Le nouveau stade audacieux d’Al-Ahly : un changement radical pour l’Égypte et au-delà

Niché stratégiquement entre Le Caire et Alexandrie, à quelques pas de l’aéroport international de Sphinx, le nouveau stade du club de football Al-Ahly émerge comme un phare de modernité et de vision. S’étendant sur 42 000 sièges, cette merveille architecturale promet de redéfinir les lieux sportifs, mélangeant un design de pointe avec une éthique culturelle.

Contrairement aux stades traditionnels, le design novateur présente un terrain partiellement en contrebas. Cette approche peu conventionnelle navigue habilement autour des restrictions de hauteur des voies aériennes à proximité et refroidit naturellement le terrain de jeu. Une telle ingéniosité dans le design ne résout pas seulement un problème ; elle établit un précédent dans la construction de stades.

Alors que les fans approchent de ce colisée moderne, ils sont accueillis par une arche structurelle emblématique s’élevant vers le ciel. La cuvette asymétrique, avec des gradins à deux niveaux embrassant trois côtés, invite les fans à se rapprocher de l’action, renforçant chaque chant, cri et battement de cœur du jeu. La vaste ‘Plaza des Propriétaires’ n’est pas seulement une entrée ; c’est une destination, animée par des cafés, une boutique de l’équipe, et le vénéré musée Al-Ahly, accueillant jusqu’à 30 000 visiteurs.

La durabilité et l’engagement des fans occupent le devant de la scène dans le grand design de Gensler, développé avec El Qalaa El Hamraa et Buro Happold. L’extérieur du stade brille avec une façade numérique, offrant une toile pour des projections personnalisables, garantissant qu’il brille à la fois de jour et de nuit. Mais il ne s’agit pas seulement de football – ce lieu redéfinit la polyvalence, accueillant des concerts et des événements nationaux, tout en ancrant la nouvellement formée ville sportive d’Al-Ahly Club, dotée d’une université, d’un hôpital et d’une mosquée.

Cette aventure transcende le sport. C’est un voyage transformateur pour le club de football Al-Ahly, amplifiant son héritage culturel et social. Dans un monde où les stades ne sont que des arènes, le nouveau chez-soi d’Al-Ahly émerge comme un monument d’innovation, de communauté et de fierté durable.

Conseils Pratiques et Astuces pour Visiter le Stade d’Al-Ahly

Si vous prévoyez de visiter le nouveau stade d’Al-Ahly FC, voici un guide rapide sur la façon de profiter au maximum de votre expérience :

1. Planifiez à l’avance : Consultez le calendrier des événements et des matchs. Ce stade accueille non seulement du football, mais aussi des concerts et des événements nationaux.

2. Réservez vos billets tôt : Assurez-vous de sécuriser vos billets en ligne, car les événements populaires peuvent se vendre rapidement. Assurez-vous de sélectionner le bon niveau, soit le gradin à deux niveaux ou d’autres options de sièges disponibles.

3. Explorez la Plaza des Propriétaires : Arrivez tôt pour profiter des diverses attractions comme des cafés, la boutique de l’équipe, et le musée Al-Ahly.

4. Interagissez avec la façade numérique : Avec ses projections personnalisables, les fans peuvent interagir sur les réseaux sociaux pour avoir la chance de voir leurs messages affichés.

5. Sensibilisation à la durabilité : Participez aux activités écologiques planifiées dans le cadre des initiatives de durabilité du stade.

Cas d’Utilisation Concrets

Le nouveau stade n’est pas limité au sport. Voici quelques applications diverses :

– Événements Culturels : Accueillir des stars internationales et des talents locaux pour des concerts, profitant de l’acoustique expansive du site.

– Point de Rassemblement Communautaire : Avec la ville sportive environnante d’Al-Ahly Club, le lieu agit comme un point focal pour les rassemblements sociaux et les échanges culturels.

– Initiatives Éducatives : Collaborations avec l’université intégrée pour organiser des ateliers, des conférences et divers programmes éducatifs.

Prévisions de Marché et Tendances de l’Industrie

Selon un rapport de Statista, le marché mondial des lieux sportifs devrait atteindre plus de 36,8 milliards de dollars d’ici 2025, propulsé par des innovations en matière de design et de technologie. Le stade d’Al-Ahly est destiné à devenir un exemple de premier plan, mêlant innovation architecturale et durabilité, ce qui sera essentiel pour attirer de grands événements et accroître l’affluence.

Avis et Comparaisons

Comparé à d’autres stades modernes, comme l’Allianz Arena à Munich ou le stade Wembley à Londres, l’accent d’Al-Ahly sur l’intégration culturelle et le design écologique le distingue.

– Avantages : Terrain partiellement en contrebas unique favorisant un refroidissement naturel ; utilisation innovante de la façade numérique pour l’engagement des fans et le branding ; installation multifonctionnelle soutenant des événements divers.

– Inconvénients : Les restrictions de proximité peuvent impacter les constructions de grande envergure ; les coûts initiaux élevés liés aux technologies avancées et aux techniques de construction.

Controverses et Limitations

Bien que le design innovant soit salué, certaines préoccupations ont été soulevées :

– Coût : Investissement initial élevé dans des technologies durables et des innovations architecturales pourrait allonger le chemin vers le retour sur investissement.

– Accessibilité : Défis potentiels pour assurer un accès sans barrières pour tous les visiteurs, compte tenu de la nature partiellement en contrebas du terrain.

Caractéristiques, Spécifications et Tarification

– Capacité d’accueil : 42 000 sièges

– Structure : Cuvette asymétrique avec des gradins à deux niveaux

– Technologie : Façade numérique avec images personnalisables

– Durabilité : Designs énergétiquement efficaces et système de refroidissement naturel

– Tarification : Les prix des billets varient selon le type d’événement et le niveau de siège, allant généralement de 20 à 200 dollars.

Sécurité et Durabilité

Des mesures de sécurité ont été intégrées avec des systèmes de surveillance à la pointe de la technologie, tandis que la durabilité intègre des conceptions écoénergétiques et une utilisation responsable de l’eau. Ces efforts contribuent à l’objectif du stade d’obtenir une certification internationale de durabilité.

Recommandations

1. Interagissez Numériquement : Utilisez les réseaux sociaux pour interagir avec la façade numérique du stade.

2. Pratiques de Durabilité : Soutenez les initiatives de durabilité sur place en utilisant des poubelles de recyclage et des options de transports publics durables.

3. Explorez Completement : Ne venez pas seulement pour le match ; profitez de tout ce que le lieu a à offrir, des sites culturels aux expériences gastronomiques.

Le stade d’Al-Ahly fixe la barre haute pour les futurs développements, promettant non seulement un lieu mais une expérience combinant communauté, modernité et durabilité. Pour en savoir plus sur le cabinet d’architecture derrière cette merveille, visitez Gensler.

