Il razzo New Glenn di Blue Origin si prepara per il secondo lancio: riuscirà finalmente a competere con SpaceX?

Corse Spaziale ad Alto Rischio: Il Razzo New Glenn di Blue Origin Punta a un Ritorno ad Agosto con atterraggio del razzo riutilizzabile

Blue Origin punta al 15 agosto per il secondo tentativo di lancio del New Glenn, promettendo un drammatico recupero del razzo e una rinnovata rivalità con SpaceX.

Fatti Veloci Data di Lancio: Non prima del 15 agosto 2025

Non prima del 15 agosto 2025 Altezza del Razzo: 321 piedi (97,8 metri)

321 piedi (97,8 metri) Obiettivo Principale: Recupero del razzo sulla nave Jacklyn

Recupero del razzo sulla nave Jacklyn Competitore: SpaceX domina il mercato con il riutilizzabile Falcon 9

Blue Origin sta intensificando la competizione nella corsa spaziale commerciale. Dopo una vittoria parziale a gennaio 2025, l’azienda di razzi di Jeff Bezos sta scommettendo molto sulla riutilizzabilità con il suo prossimo massiccio lancio del New Glenn—programmato non prima del 15 agosto. Se questo tentativo andrà secondo i piani, Blue Origin potrebbe finalmente intaccare la presa di ferro di SpaceX sulle missioni di lancio di razzi orbitali.

Il mondo spaziale sta osservando. Tutti vogliono vedere se il razzo “Never Tell Me The Odds”, con un cenno alla cultura pop e ai grandi rischi, riuscirà a sopravvivere alla discesa e atterrare in sicurezza sulla nave Jacklyn, che galleggia appena al largo della costa della Florida.

Mentre i razzi riutilizzabili di SpaceX hanno trasformato l’industria, riducendo i costi e alzando l’asticella, Blue Origin mira a inserirsi nella competizione diretta. Questo agosto, tutti gli occhi saranno puntati sui cieli sopra Cape Canaveral.

Blue Origin e SpaceX si trovano ora coinvolti in una competizione tecnologica—e il futuro dei lanci commerciali è appeso a un filo.

D: Cosa è andato storto con il primo lancio del New Glenn?

A gennaio, Blue Origin ha lanciato il torreggiante razzo New Glenn di 321 piedi dal Complesso di Lancio 36. Il carico utile è decollato in orbita come previsto. Ma il dramma della missione si è svolto in mare. Il razzo di primo stadio (“So You’re Telling Me There’s a Chance”) non è riuscito ad atterrare sulla nave di recupero dedicata della compagnia, Jacklyn.

Sebbene deludente, l’atterraggio fallito ha servito da promemoria: anche i primi tentativi di Falcon 9 di SpaceX hanno lasciato i razzi sul fondo dell’Atlantico. Secondo gli osservatori, padroneggiare i razzi riutilizzabili a più stadi richiede pazienza e test incessanti.

Tuttavia, Blue Origin ha già dimostrato di poter atterrare razzi più piccoli e a stadio singolo—il New Shepard suborbitale—durante i suoi voli con equipaggio in Texas.

D: Come competirà Blue Origin con SpaceX?

Le poste in gioco sono enormi. SpaceX ha impostato un ritmo frenetico, atterrando regolarmente i razzi Falcon 9 e guadagnando quote di mercato. Se il New Glenn di Blue Origin riuscirà a ripetere questa impresa, ridurrà i costi di lancio, attrarrà clienti governativi e privati, e ridurrà il divario con il re indiscusso dei viaggi spaziali.

Le missioni future includono la missione EscaPADE di NASA verso Marte e i satelliti internet Project Kuiper di Amazon, che sfideranno direttamente la costellazione Starlink di SpaceX.

Vuoi vedere più azione di lancio? United Launch Alliance, un altro attore chiave, è pronta a lanciare la costellazione internet Kuiper già il 13 giugno sul loro razzo Atlas V. Controlla siti come NASA o United Launch Alliance per aggiornamenti.

Come Guardare e Cosa Aspettarsi il Giorno del Lancio

– Il prossimo lancio del New Glenn è programmato per non prima del 15 agosto 2025.

– Guarda le dirette sul sito web di Blue Origin e sui social media, con copertura che inizia ore prima del decollo.

– Aspettati tensioni palpabili mentre il razzo cercherà di atterrare verticalmente su Jacklyn per la prima volta.

Se avrà successo, questo momento segnerà una nuova era per l’azienda di Bezos—e preparerà il palcoscenico per ambizioni ancora più grandi nel volo spaziale commerciale.

D: Cosa succederà al New Glenn dopo il lancio?

Se questo tentativo di recupero avrà successo, il New Glenn diventerà un cavallo di battaglia riutilizzabile. Il razzo potrebbe presto essere utilizzato per lanci di satelliti, missioni NASA e carichi commerciali di alto profilo in tutto il mondo. Aspettati una competizione feroce negli anni a venire, con possibili riduzioni dei costi e miglioramenti di affidabilità.

