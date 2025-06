Marché DERMS Intégré au Réseau 2025 : Croissance de 18 % CAGR Propulsée par l’Expansion des Grilles Intelligentes et la Demande d’Énergie Décentralisée

Rapport sur le marché des systèmes de gestion des ressources énergétiques distribuées intégrés au réseau 2025 : Analyse approfondie des moteurs de croissance, des innovations technologiques et des opportunités régionales. Explorez les tendances clés, les prévisions et les perspectives stratégiques pour les acteurs de l’industrie.

Résumé Exécutif & Aperçu du Marché

Les Systèmes de Gestion des Ressources Énergétiques Distribuées Intégrés au Réseau (DERMS) représentent une évolution clé dans la gestion des réseaux électriques modernes. Ces systèmes permettent aux services publics et aux opérateurs de réseau d’intégrer, de surveiller et de contrôler efficacement une grande variété de ressources énergétiques distribuées (DER) – y compris les photovoltaïques solaires, les éoliennes, le stockage par batterie, les véhicules électriques et les actifs de réponse à la demande – directement dans le réseau. La pénétration croissante des DER, alimentée par des objectifs de décarbonisation et la prolifération des énergies renouvelables, a nécessité des solutions de gestion avancées pour maintenir la stabilité, la fiabilité et la flexibilité du réseau.

Le marché mondial des DERMS intégrés au réseau est prêt pour une forte croissance en 2025, soutenu par des mandats réglementaires, des avancées technologiques et des investissements croissants dans la modernisation des réseaux. Selon Wood Mackenzie, le marché des DERMS devrait se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) dépassant 15 % d’ici le milieu des années 2020, l’Amérique du Nord et l’Europe en tête de l’adoption en raison d’objectifs d’intégration des renouvelables agressifs et de cadres politiques favorables. La région Asie-Pacifique émerge également comme un marché significatif, propulsée par une urbanisation rapide et des initiatives gouvernementales en matière de réseaux intelligents.

Moteurs Réglementaires : Les gouvernements et les organismes de régulation imposent des parts plus élevées d’énergie renouvelable et une résilience du réseau, obligeant les services publics à adopter des DERMS pour une visibilité et un contrôle en temps réel des actifs distribués. L’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) souligne que le solaire distribué et le stockage devraient représenter une part substantielle des nouvelles capacités ajoutées en 2025, accélérant encore le déploiement des DERMS.

Les avancées en intelligence artificielle, apprentissage automatique et connectivité IoT améliorent les capacités des DERMS, permettant des analyses prédictives, un dispatch automatisé et une intégration fluide avec les infrastructures de réseau héritées. Des fournisseurs technologiques de premier plan tels que Siemens et Schneider Electric investissent massivement dans des plateformes DERMS de nouvelle génération. Dynamique du Marché : Les services publics placent de plus en plus la flexibilité et la résilience du réseau au premier plan, surtout face à des événements climatiques extrêmes et à une électrification croissante. La capacité des DERMS à orchestrer des actifs distribués pour des services réseau – tels que la régulation de fréquence, le soutien de tension et l’aplatissement des pics – est un moteur clé du marché, comme l’indique Guidehouse Insights.

En résumé, 2025 marquera un point d’inflexion critique pour les DERMS intégrés au réseau, alors que les services publics du monde entier accélèrent leur transformation numérique et leur intégration de DER pour répondre à des demandes énergétiques évolutives et des objectifs de durabilité. Le marché se caractérise par une innovation rapide, un élan réglementaire et un écosystème croissant de fournisseurs de technologies et d’adopteurs par les services publics.

Tendances Technologiques Clés dans les DERMS Intégrés au Réseau

Les Systèmes de Gestion des Ressources Énergétiques Distribuées Intégrés au Réseau (DERMS) évoluent rapidement pour répondre aux complexités des réseaux électriques modernes, de plus en plus caractérisés par de fortes pénétrations de ressources énergétiques distribuées (DER) telles que les panneaux photovoltaïques, l’éolien, le stockage par batterie et les véhicules électriques. En 2025, plusieurs tendances technologiques clés orientent le développement et le déploiement des DERMS intégrés au réseau, permettant aux services publics et aux opérateurs de réseau d’améliorer la fiabilité, la flexibilité et l’efficacité du réseau.

Interopérabilité Avancée et Normes Ouvertes : L’appel à une intégration sans faille des divers actifs DER stimule l’adoption de protocoles de communication ouverts et de modèles de données normalisés. Des initiatives telles que le Modèle d’Information Commun (CIM) et OpenADR sont largement mises en œuvre, permettant aux plateformes DERMS d’interfacer avec un large éventail de dispositifs et de systèmes. Cette tendance est cruciale pour les services publics cherchant à éviter un verrouillage fournisseur et à garantir la durabilité de leurs investissements (Laboratoire National des Énergies Renouvelables).

L’appel à une intégration sans faille des divers actifs DER stimule l’adoption de protocoles de communication ouverts et de modèles de données normalisés. Des initiatives telles que le Modèle d’Information Commun (CIM) et OpenADR sont largement mises en œuvre, permettant aux plateformes DERMS d’interfacer avec un large éventail de dispositifs et de systèmes. Cette tendance est cruciale pour les services publics cherchant à éviter un verrouillage fournisseur et à garantir la durabilité de leurs investissements (Laboratoire National des Énergies Renouvelables). Prévision et Optimisation Pilotées par l’IA : Les algorithmes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique sont de plus en plus intégrés dans les DERMS pour améliorer la prévision de charge et de génération, optimiser le dispatch et automatiser la prise de décision en temps réel. Ces capacités sont essentielles pour gérer la variabilité et l’incertitude associées aux DER renouvelables, et pour maximiser la valeur des ressources flexibles (Wood Mackenzie).

Les algorithmes d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique sont de plus en plus intégrés dans les DERMS pour améliorer la prévision de charge et de génération, optimiser le dispatch et automatiser la prise de décision en temps réel. Ces capacités sont essentielles pour gérer la variabilité et l’incertitude associées aux DER renouvelables, et pour maximiser la valeur des ressources flexibles (Wood Mackenzie). Calcul à la Limite et Contrôle Décentralisé : La mise en œuvre d’architectures de calcul à la limite permet une prise de décision plus rapide et localisée en traitant les données plus près des actifs DER. Cela réduit la latence, améliore la résilience du système et supporte l’évolutivité nécessaire à la gestion de milliers de dispositifs distribués (Greentech Media).

La mise en œuvre d’architectures de calcul à la limite permet une prise de décision plus rapide et localisée en traitant les données plus près des actifs DER. Cela réduit la latence, améliore la résilience du système et supporte l’évolutivité nécessaire à la gestion de milliers de dispositifs distribués (Greentech Media). Intégration avec des Systèmes de Gestion Avancée de la Distribution (ADMS) : Les DERMS sont de plus en plus intégrés avec des plateformes ADMS pour offrir une vue holistique des opérations du réseau. Cette convergence permet une régulation coordonnée de la tension, une gestion des défauts et un équilibrage du réseau, surtout à mesure que la pénétration des DER dépasse 20 % dans de nombreuses régions (Guidehouse Insights).

Les DERMS sont de plus en plus intégrés avec des plateformes ADMS pour offrir une vue holistique des opérations du réseau. Cette convergence permet une régulation coordonnée de la tension, une gestion des défauts et un équilibrage du réseau, surtout à mesure que la pénétration des DER dépasse 20 % dans de nombreuses régions (Guidehouse Insights). Améliorations en Cybersécurité : À mesure que les DERMS deviennent plus interconnectées, des cadres de cybersécurité robustes sont prioritaires pour protéger l’infrastructure critique du réseau contre les menaces évolutives. Les services publics investissent dans une sécurité multicouche, la détection de menaces en temps réel et le respect des normes de l’industrie telles que NERC CIP (Corporation Nord-Américaine de Fiabilité Électrique).

Ces tendances technologiques permettent collectivement aux DERMS intégrés au réseau de jouer un rôle central dans la transition vers un système énergétique plus décentralisé, décarboné et numérisé en 2025 et au-delà.

Paysage Concurrentiel et Acteurs Principaux

Le paysage concurrentiel des Systèmes de Gestion des Ressources Énergétiques Distribuées Intégrés au Réseau (DERMS) en 2025 se caractérise par une innovation technologique rapide, des partenariats stratégiques et un afflux croissant à la fois d’entreprises technologiques établies et de startups agiles. Alors que les services publics et les opérateurs de réseau du monde entier accélèrent l’intégration des ressources énergétiques distribuées (DER) telles que les panneaux photovoltaïques, le stockage par batterie, les véhicules électriques et les actifs de réponse à la demande, la demande pour des plateformes DERMS avancées s’intensifie.

Les acteurs clés de ce marché tirent parti de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et des analyses avancées pour optimiser les opérations de réseau, améliorer la flexibilité et garantir la fiabilité. Les entreprises leaders se concentrent également sur l’interopérabilité, la cybersécurité et l’évolutivité pour répondre aux besoins évolutifs des services publics et aux exigences réglementaires.

Schneider Electric demeure une force dominante, offrant des solutions DERMS complètes qui intègrent des analyses de données en temps réel, l’automatisation du réseau et le contrôle des actifs distribués. Leur plateforme EcoStruxure est largement adoptée par les services publics cherchant une gestion de réseau de bout en bout.

Siemens AG continue d’élargir son portefeuille de logiciels de réseau, avec sa plateforme Spectrum Power DERMS permettant aux services publics d’orchestrer les DER à grande échelle, d’améliorer la résilience du réseau et de soutenir les objectifs de décarbonisation.

GE Vernova (anciennement GE Grid Solutions) est reconnu pour ses offres de DERMS modulaires, qui fournissent aux services publics la flexibilité de gérer des portefeuilles DER diversifiés et d’intégrer des systèmes de gestion de réseau existants.

AutoGrid Systems, un spécialiste de la gestion de l’énergie pilotée par l’IA, a obtenu des contrats importants auprès des services publics du monde entier, tirant parti de ses capacités de gestion de flexibilité et d’optimisation en temps réel.

Oracle Utilities gagne en traction avec ses DERMS basées sur le cloud, se concentrant sur une intégration sans faille avec les systèmes IT/OT des services publics et des outils de prévision avancés.

Enbala (acquis par Generac Power Systems) est reconnu pour son contrôle en temps réel et l’agrégation d’actifs distribués, soutenant à la fois les services de réseau et les flux de valeur des clients.

Le marché connaît également une activité accrue de la part des acteurs régionaux et des fournisseurs de technologies de niche, en particulier en Amérique du Nord et en Europe, où les mandats réglementaires et les objectifs d’intégration des renouvelables stimulent l’adoption. Les collaborations stratégiques – comme celles entre les services publics, les fournisseurs technologiques et les opérateurs de réseau – façonnent davantage les dynamiques concurrentielles, avec un accent sur la fourniture de solutions DERMS évolutives, sécurisées et résistantes aux changements futurs.

Prévisions de Croissance du Marché (2025–2030) : TCAC, Analyse des Revenus et des Volumes

Le marché des Systèmes de Gestion des Ressources Énergétiques Distribuées Intégrés au Réseau (DERMS) est prêt pour une forte croissance entre 2025 et 2030, stimulé par l’accélération des initiatives de modernisation des réseaux, l’augmentation de la pénétration des ressources énergétiques distribuées (DER) et les cadres réglementaires favorables. Selon les projections de MarketsandMarkets, le marché mondial des DERMS devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) d’environ 15 à 18 % pendant cette période. Cette trajectoire de croissance est soutenue par l’adoption croissante des sources d’énergie renouvelable, telles que le solaire et l’éolien, et le besoin de solutions avancées de gestion du réseau pour garantir la stabilité et la fiabilité.

Les prévisions de revenus indiquent que le marché mondial des DERMS, valued à environ 1,2 milliard USD en 2024, pourrait dépasser 2,5 à 3,0 milliards USD d’ici 2030. Cette expansion est attribuée à une augmentation des investissements dans les infrastructures de réseaux intelligents, en particulier en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique. Les États-Unis et la Chine devraient être les principaux contributeurs, en raison de leurs ambitieux objectifs de décarbonisation et de déploiements DER à grande échelle. International Data Corporation (IDC) souligne que les dépenses des services publics en modernisation des réseaux et en intégration des DER seront un moteur clé des revenus, les services publics cherchant à optimiser les opérations du réseau et à améliorer l’engagement des clients par le biais de plateformes avancées de DERMS.

En termes de volume, le nombre d’actifs DER gérés par les DERMS intégrés au réseau devrait connaître une croissance exponentielle. D’ici 2030, on estime qu’il y aura plus de 100 millions d’actifs DER – y compris des panneaux solaires sur toiture, des systèmes de stockage par batterie, des véhicules électriques et des dispositifs de réponse à la demande – qui seront activement gérés par des plateformes DERMS dans le monde entier. Wood Mackenzie prévoit que la région Asie-Pacifique connaîtra la meilleure croissance en matière d’intégration d’actifs DER, soutenue par une urbanisation rapide et des incitations gouvernementales à la production décentralisée.

TCAC (2025–2030) : 15–18%

15–18% Revenus (2030) : 2,5–3,0 milliards USD

2,5–3,0 milliards USD Volume (actifs DER gérés par les DERMS, 2030) : 100+ millions d’unités

Dans l’ensemble, la période 2025–2030 sera caractérisée par un redimensionnement significatif des DERMS intégrés au réseau, avec une croissance du marché alimentée par des avancées technologiques, un soutien réglementaire et l’impératif d’intégrer des DER divers dans des réseaux électriques de plus en plus complexes.

Analyse du Marché Régional : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et Reste du Monde

Le marché mondial des Systèmes de Gestion des Ressources Énergétiques Distribuées Intégrés au Réseau (DERMS) connaît une forte croissance, les dynamiques régionales étant façonnées par les cadres politiques, les efforts de modernisation des réseaux et les taux d’adoption des énergies renouvelables. En 2025, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le Reste du Monde (RoW) présentent chacun des opportunités et des défis distincts pour le déploiement des DERMS.

Amérique du Nord : Le marché nord-américain, dirigé par les États-Unis et le Canada, est caractérisé par une infrastructure de réseau avancée et des objectifs de décarbonisation agressifs. Les services publics investissent massivement dans les DERMS pour gérer l’augmentation des volumes de solaire distribué, éolien et de stockage d’énergie. Le soutien réglementaire, tel que l’Ordonnance 2222 de la FERC, accélère l’intégration des ressources distribuées dans les marchés de gros. Selon le Laboratoire National des Énergies Renouvelables, le marché des DERMS américain devrait croître à un TCAC dépassant 15 % d’ici 2025, soutenu par des programmes de modernisation des services publics et des mandats de l’État en matière d’énergie propre.

Le marché nord-américain, dirigé par les États-Unis et le Canada, est caractérisé par une infrastructure de réseau avancée et des objectifs de décarbonisation agressifs. Les services publics investissent massivement dans les DERMS pour gérer l’augmentation des volumes de solaire distribué, éolien et de stockage d’énergie. Le soutien réglementaire, tel que l’Ordonnance 2222 de la FERC, accélère l’intégration des ressources distribuées dans les marchés de gros. Selon le Laboratoire National des Énergies Renouvelables, le marché des DERMS américain devrait croître à un TCAC dépassant 15 % d’ici 2025, soutenu par des programmes de modernisation des services publics et des mandats de l’État en matière d’énergie propre. Europe : L’Europe est à la pointe de l’adoption des DERMS, propulsée par le Pacte Vert de l’Union Européenne et des objectifs ambitieux en matière d’énergie renouvelable. Des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas déploient des DERMS pour soutenir de fortes pénétrations de renouvelables distribués et de véhicules électriques. L’accent mis par la région sur la flexibilité du réseau et le commerce d’énergie transfrontaliers stimule en outre la demande. Les données de l’Agence Internationale de l’Énergie indiquent que le marché européen des DERMS connaîtra une croissance à deux chiffres soutenue en 2025, avec des investissements significatifs dans des solutions de réseau numérique et des plateformes de réponse à la demande.

L’Europe est à la pointe de l’adoption des DERMS, propulsée par le Pacte Vert de l’Union Européenne et des objectifs ambitieux en matière d’énergie renouvelable. Des pays comme l’Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas déploient des DERMS pour soutenir de fortes pénétrations de renouvelables distribués et de véhicules électriques. L’accent mis par la région sur la flexibilité du réseau et le commerce d’énergie transfrontaliers stimule en outre la demande. Les données de l’Agence Internationale de l’Énergie indiquent que le marché européen des DERMS connaîtra une croissance à deux chiffres soutenue en 2025, avec des investissements significatifs dans des solutions de réseau numérique et des plateformes de réponse à la demande. Asie-Pacifique : La région Asie-Pacifique émerge comme un marché à forte croissance pour les DERMS, dirigé par la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie. L’urbanisation rapide, l’augmentation de la demande d’électricité et les incitations gouvernementales à la production décentralisée sont des moteurs clés. La forte pénétration de l’énergie solaire en Australie et les réformes énergétiques après Fukushima au Japon stimulent le déploiement des DERMS. Wood Mackenzie projette que l’Asie-Pacifique représentera plus de 30 % des investissements mondiaux en DERMS en 2025, les initiatives de modernisation du réseau en Chine jouant un rôle central.

La région Asie-Pacifique émerge comme un marché à forte croissance pour les DERMS, dirigé par la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Australie. L’urbanisation rapide, l’augmentation de la demande d’électricité et les incitations gouvernementales à la production décentralisée sont des moteurs clés. La forte pénétration de l’énergie solaire en Australie et les réformes énergétiques après Fukushima au Japon stimulent le déploiement des DERMS. Wood Mackenzie projette que l’Asie-Pacifique représentera plus de 30 % des investissements mondiaux en DERMS en 2025, les initiatives de modernisation du réseau en Chine jouant un rôle central. Reste du Monde (RoW) : Dans des régions comme l’Amérique Latine, le Moyen-Orient et l’Afrique, l’adoption des DERMS en est encore à un stade précoce mais gagne en rythme. Les défis liés à la fiabilité du réseau et le besoin d’électrification rurale poussent les services publics à explorer des solutions DERMS. Selon BloombergNEF, les projets pilotes et le financement international du développement catalysent l’entrée sur le marché, en particulier dans des pays avec un fort potentiel en ressources renouvelables.

Dans l’ensemble, 2025 verra des trajectoires de marché DERMS différenciées à travers les régions, façonnées par des politiques locales, les besoins du réseau et les objectifs d’intégration des renouvelables.

Défis et Opportunités dans l’Adoption des DERMS Intégrés au Réseau

L’adoption des Systèmes de Gestion des Ressources Énergétiques Distribuées Intégrés au Réseau (DERMS) en 2025 présente un paysage complexe de défis et d’opportunités pour les services publics, les opérateurs de réseau et les fournisseurs de technologies. Alors que les DERMS deviennent centraux pour gérer la pénétration croissante des ressources énergétiques distribuées (DER) telles que les panneaux photovoltaïques, le stockage par batterie, les véhicules électriques et les actifs de réponse à la demande, les parties prenantes doivent naviguer à travers des défis techniques et réglementaires tout en capitalisant sur de nouveaux flux de valeur.

Défis :

Interopérabilité et Intégration : Les services publics font face à des défis considérables pour intégrer les DERMS avec les systèmes de gestion de réseau hérités et les diverses technologies DER. Le manque de protocoles de communication normalisés et de modèles de données complique l’interopérabilité sans faille, augmentant les coûts de déploiement et les délais des projets. Selon le Laboratoire National des Énergies Renouvelables, l’interopérabilité demeure une préoccupation majeure pour les services publics cherchant à déployer des solutions DERMS à grande échelle.

Les services publics font face à des défis considérables pour intégrer les DERMS avec les systèmes de gestion de réseau hérités et les diverses technologies DER. Le manque de protocoles de communication normalisés et de modèles de données complique l’interopérabilité sans faille, augmentant les coûts de déploiement et les délais des projets. Selon le Laboratoire National des Énergies Renouvelables, l’interopérabilité demeure une préoccupation majeure pour les services publics cherchant à déployer des solutions DERMS à grande échelle. Risques de Cybersécurité : À mesure que les plateformes DERMS agrègent et contrôlent des milliers d’actifs distribués, la surface d’attaque pour les menaces cybernétiques s’élargit. Assurer des mesures de cybersécurité robustes est essentiel, comme le souligne le Département de l’Énergie des États-Unis, qui note que les efforts de modernisation du réseau doivent prioriser la sécurité pour protéger l’infrastructure critique.

À mesure que les plateformes DERMS agrègent et contrôlent des milliers d’actifs distribués, la surface d’attaque pour les menaces cybernétiques s’élargit. Assurer des mesures de cybersécurité robustes est essentiel, comme le souligne le Département de l’Énergie des États-Unis, qui note que les efforts de modernisation du réseau doivent prioriser la sécurité pour protéger l’infrastructure critique. Incertitude Réglementaire : L’environnement réglementaire pour les DERMS est encore en évolution, avec des règles variées selon les juridictions concernant la participation des DER aux marchés de gros, les mécanismes de compensation et la protection des données. Cette incertitude peut retarder les investissements et ralentir l’adoption, comme l’a rapporté l’Agence Internationale de l’Énergie.

L’environnement réglementaire pour les DERMS est encore en évolution, avec des règles variées selon les juridictions concernant la participation des DER aux marchés de gros, les mécanismes de compensation et la protection des données. Cette incertitude peut retarder les investissements et ralentir l’adoption, comme l’a rapporté l’Agence Internationale de l’Énergie. Scalabilité et Contrôle en Temps Réel : Gérer de grands volumes de DER en temps réel nécessite des analyses avancées et des architectures évolutives. De nombreuses solutions actuelles de DERMS peinent à fournir la vitesse et la fiabilité nécessaires à l’orchestration à l’échelle du réseau, selon Wood Mackenzie.

Opportunités :

Flexibilité et Résilience du Réseau : Les DERMS intégrés au réseau permettent aux services publics de tirer parti des DER pour l’équilibrage du réseau, la gestion des congestions et le soutien de tension, améliorant ainsi la flexibilité et la résilience globales du réseau. Utility Dive rapporte que les DERMS peuvent aider à différer les coûteux travaux d’infrastructure et à améliorer la réponse aux pannes.

Les DERMS intégrés au réseau permettent aux services publics de tirer parti des DER pour l’équilibrage du réseau, la gestion des congestions et le soutien de tension, améliorant ainsi la flexibilité et la résilience globales du réseau. Utility Dive rapporte que les DERMS peuvent aider à différer les coûteux travaux d’infrastructure et à améliorer la réponse aux pannes. Nouveaux Flux de Revenus : En permettant la participation des DER dans les services auxiliaires et les programmes de réponse à la demande, les DERMS ouvrent de nouvelles opportunités de revenus tant pour les services publics que pour les prosumers, comme le détaille BloombergNEF.

En permettant la participation des DER dans les services auxiliaires et les programmes de réponse à la demande, les DERMS ouvrent de nouvelles opportunités de revenus tant pour les services publics que pour les prosumers, comme le détaille BloombergNEF. Décarbonisation et Engagement des Clients : Les DERMS soutiennent les objectifs de décarbonisation en intégrant davantage de renouvelables et en permettant aux clients de participer activement aux marchés de l’énergie, en alignement avec les objectifs de durabilité mondiaux définis par l’Agence Internationale de l’Énergie.

Perspectives Future : Recommandations Stratégiques et Modèles Émergents

En regardant vers 2025, l’avenir des Systèmes de Gestion des Ressources Énergétiques Distribuées Intégrés au Réseau (DERMS) est façonné par l’accélération de la modernisation des réseaux, l’évolution réglementaire et la prolifération des ressources énergétiques distribuées (DER) telles que le solaire, l’éolien, le stockage par batterie et les véhicules électriques. Alors que les services publics et les opérateurs de réseau subissent une pression croissante pour équilibrer fiabilité, flexibilité et décarbonisation, des recommandations stratégiques et des modèles commerciaux innovants émergent pour capturer de la valeur et garantir la stabilité du réseau.

Recommandations Stratégiques : Prioriser l’Interopérabilité et les Normes Ouvertes : Les services publics devraient investir dans des plateformes DERMS qui soutiennent des protocoles ouverts et une intégration sans faille avec les systèmes hérités, les DER tiers et l’infrastructure de comptage avancée. Cette approche réduit le verrouillage fournisseur et protège les investissements futurs à mesure que le paysage DER évolue (Laboratoire National des Énergies Renouvelables). Tirer Parti des Analyses Avancées et de l’IA : Incorporer l’apprentissage automatique et des analyses prédictives dans les DERMS permet une optimisation en temps réel du dispatch des DER, de l’équilibrage du réseau et de la prévision des charges et des modèles de génération. Ceci est critique pour gérer la complexité croissante et la variabilité des ressources distribuées (Agence Internationale de l’Énergie). Engager les Prosumers et Permettre l’Agrégation : Les services publics devraient développer des programmes et des incitations encourageant la participation des clients dans des programmes de réponse à la demande et des schémas de centrale électrique virtuelle (VPP). L’agrégation des ressources derrière le compteur améliore la flexibilité du réseau et débloque de nouveaux flux de revenus (Utility Dive). Adopter des Approches Axées sur la Cybersécurité : À mesure que les plateformes DERMS deviennent plus interconnectées, des cadres robustes de cybersécurité sont essentiels pour protéger l’infrastructure critique et maintenir la conformité réglementaire (Institute National des Normes et de la Technologie).

Modèles Commerciaux Émergents : DERMS en tant que Service (DaaS) : Les modèles basés sur le cloud et par abonnement gagnent du terrain, permettant aux services publics et aux agrégateurs de déployer des capacités DERMS avancées avec des coûts initiaux plus bas et des fonctionnalités évolutives (Wood Mackenzie). Plateformes d’Énergie Transactionnelle : Le commerce d’énergie pair-à-pair et les modèles de tarification dynamique sont pilotés, permettant aux prosumers de monétiser la génération excédentaire et de participer aux marchés locaux de l’énergie (Greentech Media). Services Réseau Basés sur la Performance : De nouveaux flux de revenus émergent pour les propriétaires de DER fournissant des services auxiliaires – tels que la régulation de fréquence et le soutien de tension – par le biais d’agrégation habilitée par DERMS (Commission Fédérale de Régulation de l’Énergie).



En résumé, les perspectives pour 2025 des DERMS intégrés au réseau sont définies par un passage vers des solutions ouvertes, intelligentes et orientées service, avec des collaborations entre services publics et fournisseurs de technologies pour libérer le plein potentiel des ressources énergétiques distribuées.

