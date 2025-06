Le pari de 385 millions d’euros de la Grande-Bretagne sur la fusion : Le méga pari pour surpasser les combustibles fossiles

Investissement audacieux de 385 millions d’euros du Royaume-Uni dans Marvel Fusion : le pouvoir laser changera-t-il l’énergie mondiale pour toujours ?

Le Royaume-Uni nourrit l’espoir d’une énergie propre illimitée avec une participation majeure dans la fusion nucléaire alimentée par laser. Est-ce la percée que nous attendions ?

Faits rapides : 385 millions d’euros d’investissement du Royaume-Uni dans Marvel Fusion (2025)

d’investissement du Royaume-Uni dans Marvel Fusion (2025) Prototypes de fusion alimentés par laser en cours aux États-Unis

en cours aux États-Unis Usine de fusion opérationnelle visée d’ici 2040

Siemens Energy rejoint en tant que partenaire stratégique

La Grande-Bretagne vient de renforcer son rôle dans la course mondiale à l’énergie propre en effectuant un investissement de 385 millions d’euros dans Marvel Fusion, une entreprise pionnière dans la fusion atomique alimentée par laser. Oubliez le nucléaire traditionnel : cette solution de nouvelle génération promet de reproduire le moteur même du soleil, dans l’espoir de fournir à la planète une énergie quasi illimitée et sans carbone.

À travers l’Europe et au-delà, les responsables gouvernementaux et les climatologues voient cela comme un potentiel tournant. Avec le soutien du géant de l’industrie, Siemens Energy, les conceptions innovantes de Marvel Fusion pourraient contourner les obstacles notoires qui ont entravé la science de la fusion pendant des décennies—et tracer une nouvelle voie pour l’avenir énergétique du monde.

Qu’est-ce qui rend la fusion laser différente—et pourquoi maintenant ?

Contrairement à la fission nucléaire conventionnelle, qui risque de provoquer des fusions et produit des déchets dangereux en fendant des atomes, la fusion lie les noyaux atomiques ensemble—générant de l’énergie comme le font les étoiles. Alors que la plupart des tentatives se sont concentrées sur d’énormes réacteurs « tokamak » magnétiques, Marvel Fusion fait un bond en avant avec une confinement inertiel alimenté par laser de petite taille. En termes simples ? D’énormes éclats d’énergie provenant de lasers de précision percutent un carburant à base d’hydrogène, visant à atteindre une chaleur et une pression extrêmes—de manière plus rapide et plus adaptable que jamais.

Avec la construction de deux prototypes majeurs déjà en cours et des plans pour une usine pilote basée aux États-Unis à l’Université d’État du Colorado, Marvel Fusion s’attend à bouleverser le domaine. Si cela réussit, leur technologie pourrait changer la façon dont nous alimentons les réseaux nationaux.

Q : La méthode de fusion de Marvel peut-elle vraiment sauver le réseau ?

Les soutiens le pensent—surtout avec Siemens Energy apportant une expertise approfondie en intégration de réseau, turbines et gestion thermique. Contrairement aux réacteurs à plasma qui fonctionnent en continu, le système de Marvel permet un ajustement rapide ou une réduction en modifiant le rythme des impulsions laser, le rendant adaptable aux demandes imprévisibles des réseaux modernes.

Les ingénieurs se concentrent sur la possibilité que la technologie laser et optique critique puisse fonctionner des milliers de cycles sans défaillance. Si les prototypes de Marvel Fusion réussissent les tests intensifs, le rêve d’une énergie à la demande, sans carbone, pourrait enfin passer du banc d’essai à la boîte de disjoncteurs.

Comment la fusion pourrait-elle perturber l’énergie mondiale en 2025 et au-delà ?

L’Allemagne a fermé ses dernières centrales nucléaires en 2023. Elle considère maintenant la fusion comme une solution favorable au climat face à des besoins énergétiques en plein essor et à l’ombre persistante de marchés de combustibles fossiles et de gaz instables. Avec l’ambition de Marvel Fusion d’être « opérationnelle d’ici 2040 », l’Allemagne pourrait devancer le peloton pour devenir le premier pays alimenté par fusion—remplaçant des infrastructures vieillissantes, réduisant la dépendance aux importations, et menant la révolution de l’énergie propre en Europe.

Cependant, il y a un inconvénient : aucun réacteur de fusion, nulle part, n’a encore atteint une énergie nette positive. Le banc d’essai de Marvel Fusion devra franchir cette barrière pour prouver sa viabilité commerciale. Si cela réussit, les implications iront bien au-delà du Royaume-Uni ou de l’Allemagne—offrant une énergie propre et stable aux villes du monde entier.

Comment suivre la course à la fusion et que se passe-t-il ensuite ?

Curieux au sujet du paysage plus large ? Gardez un œil sur les leaders de l’industrie à ITER et sur les percées mondiales à Nature. Suivez les mises à jour de Marvel Fusion et Siemens Energy alors que leurs projets collaboratifs prennent de l’ampleur cette année.

En attendant, les scientifiques restent prudemment optimistes. La course à la fusion n’est pas seulement un défi technologique—c’est un sprint mondial, exigeant de nouvelles idées, une collaboration expérimentée et des nerfs d’acier. Que la fusion tienne ou non ses promesses, une chose est certaine : les enjeux pour l’énergie propre n’ont jamais été aussi élevés.

Liste de vérification : Préparez-vous à l’ère alimentée par fusion

Suivez les résultats des prototypes de Marvel Fusion en 2025

Suivez les études d’intégration de réseau avec Siemens Energy

Restez informé sur les percées en énergie nette provenant des laboratoires mondiaux

Suivez les nouvelles sur l’énergie propre sur BBC et Financial Times

Restez à l’écoute ! L’avenir d’une énergie propre et illimitée pourrait être plus proche que vous ne le pensez. Suivez les développements en matière de fusion au Royaume-Uni, en Allemagne et au niveau mondial—votre prochaine source d’énergie pourrait un jour être la lumière des étoiles à portée de main.

