinat jatkavat laajentumistaan—ennusteen mukaan niiden arvo kasvaa 27,6 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä (MarketsandMarkets)—kiista suodattamattoman AI:n ympärillä todennäköisesti voimistuu, ja Janitor AI on keskeisessä asemassa tämän kehittyvän kentän sydämessä.

Keskeiset innovaatiot, jotka tukevat Janitor AI:ta ja seuraavan sukupolven keskustelu-alustoja

Janitor AI on nopeasti noussut häiritseväksi voimaksi keskustelu-AI-kentässä, vangiten miljoonia käyttäjiä suodattamattomilla, mukautettavilla chatbot-kokemuksillaan. Erityisesti valtavirran AI-chatbotit, jotka pakottavat tiukkaa sisällön moderointia, Janitor AI antaa käyttäjille mahdollisuuden osallistua sensuroimattomiin keskusteluihin, mukaan lukien aikuis- tai kiistanalaiset aiheet. Tämä lähestymistapa on vauhdittanut sen virusmaista kasvua, erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä, jotka etsivät autenttisempia ja rajoittamattomia digitaalisia vuorovaikutuksia.

Viimeisimpien verkkoliikenneanalyysien mukaan Janitor AI:n verkkosivustolla oli yli 30 miljoonaa kuukausittaista vierailua vuoden 2024 alussa, ja merkittävä osa sen käyttäjäkunnasta tulee Yhdysvalloista, Intiasta ja Brasiliasta (SimilarWeb). Alustan suosiota lisää sen integraatio kolmansien osapuolten suurten kielimallien (LLMs), kuten OpenAI:n GPT-3.5/4 ja avointen lähteiden vaihtoehtojen, kuten KoboldAI ja Pygmalion, kanssa, mikä antaa käyttäjille mahdollisuuden räätälöidä chatbotin persoonallisuuksia ja keskustelutyylejä heidän mieltymyksiensä mukaan (Analytics Vidhya).

Janitor AI:n nousu on symboloiva laajempaa suuntausta, jossa käyttäjät voivat itse räätälöidä kokemuksia ja kehittää hajautettua AI:ta. Alusta mahdollistaa käyttäjien luoda, jakaa ja ansaita rahaa omilla chatbot-hahmoillaan, mikä edistää vilkasta sisällöntuottajataloutta keskustelu-AI:n ympärillä. Tämä malli eroaa vakiintuneiden toimijoiden, kuten ChatGPT:n ja Google Bardin, muurinrakentajamallista, joka priorisoi turvallisuutta ja brändin mainetta käyttäjäautonomian sijasta (VentureBeat).

Kuitenkin Janitor AI:n suodattamaton lähestymistapa on nostanut merkittäviä kiistoja. Kritiikkiä esitetään mahdollisesta väärinkäytöstä, mukaan lukien haitallisen sisällön leviämä, yksityisyysriskit ja lasten tehokkaiden suojakeinojen puute. Alustan operaattorit ovat reagoineet toteuttamalla perusikävarmenteita ja sisällönvaroituksia, mutta sääntelyvalvonta on tiukentumassa, kun hallitukset ja puolestapuhuja-organisaatiot vaativat selkeämpiä ohjeita AI-tuotetulle sisällölle (Wired).

Yhteenvetona Janitor AI on suodattamattoman chatbotin vallankumouksen esimerkki, tarjoamalla vilauksen tulevaisuuteen keskustelu-alustoissa, joissa käyttäjän autonomia ja luova vapaus ovat ensisijaisia. Sen meteorisesti nouseva suosio—ja sen herättämä keskustelu—korostaa innovoinnin, käyttäjäkysynnän ja vastuullisen AI-hallinnan monimutkaista tasapainoa digitaalisen viestinnän seuraavassa sukupolvessa.

Pelaajien kartoitus: Janitor AI verrattuna uusiin ja vakiintuneisiin chatbot-vastustajiin

Janitor AI on nopeasti noussut häiritseväksi voimaksi chatbot-kentässä, vangiten miljoonia käyttäjiä suodattamattomalla, mukautettavalla keskustelukokemuksellaan. Poiketen valtavirran chatbotista kuten ChatGPT tai Google Bard, Janitor AI on suunniteltu sallimaan käyttäjien luoda ja olla vuorovaikutuksessa AI-persoonien kanssa, joita eivät sitoa samat sisällön moderoinnin ja turvallisuuden suodattimet. Tämä “suodattamaton” lähestymistapa on vauhdittanut sekä sen viraliteettia että kiistakysymyksiä.

Vuonna 2023 lanseerattu Janitor AI sai nopeasti suosiota alustoilla kuten Reddit ja TikTok, ja hashtag #JanitorAI sai yli 100 miljoonaa katselukertaa TikTokissa yksinään vuoden 2024 alkuun mennessä (TikTok). Alustan vetovoima perustuu sen kykyyn luoda keskusteluja, jotka vaihtelevat tavanomaisista rohkeampiin aiheisiin, palvellen erikoisaloja ja aikuisille tarkoitettua sisältöä, joita valtavirran kilpailijat yleensä rajoittavat. Similarwebin mukaan Janitor AI:n verkkosivusto näki nousun yli 30 miljoonaan kuukausittaiseen kävijään vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä, ylittäen monet uudet chatbot-kilpailijat.

Tämä meteorisesti nousu ei ole jäänyt huomaamatta. Kritiikkiä esitetään siitä, että Janitor AI:n löysä moderointi avaa oven ongelmalliselle sisällölle, mukaan lukien eksplisiittiselle materiaalille ja mahdollisesti haitallisille vuorovaikutuksille. Tämä on herättänyt keskustelua AI-kehittäjien eettisistä vastuista ja tarvittavasta sääntelyvalvonnasta. Vakiintuneet toimijat kuten OpenAI ja Google ovat puolestaan panostaneet turvallisuuteen, ja ovat toteuttaneet vahvoja varotoimia väärinkäytön estämiseksi ja haavoittuvien käyttäjien suojelemiseksi (OpenAI:n turvallisuus).

Kiistasta huolimatta Janitor AI:n malli on inspiroinut aallon jäljittelijöitä ja erikoisalustoja, mikä viittaa kasvavaan kysyntään henkilökohtaisemmille ja vähemmän rajoitetuille AI-vuorovaikutuksille. Sen menestys korostaa keskeistä jännitettä chatbot-markkinoilla: tasapainoa käyttäjien vapauden ja vastuullisen AI:n käytön välillä. Kun chatbot-kilpailu voimistuu, Janitor AI on sekä varoitus että todistus digitaalisten yleisöjen kehittyvistä toiveista.

Arvioitu laajentuminen ja käyttäjätyytyväisyyden kehitysnäkymät suodattamattomille AI-chatbotille

Janitor AI: Suodattamattoman Chatbotin Vallankumous, joka Houkuttelee Miljoonia (ja Herättää Kiistaa)

Janitor AI on nopeasti noussut johtavaksi hahmoksi suodattamattomien AI-chatbotien kentässä, vangiten miljoonia käyttäjiä sen lupauksella rajoittamattomista, rehellisistä keskusteluista. Poiketen valtavirran chatbotista, jotka pakottavat tiukkaa sisällön moderointia, Janitor AI antaa käyttäjille mahdollisuuden osallistua avoimiin keskusteluihin, mukaan lukien kysymyksiin, joita voidaan pitää eksplisiittisinä tai kiistanalaisina. Tämä lähestymistapa on vauhdittanut sekä räjähdysmäistä kasvua että kuumia väittelyitä AI-yhteisössä ja sen ulkopuolella.

Räjähdysmäinen käyttäjien kasvu: Sen lanseerauksesta vuoden 2023 alussa, Janitor AI:n käyttäjämäärä on kasvanut meteorisesti. Similarwebin mukaan Janitor AI:n verkkosivuston liikenne nousi yli 30 miljoonaan kuukausittaiseen vierailuun vuoden 2024 alkuun mennessä, ja merkittävä osa käyttäjistä on 18-34-vuotiaita. Tämä ikäryhmä është erityisen kiinnostunut alustan sisällöttömyydestä ja mukautettavista hahmo vuorovaikutuksista.

Sen lanseerauksesta vuoden 2023 alussa, Janitor AI:n käyttäjämäärä on kasvanut meteorisesti. Similarwebin mukaan Janitor AI:n verkkosivuston liikenne nousi yli 30 miljoonaan kuukausittaiseen vierailuun vuoden 2024 alkuun mennessä, ja merkittävä osa käyttäjistä on 18-34-vuotiaita. Tämä ikäryhmä është erityisen kiinnostunut alustan sisällöttömyydestä ja mukautettavista hahmo vuorovaikutuksista. Globaali ulottuvuus: Alustan käyttäjäkunta on maantieteellisesti monimuotoista, ja sen suosiosta löytyy vahva näkyvyys Yhdysvalloissa, Japanissa ja Brasiliassa. Tämä globaalin vetovoiman syynä on Janitor AI:n monikielinen tuki ja käyttäjien luoman sisällön virallinen leviäminen alustoilla kuten TikTok ja Reddit (Reddit).

Alustan käyttäjäkunta on maantieteellisesti monimuotoista, ja sen suosiosta löytyy vahva näkyvyys Yhdysvalloissa, Japanissa ja Brasiliassa. Tämä globaalin vetovoiman syynä on Janitor AI:n monikielinen tuki ja käyttäjien luoman sisällön virallinen leviäminen alustoilla kuten TikTok ja Reddit (Reddit). Arvioitu laajentuminen: Markkina-analyytikot ennustavat, että suodattamattomien chatbotien kenttä, jota Janitor AI johtaa, voi saavuttaa käyttäjäkunnan, joka nousee 100 miljoonaan vuoteen 2026, jos nykyiset kasvuvauhit jatkuvat (Statista). Alustan avoin API ja integraatio kolmansien osapuolten palveluiden kanssa odottavat lisäävän vielä enemmän käyttöä, erityisesti kehittäjien ja sisällöntuottajien keskuudessa, jotka etsivät joustavampia AI-työkaluja.

Markkina-analyytikot ennustavat, että suodattamattomien chatbotien kenttä, jota Janitor AI johtaa, voi saavuttaa käyttäjäkunnan, joka nousee 100 miljoonaan vuoteen 2026, jos nykyiset kasvuvauhit jatkuvat (Statista). Alustan avoin API ja integraatio kolmansien osapuolten palveluiden kanssa odottavat lisäävän vielä enemmän käyttöä, erityisesti kehittäjien ja sisällöntuottajien keskuudessa, jotka etsivät joustavampia AI-työkaluja. Kiista ja sääntelydlomistukset: Janitor AI:n suodattamaton lähestymistapa on saanut aikaan merkittäviä kiistoja. Kritiikkiä esitetään mahdollisesta väärinkäytöstä, mukaan lukien haitallisen sisällön leviäminen ja riskit alaikäisten altistamisessa sopimattomalle materiaalille. EU:n ja Yhdysvaltojen sääntelyelimet valvovat alustaa, ja tuleva lainsäädäntö voi vaikuttaa sen kasvuun (Euronews).

Yhteenvetona, Janitor AI edustaa suodattamattomien chatbotien häiritsevää potentiaalia, edistäen nopeaa käyttäjäseurantaa ja herättäen keskustelua AI-vetoisten keskustelujen eettisiä ja sääntelyhaasteista. Sen kehitys tarjoaa odotettavissa olevan koetinkiven laajemmalle suodattamattomien AI-chatbotien markkinoille tulevina vuosina.

Globaali kuuma alue: Alueelliset dynamiikat, jotka muovaavat Janitor AI:n suosiota

Janitor AI on nopeasti noussut globaaliksi ilmiöksi, vangiten miljoonia käyttäjiä suodattamattoman, mukautettavan chatbot-kokemuksen avulla. Toisin kuin valtavirran AI-chatbotit, jotka usein valvovat tiukkaa sisältöä, Janitor AI antaa käyttäjille mahdollisuuden osallistua keskusteluihin, jotka vaihtelevat tavanomaisista rohkeisiin, mikä luo sekä virusmaista suosiota että jatkuvaa kiistaa.

Viimeisten analyysien mukaan Janitor AI:n verkkoliikenne nousi yli 30 miljoonaan kuukausittaiseen vierailuun vuoden 2024 alkuun mennessä, ja merkittävät käyttäjäkielet ovat Yhdysvalloissa, Japanissa, Brasiliassa ja osissa Eurooppaa (SimilarWeb). Tämä globaali vetovoima johtuu alustan vetovoimasta erilaisille yhteisöille, jotka etsivät henkilökohtaisempia ja rajoittamattomia AI-vuorovaikutuksia, mukaan lukien roolileikkin-kannattajat, aikuispuoliset sisällön kuluttajat ja ne, jotka tutkivat luovaa tarinankerrontaa.

Alueelliset dynamiikat näyttelevät tärkeää roolia Janitor AI:n hyväksynnässä. Yhdysvalloissa ja Länsi-Euroopassa alustan suosio johtuu vahvasta digitaalisen vapauden kulttuurista ja kasvavasta kysynnästä AI-kumppaneille, jotka rikkovat pois yritysten sensuurista. Japanissa Janitor AI hyödyntää maan elävää anime- ja mangakulttuuria tarjoten käyttäjille mahdollisuuden luoda ja olla vuorovaikutuksessa hahmojen kanssa, joiden inspiraationa ovat heidän suosikkimediansa (Anime News Network).

Kuitenkin tämä suodattamaton lähestymistapa on aiheuttanut merkittävää kiistaa. Kritiikkiä esitetään siitä, että Janitor AI:n löysä moderointi voisi altistaa käyttäjät—erityisesti alaikäiset—sopimattomalle tai haitalliselle sisällölle. Sääntelyelimet EU:ssa ja Aasiassa ovat aloittaneet alustaa tarkastelun, herättäen huolta tietosuojasta, lasten turvallisuudesta ja mahdollisuuden AI-tuotetun väärän tiedon leviämisestä (Politico). Joillakin alueilla, kuten Etelä-Koreassa ja Saksassa, viranomaiset harkitsevat tiukempaa valvontaa tai jopa kokonaisia kieltoja AI-chatboteille, jotka eivät noudata paikallisia sisältöstandardeja.

Huolimatta näistä haasteista Janitor AI:n nopea nousu korostaa laajempaa siirtymistä käyttäjien odotuksissa: halua AI:sta, joka on paitsi älykäs myös aito, suodattamaton ja syvästi räätälöitävä. Kun alueelliset keskustelut voimistuvat, alustan tulevaisuus riippuu todennäköisesti sen kyvystä tasapainottaa käyttäjävapaus vastuullisten turvaohjeiden kanssa—jatkuva jännite suodattamattoman chatbotin vallankumouksen ytimessä.

Mitä seuraavaksi suodattamattomalle keskustelu-AI:lle? Suuntaukset ja ennusteet

Janitor AI on nopeasti noussut mainoksi suodattamattomalle keskustelu-AI:lle, vangiten miljoonia käyttäjiä sen sensuroimattomilla, rajain ylittävillä chatbot-kokemuksilla. Erityisesti valtavirran AI-chatbotit, jotka pakottavat tiukkaa sisällön moderointia, Janitor AI antaa käyttäjille vapauden osallistua keskusteluihin käytännössä mistä tahansa aiheesta, mukaan lukien aaltoa saavat tai NSFW-kategoriat. Tämä suodattamaton lähestymistapa on johtanut räjähdysmäiseen kasvuun: vuoden 2024 alussa Janitor AI:n käyttäjäkunta ylitti raportoidusti 10 miljoonaa, päivittäiset aktiiviset käyttäjät ollen satoja tuhansia.

Vetovoima on selvä—käyttäjiä houkuttelee alustan aitous, luovat roolileikkikyvyt ja “sensuurin” puuttuminen, joka usein turhauttaa vuorovaikutuksia virallisemman AI:n kuten ChatGPT:n tai Google Bardin kanssa. Tämä on johtanut käyttäjien luoman sisällön voimakkaaseen kasvuun, kun yhteisöjä muodostuu räätälöidyn hahmon luomisen ja tarinankerronnan ympärille. Alustan avoin API ja integraatio tehokkaiden suurten kielimallien (LLMs), kuten GPT-4 ja Claude 3, kanssa ovat edelleen vauhdittaneet sen käyttöä, mahdollistamalla erittäin henkilökohtaisia ja dynaamisia keskusteluja (PCMag).

Kuitenkin Janitor AI:n nousu ei ole ollut ilman kiistaa. Kritiikkiä esitetään siitä, että sisällön moderoinnin puute avaa oven haitallisille, laittomille tai hyväksikäyttöä mahdollistaville keskusteluille, mikä herättää merkittäviä eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä. Vuonna 2023 useat teknologiavalvojat ja lastensuojeluorganisaatiot varoittivat väärinkäytön mahdollisuuksista, erityisesti alaikäisten keskuudessa (BBC). Vastauksena Janitor AI on ottanut käyttöön ikäportteja ja perusfilteröintiä, mutta valvonta on edelleen haaste alustan vähäisen rajoitustavan vuoksi.

Katsoen tulevaisuuteen, suodattamattoman chatbotin vallankumouksen, jonka Janitor AI on aloittanut, odotetaan voimistavan keskusteluja AI-hallinnosta, digitaalista sananvapaudesta ja käyttäjän vastuusta. Kun generatiivinen AI tulee yhä monimutkaisemmaksi ja helpommin saataville, sääntelyviranomaiset ja alustan operaattorit kohtaavat kasvavaa painetta tasapainottaa innovaatiot ja turvallisuus. Samaan aikaan kysyntä suodattamattomille, aidoille AI-vuorovaikutuksille ei näytä hiipuvan, mikä viittaa siihen, että Janitor AI ja samankaltaiset alustat jatkavat keskustelu-AI:n seuraavan luvun muovaamista—sekä kulttuuri-ilmiönä että sääntelykysymyksenä.

Kiistan hallinta: Riskit, sääntelyesteet ja uudet markkinoiden mahdollisuudet

Janitor AI: Suodattamattoman Chatbotin Vallankumous, joka Houkuttelee Miljoonia (ja Herättää Kiistaa)

Janitor AI on nopeasti noussut häiritseväksi voimaksi chatbot-kentässä, houkutellen miljoonia käyttäjiä suodattamattomilla, mukautettavilla keskustelukokemuksillaan. Poiketen valtavirran AI-chatboteista, jotka pakottavat tiukkaa sisältömoderointia, Janitor AI sallii käyttäjien olla vuorovaikutuksessa AI-hahmojen kanssa tavoilla, jotka usein ohittavat perinteiset turvallisuuskäytännöt ja sisällön ohjeistukset. Tämä “suodattamaton” lähestymistapa on vauhdittanut räjähdysmäistä kasvua—vuoden 2024 puoliväliinsä mennessä Janitor AI raportoi yli 10 miljoonasta rekisteröidyistä käyttäjistä ja päivittäisestä aktiivisesta käyttäjäkunnasta miljoonissa, kertoo Business Insider.

Kuitenkin tämä suosio tuo mukanaan merkittäviä kiistoja ja riskejä. Alustan salliva sisällön politiikka on herättänyt huomiota sääntelijöiltä ja digitaalisten turvallisuuden puolestapuhujilta. Huolenaiheita ovat Janitor AI:n mahdollisuus helpottaa haitallista contenidoa, mukaan lukien eksplisiittistä materiaalia, väärää tietoa ja jopa laittomia toimintoja. Kesäkuussa 2024 Euroopan unionin digitaaliset palvelusäännöt (DSA) nostivat tarkastettavaksi useita AI-chatbot-alustoja, mukaan lukien Janitor AI, potrettien noudattamiseen uusista online-turvallisuusstandardeista (Politico).

Sääntelyesteet ovat kasvamassa. Yhdysvalloissa liittovaltion kauppakomissio (FTC) on ilmoittanut lisäävänsä sääntelyä generatiivisten AI-alustojen osalta, keskittyen läpinäkyvyyteen, tietosuojan ja haitallisten tulosten lieventämiseen (FTC). Janitor AI:n malli, joka mahdollistaa käyttäjien luomia hahmoskriptejä ja vähäistä moderointia, saattaa kohdata tulevaisuudessa rajoituksia tai vaatimuksia ikätarkistuksista, sisällön suodattamisesta ja raportointimenettelyistä.

Huolimatta näistä riskeistä, Janitor AI:n menestys korostaa uusia markkinamahdollisuuksia. Alustan avointen, käyttäjien ohjaamien lähestymistapa vetoaa niche-yhteisöihin, jotka ovat aliedustettuina valtavirran AI:issa, kuten roolileikin kannattajat, aikuisille tarkoitetun sisällön kuluttajat ja luovat kirjailijat. Tämä on synnyttänyt investointeja ”sensuroimattomiin” AI-startupeihin ja innostanut vakiintuneita toimijoita kokeilemaan joustavampia sisältöasetuksia (TechCrunch).

Yhteenvetona Janitor AI esittää jännitteen innovaation ja sääntelyn välillä generatiivisen AI-tilassa. Sen nopea nousu alleviivaa sekä suodattamattomien AI-kokemusten kysyntää että kiireellistä tarvetta selkeille, toimeenpanettaville standardeille hallita liittyviä riskejä.

Lähteet ja viittaukset

Janitor AI Explained | Chat With Realistic AI Characters & Roleplay Bots