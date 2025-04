Les New-Yorkais aiment l’énergie verte – Mais les-portefeuilles restent fermés

Les New-Yorkais montrent une volonté limitée de payer significativement pour des énergies renouvelables, avec seulement 3%-5% d’entre eux à l’aise de dépenser plus de 200 $ par mois.

Environ 60% préfèrent ne pas dépenser plus de 10 $ par mois pour des solutions énergétiques plus propres.

Le soutien transcende les divisions habituelles, avec des démocrates et des républicains également hésitants à augmenter les dépenses énergétiques.

La loi sur le leadership climatique et la protection des communautés de 2019 impose une pression pour réduire les émissions de manière significative d’ici 2030 et 2050.

Les défenseurs de l’environnement poussent pour des réglementations plus strictes afin d’atteindre ces objectifs climatiques.

Certains républicains proposent d’élargir les options renouvelables pour inclure le gaz naturel et l’hydrogène vert.

Environ la moitié des New-Yorkais restent inconscients des changements politiques significatifs affectant leur paysage énergétique.

Une brise fraîche souffle sur la Cinquième Avenue, serpentant entre les tours et les arbres, et emporte avec elle une question aussi durable que la ville elle-même : Combien seriez-vous prêt à payer pour respirer un air plus pur ? Une enquête récente du Empire Center for Public Policy révèle ce que chaque politicien new-yorkais craint et ce que chaque habitant de la ville sait déjà — Gotham aime une bonne histoire sur la sauvegarde de la planète, mais lorsque l’étiquette de prix devient personnelle, l’enthousiasme perd souvent de son éclat.

Cette enquête, habilement réalisée par Morning Consult, dresse un portrait révélateur de la volonté des New-Yorkais d’ouvrir leur portefeuille pour des prairies plus vertes. À peine 3% à 5% des répondants semblaient à l’aise avec l’idée de dépenser 200 $ ou plus chaque mois pour des énergies renouvelables. Mais pour la grande majorité des répondants, le soutien diminue lorsque cela commence à toucher à leurs propres porte-monnaie. Environ 60% ont hésité à dépenser beaucoup plus que le prix d’un café — juste 10 $ par mois — pour notre avenir vert éclatant.

Si ce sentiment semble vrai à travers les quartiers ethniques animés et les maisons suburbaines sereines, c’est parce qu’il transcende les divisions habituelles d’âge, de revenu et d’orientations politiques. Ici, au cœur du paradoxe, une proportion similaire préfère réduire les émissions tant que cela ne se traduit pas par une facture d’énergie plus élevée. Étrangement, les lignes politiques se brouillent à un moment crucial : qu’ils soient vêtus de bleu ou de rouge, un impressionnant 30% et 39% des répondants démocrates et républicains ont exprimé aucune volonté de dépenser un centime de plus.

Alors que les décideurs politiques luttent avec ces résultats, la pression monte sous le regard sévère de la loi de 2019 sur le leadership climatique et la protection des communautés, une loi redoutable exigeant que New York réduise ses émissions de gaz à effet de serre de manière spectaculaire d’ici 2030 et 2050. Les défenseurs de l’environnement ont déjà porté leur cause devant les tribunaux, exigeant des réglementations plus rapides et plus strictes pour réaliser les ambitions ambitieuses de la loi.

Entre-temps, les vents politiques apportent de nouvelles idées. Certains républicains plaident avec ferveur pour élargir la palette d’énergie propre de New York au-delà des cieux bleus prévisibles de l’éolien et du solaire, suggérant que le gaz naturel renouvelable et l’hydrogène vert sont des clés pour un mix énergétique diversifié et stable.

Pourtant, il semble que les New-Yorkais demeurent largement mal informés de ces changements politiques sismiques sous leurs pieds. L’enquête de l’Empire Center met au jour un fossé fondamental : près de la moitié des participants à l’enquête ignorent les efforts législatifs pour rénover le système énergétique avec des sources plus propres. Une sensibilisation et une éducation publiques sont nécessaires pour combler cette lacune de connaissances.

Les rues de New York peuvent être fraîches au toucher avec l’arrivée de l’automne, mais cette tension entre ambition et pragmatisme crépite avec le potentiel de transformation. Alors que l’État grapille avec ses douleurs de croissance, une question reste clairement posée : La politique peut-elle s’harmoniser avec la volonté publique, établissant un équilibre symphonique entre des rêves durables et les réalités quotidiennes ? La réponse, aussi variée que la silhouette de la ville, attend d’être révélée à chaque coucher de soleil et à chaque session législative.

Combien dépenserez-vous vraiment pour l’énergie propre à New York ?

Comprendre les coûts et les avantages des énergies renouvelables à New York

Les New-Yorkais font face à un défi complexe — aligner des objectifs environnementaux ambitieux avec les réalités des budgets personnels et économiques. La loi de 2019 sur le leadership climatique et la protection des communautés exige des réductions substantielles des émissions de gaz à effet de serre, visant une réduction de 40% d’ici 2030 et de 85% d’ici 2050. Cependant, comme le souligne une enquête récente de l’Empire Center for Public Policy, de nombreux résidents hésitent à assumer des coûts accrus pour atteindre ces objectifs.

Autres faits et informations

1. Source actuelle d’énergie : La consommation énergétique de New York dépend principalement du gaz naturel, de l’énergie nucléaire et de la production hydroélectrique. L’éolien, le solaire et les technologies émergentes comme l’hydrogène vert représentent encore une part relativement mineure du mix énergétique. [Source : NYISO](https://www.nyiso.com/).

2. Taux d’adoption des énergies renouvelables : Selon l’Autorité de recherche et de développement de l’énergie de l’État de New York (NYSERDA), les taux d’adoption des énergies renouvelables augmentent régulièrement, mais des obstacles tels que des coûts initiaux élevés, des limitations technologiques et des obstacles réglementaires subsistent.

3. Incitations pour les consommateurs : New York offre diverses incitations aux résidents et aux entreprises pour adopter l’énergie propre, telles que des crédits d’impôt, des rabais et des programmes de financement pour l’installation de panneaux solaires et d’appareils écoénergétiques. Plus d’informations peuvent être trouvées sur le site de NYSERDA.

4. Sensibilisation du public : Environ 50% des participants à l’enquête ignoraient les efforts législatifs visant à transformer le système énergétique avec des sources plus propres. Une sensibilisation et une éducation publiques sont nécessaires pour combler cette lacune de connaissances.

5. Solutions énergétiques diversifiées : Certains décideurs plaident pour un portefeuille d’énergies propres diversifié. Le gaz naturel renouvelable et l’hydrogène vert émergent comme des solutions potentielles pour compléter l’éolien et le solaire afin d’assurer la stabilité du réseau et de réduire les émissions.

Cas d’utilisation réels

– Panneaux solaires résidentiels : Les propriétaires peuvent bénéficier de l’installation de panneaux solaires pour réduire leurs factures mensuelles au fil du temps. Des programmes comme le net metering permettent aux propriétaires de vendre l’excédent d’énergie au réseau.

– Agrégation de choix communautaire (CCA) : Les CCA permettent aux gouvernements locaux d’acquérir de l’énergie renouvelable pour les résidents, réduisant souvent les coûts grâce à la négociation collective.

Prévisions de marché et tendances de l’industrie

– Investissement dans l’énergie propre : Le secteur de l’énergie propre à New York devrait connaître une croissance significative, soutenue à la fois par des cibles législatives et par des investissements du secteur public et privé.

– Création d’emplois : L’accent mis sur les énergies renouvelables devrait créer des milliers de nouveaux emplois dans les secteurs de l’installation, de la maintenance et de la recherche et développement.

Recommandations pratiques

1. Évaluer le rapport coût-bénéfice : Les résidents devraient calculer les économies potentielles des installations renouvelables par rapport aux coûts initiaux. Utiliser des calculateurs fournis par la NYSERDA.

2. Rester informés : Restez au courant des changements politiques et des incitations qui peuvent affecter les coûts et les avantages énergétiques. Suivez les mises à jour de sources réputées telles que [NYSERDA](https://www.nyserda.ny.gov/).

3. S’engager avec des programmes locaux : Impliquez-vous dans les CCA locales ou des programmes communautaires similaires pour plaider en faveur d’options d’énergie plus verte à des tarifs compétitifs.

4. Considérer les investissements à long terme : Malgré les coûts initiaux, les investissements dans des appareils écoénergétiques ou des rénovations domiciliaires peuvent entraîner des économies à long terme et une augmentation de la valeur de la propriété.

Conclusion

Alors que New York s’efforce d’un avenir durable, la convergence des objectifs politiques, de l’innovation technologique et de la volonté publique déterminera le rythme et le succès de la transition vers l’énergie renouvelable. En restant informés et en prenant des décisions financières stratégiques, les New-Yorkais peuvent participer activement à la définition de leur avenir énergétique.

Pour plus d’informations sur les énergies renouvelables et la durabilité, visitez [NYSERDA](https://www.nyserda.ny.gov/).