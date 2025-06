Mercato DERMS Integrato nella Rete 2025: Crescita del 18% CAGR Guidata dall’Espansione della Rete Intelligente e dalla Domanda di Energia Decentralizzata

2025 Rapporto di Mercato sui Sistemi di Gestione delle Risorse Energetiche Distribuite Integrati nella Rete: Analisi Approfondita dei Driver di Crescita, Innovazioni Tecnologiche e Opportunità Regionali. Esplora le Tendenze Chiave, le Previsioni e le Intuizioni Strategiche per gli Attori del Settore.

Sintesi Esecutiva e Panorama del Mercato

I Sistemi di Gestione delle Risorse Energetiche Distribuite Integrati nella Rete (DERMS) rappresentano un’evoluzione fondamentale nella gestione delle reti elettriche moderne. Questi sistemi consentono alle utility e agli operatori di rete di integrare, monitorare e controllare in modo efficiente una vasta gamma di risorse energetiche distribuite (DER), tra cui fotovoltaico, turbine eoliche, accumuli di batterie, veicoli elettrici e risorse di risposta alla domanda, direttamente nella rete. La crescente penetrazione dei DER, spinta da obiettivi di decarbonizzazione e dalla proliferazione delle energie rinnovabili, ha reso necessarie soluzioni di gestione avanzate per mantenere la stabilità, l’affidabilità e la flessibilità della rete.

Il mercato globale dei DERMS integrati nella rete è pronto per una crescita robusta nel 2025, supportato da mandati normativi, innovazioni tecnologiche e un aumento degli investimenti nella modernizzazione della rete. Secondo Wood Mackenzie, il mercato dei DERMS è previsto crescere a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) che supera il 15% fino alla metà degli anni 2020, con il Nord America e l’Europa in testa all’adozione grazie a obiettivi aggressivi di integrazione delle rinnovabili e a quadri normativi favorevoli. Anche la regione Asia-Pacifico sta emergendo come un mercato significativo, spinta da una rapida urbanizzazione e da iniziative governative per le reti intelligenti.

Fattori Regolatori: I governi e gli enti regolatori stanno imponendo quote più elevate di energia rinnovabile e resilienza della rete, costringendo le utility ad adottare i DERMS per una visibilità e un controllo in tempo reale delle risorse distribuite. L’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) sottolinea che si prevede che il solare e l’accumulo distribuiti rappresenteranno una parte sostanziale delle nuove aggiunte di capacità nel 2025, accelerando ulteriormente l’implementazione dei DERMS.

I governi e gli enti regolatori stanno imponendo quote più elevate di energia rinnovabile e resilienza della rete, costringendo le utility ad adottare i DERMS per una visibilità e un controllo in tempo reale delle risorse distribuite. L’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) sottolinea che si prevede che il solare e l’accumulo distribuiti rappresenteranno una parte sostanziale delle nuove aggiunte di capacità nel 2025, accelerando ulteriormente l’implementazione dei DERMS. Innovazione Tecnologica: I progressi nell’intelligenza artificiale, nell’apprendimento automatico e nella connettività IoT stanno migliorando le capacità dei DERMS, consentendo analisi predittive, distribuzione automatizzata e integrazione senza soluzione di continuità con le infrastrutture legacy della rete. I principali fornitori di tecnologia come Siemens e Schneider Electric stanno investendo pesantemente nelle piattaforme DERMS di nuova generazione.

I progressi nell’intelligenza artificiale, nell’apprendimento automatico e nella connettività IoT stanno migliorando le capacità dei DERMS, consentendo analisi predittive, distribuzione automatizzata e integrazione senza soluzione di continuità con le infrastrutture legacy della rete. I principali fornitori di tecnologia come Siemens e Schneider Electric stanno investendo pesantemente nelle piattaforme DERMS di nuova generazione. Dinamicità del Mercato: Le utility stanno dando sempre più priorità alla flessibilità e alla resilienza della rete, soprattutto di fronte a eventi meteorologici estremi e all’aumento dell’elettrificazione. La capacità dei DERMS di orchestrare asset distribuiti per servizi di rete—come la regolazione della frequenza, il supporto alla tensione e il contenimento dei picchi—è un driver chiave del mercato, come sottolineato da Guidehouse Insights.

In sintesi, il 2025 segnerà un punto di svolta critico per i DERMS integrati nella rete, mentre le utility di tutto il mondo accelerano la trasformazione digitale e l’integrazione dei DER per soddisfare le esigenze energetiche in evoluzione e gli obiettivi di sostenibilità. Il mercato è caratterizzato da rapida innovazione, slancio normativo e un ecosistema crescente di fornitori di tecnologia e utility adottanti.

Tendenze Tecnologiche Chiave nei DERMS Integrati nella Rete

I Sistemi di Gestione delle Risorse Energetiche Distribuite Integrati nella Rete (DERMS) stanno evolvendo rapidamente per affrontare le complessità delle reti elettriche moderne, sempre più caratterizzate da elevate penetrazioni di risorse energetiche distribuite (DER) come il solare PV, l’eolico, l’accumulo di batterie e i veicoli elettrici. Nel 2025, diverse tendenze tecnologiche chiave stanno plasmando lo sviluppo e l’implementazione dei DERMS integrati nella rete, consentendo alle utility e agli operatori di rete di migliorare l’affidabilità, la flessibilità e l’efficienza della rete.

Interoperabilità Avanzata e Standard Aperti: La spinta per un’integrazione senza soluzione di continuità di diversi asset DER sta guidando l’adozione di protocolli di comunicazione aperti e modelli di dati standardizzati. Iniziative come il Common Information Model (CIM) e OpenADR vengono ampiamente implementate, consentendo alle piattaforme DERMS di interfacciarsi con una vasta gamma di dispositivi e sistemi. Questa tendenza è cruciale per le utility che cercano di evitare il blocco degli fornitori e di garantire il futuro dei propri investimenti (National Renewable Energy Laboratory).

La spinta per un’integrazione senza soluzione di continuità di diversi asset DER sta guidando l’adozione di protocolli di comunicazione aperti e modelli di dati standardizzati. Iniziative come il Common Information Model (CIM) e OpenADR vengono ampiamente implementate, consentendo alle piattaforme DERMS di interfacciarsi con una vasta gamma di dispositivi e sistemi. Questa tendenza è cruciale per le utility che cercano di evitare il blocco degli fornitori e di garantire il futuro dei propri investimenti (National Renewable Energy Laboratory). Previsione e Ottimizzazione Guidate dall’IA: Algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico sono sempre più integrati nei DERMS per migliorare la previsione del carico e della generazione, ottimizzare la distribuzione e automatizzare le decisioni in tempo reale. Queste capacità sono essenziali per gestire la variabilità e l’incertezza associate ai DER rinnovabili e per massimizzare il valore delle risorse flessibili (Wood Mackenzie).

Algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento automatico sono sempre più integrati nei DERMS per migliorare la previsione del carico e della generazione, ottimizzare la distribuzione e automatizzare le decisioni in tempo reale. Queste capacità sono essenziali per gestire la variabilità e l’incertezza associate ai DER rinnovabili e per massimizzare il valore delle risorse flessibili (Wood Mackenzie). Edge Computing e Controllo Decentralizzato: Il deployment di architetture di edge computing consente una decisione più rapida e localizzata elaborando i dati più vicino agli asset DER. Questo riduce la latenza, migliora la resilienza del sistema e supporta la scalabilità necessaria per gestire migliaia di dispositivi distribuiti (Greentech Media).

Il deployment di architetture di edge computing consente una decisione più rapida e localizzata elaborando i dati più vicino agli asset DER. Questo riduce la latenza, migliora la resilienza del sistema e supporta la scalabilità necessaria per gestire migliaia di dispositivi distribuiti (Greentech Media). Integrazione con i Sistemi Avanzati di Gestione della Distribuzione (ADMS): I DERMS vengono sempre più integrati con le piattaforme ADMS per fornire una visione olistica delle operazioni della rete. Questa convergenza consente una regolazione coordinata della tensione, gestione delle anomalie e bilanciamento della rete, soprattutto poiché la penetrazione dei DER supera il 20% in molte regioni (Guidehouse Insights).

I DERMS vengono sempre più integrati con le piattaforme ADMS per fornire una visione olistica delle operazioni della rete. Questa convergenza consente una regolazione coordinata della tensione, gestione delle anomalie e bilanciamento della rete, soprattutto poiché la penetrazione dei DER supera il 20% in molte regioni (Guidehouse Insights). Miglioramenti nella Sicurezza Informatica: Poiché i DERMS diventano più interconnessi, si stanno dando priorità a robusti quadri di sicurezza informatica per proteggere le infrastrutture critiche della rete dalle minacce in evoluzione. Le utility stanno investendo in sicurezza multilivello, rilevamento delle minacce in tempo reale e conformità agli standard di settore come il NERC CIP (North American Electric Reliability Corporation).

Queste tendenze tecnologiche stanno collettivamente consentendo ai DERMS integrati nella rete di svolgere un ruolo fondamentale nella transizione verso un sistema energetico più decentralizzato, decarbonizzato e digitalizzato nel 2025 e oltre.

Panorama Competitivo e Attori Chiave

Il panorama competitivo per i Sistemi di Gestione delle Risorse Energetiche Distribuite Integrati nella Rete (DERMS) nel 2025 è caratterizzato da rapida innovazione tecnologica, partnership strategiche e un crescente afflusso di sia aziende consolidate nel settore della tecnologia energetica sia startup agili. Mentre le utility e gli operatori di rete di tutto il mondo accelerano l’integrazione delle risorse energetiche distribuite (DER) come il solare PV, l’accumulo di batterie, i veicoli elettrici e le risorse di risposta alla domanda, la domanda per piattaforme DERMS avanzate è aumentata.

Gli attori chiave in questo mercato stanno sfruttando l’intelligenza artificiale, l’apprendimento automatico e l’analisi avanzata per ottimizzare le operazioni di rete, migliorare la flessibilità e garantire l’affidabilità. Le aziende leader si stanno concentrando anche sull’interoperabilità, la sicurezza informatica e la scalabilità per affrontare le esigenze in evoluzione delle utility e i requisiti normativi.

Schneider Electric rimane una forza dominante, offrendo soluzioni DERMS complete che integrano analisi dei dati in tempo reale, automazione della rete e controllo degli asset distribuiti. La loro piattaforma EcoStruxure è ampiamente adottata dalle utility che cercano una gestione della rete end-to-end.

Siemens AG continua ad espandere il suo portafoglio software per la rete, con la sua piattaforma Spectrum Power DERMS che consente alle utility di orchestrare i DER su larga scala, migliorare la resilienza della rete e supportare gli obiettivi di decarbonizzazione.

GE Vernova (ex GE Grid Solutions) è riconosciuta per le sue offerte modulari di DERMS, che forniscono alle utility la flessibilità per gestire portafogli diversificati di DER e integrare con i sistemi di gestione della rete esistenti.

AutoGrid Systems, specialista nella gestione energetica guidata dall’IA, ha ottenuto contratti significativi con le utility a livello globale, sfruttando le sue capacità di gestione della flessibilità e ottimizzazione in tempo reale.

Oracle Utilities sta guadagnando terreno con i suoi DERMS basati sul cloud, concentrandosi su un’integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi IT/OT delle utility e strumenti di previsione avanzati.

Enbala (acquisita da Generac Power Systems) è nota per il suo controllo in tempo reale e l’aggregazione degli asset distribuiti, supportando sia i servizi di rete che i flussi di valore per i clienti.

Il mercato sta anche assistendo a un aumento dell’attività da parte di attori regionali e fornitori di tecnologia di nicchia, in particolare in Nord America e in Europa, dove i mandati normativi e gli obiettivi di integrazione delle rinnovabili stanno guidando l’adozione. Collaborazioni strategiche—come quelle tra utility, fornitori di tecnologia e operatori di rete—stanno ulteriormente plasmando le dinamiche competitive, con un focus sulla fornitura di soluzioni DERMS scalabili, sicure e a prova di futuro.

Previsioni di Crescita del Mercato (2025–2030): CAGR, Analisi dei Ricavi e del Volume

Il mercato per i Sistemi di Gestione delle Risorse Energetiche Distribuite Integrati nella Rete (DERMS) è pronto per una crescita robusta tra il 2025 e il 2030, spinta da iniziative accelerate di modernizzazione della rete, crescente penetrazione di risorse energetiche distribuite (DER) e quadri normativi favorevoli. Secondo le proiezioni di MarketsandMarkets, il mercato globale dei DERMS è previsto registrare un tasso di crescita annuale composto (CAGR) di circa il 15-18% durante questo periodo. Questa traiettoria di crescita è supportata dall’aumento dell’adozione di fonti energetiche rinnovabili, come il solare e l’eolico, e dalla necessità di soluzioni avanzate di gestione della rete per garantire stabilità e affidabilità.

Le previsioni di ricavi indicano che il mercato globale dei DERMS, valutato intorno a 1,2 miliardi di USD nel 2024, potrebbe superare i 2,5-3,0 miliardi di USD entro il 2030. Questa espansione è attribuita a un aumento degli investimenti nelle infrastrutture di rete intelligenti, in particolare in Nord America, Europa e Asia-Pacifico. Gli Stati Uniti e la Cina sono previsti come i maggiori contributori, grazie ai loro ambiziosi obiettivi di decarbonizzazione e ai grandi progetti di DER. International Data Corporation (IDC) evidenzia che la spesa delle utility per la modernizzazione della rete e l’integrazione dei DER sarà un driver chiave dei ricavi, con le utility che cercano di ottimizzare le operazioni della rete e migliorare il coinvolgimento dei clienti attraverso piattaforme DERMS avanzate.

In termini di volume, si prevede che il numero di asset DER gestiti dai DERMS integrati nella rete crescerà esponenzialmente. Entro il 2030, si stima che oltre 100 milioni di asset DER—compresi pannelli solari fotovoltaici, sistemi di accumulo, veicoli elettrici e dispositivi di risposta alla domanda—saranno attivamente gestiti da piattaforme DERMS in tutto il mondo. Wood Mackenzie prevede che la regione Asia-Pacifico registrerà la crescita più rapida nell’integrazione degli asset DER, spinta da una rapida urbanizzazione e incentivi governativi per la generazione distribuita.

CAGR (2025–2030): 15–18%

15–18% Ricavi (2030): USD 2,5–3,0 miliardi

USD 2,5–3,0 miliardi Volume (asset DER gestiti dai DERMS, 2030): oltre 100 milioni di unità

Nel complesso, il periodo 2025–2030 sarà caratterizzato da una scalabilità significativa dei DERMS integrati nella rete, con la crescita del mercato alimentata da innovazioni tecnologiche, supporto normativo e dalla necessità di integrare diversi DER in reti elettriche sempre più complesse.

Analisi del Mercato Regionale: Nord America, Europa, Asia-Pacifico e Resto del Mondo

Il mercato globale per i Sistemi di Gestione delle Risorse Energetiche Distribuite Integrati nella Rete (DERMS) sta vivendo una crescita robusta, con dinamiche regionali plasmate da quadri normativi, sforzi di modernizzazione della rete e tassi di adozione delle energie rinnovabili. Nel 2025, il Nord America, l’Europa, l’Asia-Pacifico e il Resto del Mondo (RoW) presentano ciascuno opportunità e sfide distinte per l’implementazione dei DERMS.

Nord America: Il mercato nordamericano, guidato dagli Stati Uniti e dal Canada, è caratterizzato da un’infrastruttura di rete avanzata e obiettivi di decarbonizzazione aggressivi. Le utility stanno investendo pesantemente nei DERMS per gestire volumi crescenti di solare distribuito, eolico e accumulo energetico. Il supporto normativo, come il FERC Order 2222, sta accelerando l’integrazione delle risorse distribuite nei mercati all’ingrosso. Secondo l’National Renewable Energy Laboratory, il mercato statunitense dei DERMS è previsto crescere a un CAGR superiore al 15% fino al 2025, spinto da programmi di modernizzazione delle utility e mandati di energia pulita a livello statale.

Il mercato nordamericano, guidato dagli Stati Uniti e dal Canada, è caratterizzato da un’infrastruttura di rete avanzata e obiettivi di decarbonizzazione aggressivi. Le utility stanno investendo pesantemente nei DERMS per gestire volumi crescenti di solare distribuito, eolico e accumulo energetico. Il supporto normativo, come il FERC Order 2222, sta accelerando l’integrazione delle risorse distribuite nei mercati all’ingrosso. Secondo l’National Renewable Energy Laboratory, il mercato statunitense dei DERMS è previsto crescere a un CAGR superiore al 15% fino al 2025, spinto da programmi di modernizzazione delle utility e mandati di energia pulita a livello statale. Europa: L’Europa rimane in prima linea nell’adozione dei DERMS, alimentata dal Green Deal dell’Unione Europea e da ambiziosi obiettivi di energia rinnovabile. Paesi come Germania, Regno Unito e Paesi Bassi stanno implementando i DERMS per supportare alte penetrazioni di rinnovabili distribuite e veicoli elettrici. Il focus della regione sulla flessibilità della rete e sul commercio energetico transfrontaliero aumenta ulteriormente la domanda. I dati dell’Agenzia Internazionale dell’Energia indicano che il mercato europeo dei DERMS vedrà una crescita sostenuta a doppia cifra nel 2025, con investimenti significativi in soluzioni digitali per la rete e piattaforme di risposta alla domanda.

L’Europa rimane in prima linea nell’adozione dei DERMS, alimentata dal Green Deal dell’Unione Europea e da ambiziosi obiettivi di energia rinnovabile. Paesi come Germania, Regno Unito e Paesi Bassi stanno implementando i DERMS per supportare alte penetrazioni di rinnovabili distribuite e veicoli elettrici. Il focus della regione sulla flessibilità della rete e sul commercio energetico transfrontaliero aumenta ulteriormente la domanda. I dati dell’Agenzia Internazionale dell’Energia indicano che il mercato europeo dei DERMS vedrà una crescita sostenuta a doppia cifra nel 2025, con investimenti significativi in soluzioni digitali per la rete e piattaforme di risposta alla domanda. Asia-Pacifico: La regione Asia-Pacifico sta emergendo come un mercato ad alta crescita per i DERMS, guidata da Cina, Giappone, Corea del Sud e Australia. La rapida urbanizzazione, l’aumento della domanda di elettricità e gli incentivi governativi per la generazione distribuita sono driver chiave. L’elevata penetrazione di solare fotovoltaico in Australia e le riforme energetiche post-Fukushima in Giappone stanno stimolando le implementazioni dei DERMS. Wood Mackenzie prevede che l’Asia-Pacifico rappresenterà oltre il 30% degli investimenti globali in DERMS nel 2025, con le iniziative di modernizzazione della rete della Cina che svolgono un ruolo fondamentale.

La regione Asia-Pacifico sta emergendo come un mercato ad alta crescita per i DERMS, guidata da Cina, Giappone, Corea del Sud e Australia. La rapida urbanizzazione, l’aumento della domanda di elettricità e gli incentivi governativi per la generazione distribuita sono driver chiave. L’elevata penetrazione di solare fotovoltaico in Australia e le riforme energetiche post-Fukushima in Giappone stanno stimolando le implementazioni dei DERMS. Wood Mackenzie prevede che l’Asia-Pacifico rappresenterà oltre il 30% degli investimenti globali in DERMS nel 2025, con le iniziative di modernizzazione della rete della Cina che svolgono un ruolo fondamentale. Resto del Mondo (RoW): In regioni come America Latina, Medio Oriente e Africa, l’adozione dei DERMS è a uno stadio iniziale ma sta guadagnando slancio. Le sfide di affidabilità della rete e la necessità di elettrificazione rurale stanno spingendo le utility a esplorare soluzioni DERMS. Secondo BloombergNEF, i progetti pilota e il finanziamento per lo sviluppo internazionale stanno catalizzando l’ingresso nel mercato, in particolare nei paesi con elevato potenziale di risorse rinnovabili.

Nel complesso, nel 2025 si osserveranno traiettorie di mercato dei DERMS differenziate tra le regioni, plasmate da politiche locali, necessità della rete e obiettivi di integrazione delle rinnovabili.

Sfide e Opportunità nell’Adozione dei DERMS Integrati nella Rete

L’adozione dei Sistemi di Gestione delle Risorse Energetiche Distribuite Integrati nella Rete (DERMS) nel 2025 presenta un panorama complesso di sfide e opportunità per le utility, gli operatori di rete e i fornitori di tecnologia. Man mano che i DERMS diventano centrali nella gestione della crescente penetrazione di risorse energetiche distribuite (DER) come il fotovoltaico, l’accumulo di batterie, i veicoli elettrici e le risorse di risposta alla domanda, gli attori devono affrontare sia ostacoli tecnici che normativi, mentre capitalizzano su nuovi flussi di valore.

Sfide:

Interoperabilità e Integrazione: Le utility affrontano sfide significative nell’integrare i DERMS con i sistemi di gestione della rete legacy e diverse tecnologie DER. La mancanza di protocolli di comunicazione standardizzati e modelli di dati complica l’interoperabilità senza soluzione di continuità, aumentando i costi di implementazione e le tempistiche dei progetti. Secondo l’National Renewable Energy Laboratory, l’interoperabilità rimane una preoccupazione principale per le utility che cercano di scalare le soluzioni DERMS.

Le utility affrontano sfide significative nell’integrare i DERMS con i sistemi di gestione della rete legacy e diverse tecnologie DER. La mancanza di protocolli di comunicazione standardizzati e modelli di dati complica l’interoperabilità senza soluzione di continuità, aumentando i costi di implementazione e le tempistiche dei progetti. Secondo l’National Renewable Energy Laboratory, l’interoperabilità rimane una preoccupazione principale per le utility che cercano di scalare le soluzioni DERMS. Rischi di Sicurezza Informatica: Poiché le piattaforme DERMS aggregano e controllano migliaia di asset distribuiti, la superficie di attacco per minacce informatiche si espande. Garantire robusti strumenti di sicurezza informatica è fondamentale, come evidenziato dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, che nota che gli sforzi di modernizzazione della rete devono dare priorità alla sicurezza per proteggere le infrastrutture critiche.

Poiché le piattaforme DERMS aggregano e controllano migliaia di asset distribuiti, la superficie di attacco per minacce informatiche si espande. Garantire robusti strumenti di sicurezza informatica è fondamentale, come evidenziato dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, che nota che gli sforzi di modernizzazione della rete devono dare priorità alla sicurezza per proteggere le infrastrutture critiche. Incertezza Regolatoria: L’ambiente normativo per i DERMS è ancora in evoluzione, con regole variabili tra le giurisdizioni riguardo alla partecipazione dei DER nei mercati all’ingrosso, meccanismi di compenso e privacy dei dati. Questa incertezza può ritardare gli investimenti e rallentare l’adozione, come riportato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia.

L’ambiente normativo per i DERMS è ancora in evoluzione, con regole variabili tra le giurisdizioni riguardo alla partecipazione dei DER nei mercati all’ingrosso, meccanismi di compenso e privacy dei dati. Questa incertezza può ritardare gli investimenti e rallentare l’adozione, come riportato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia. Scalabilità e Controllo in Tempo Reale: Gestire grandi volumi di DER in tempo reale richiede analisi avanzate e architetture scalabili. Molte attuali soluzioni DERMS faticano a fornire la velocità e l’affidabilità necessarie per l’orchestrazione a livello di rete, secondo Wood Mackenzie.

Opportunità:

Flessibilità e Resilienza della Rete: I DERMS integrati nella rete consentono alle utility di sfruttare i DER per il bilanciamento della rete, la gestione della congestione e il supporto alla tensione, migliorando così la flessibilità e la resilienza complessive della rete. Utility Dive riporta che i DERMS possono aiutare a ritardare costosi aggiornamenti infrastrutturali e migliorare la risposta alle interruzioni.

I DERMS integrati nella rete consentono alle utility di sfruttare i DER per il bilanciamento della rete, la gestione della congestione e il supporto alla tensione, migliorando così la flessibilità e la resilienza complessive della rete. Utility Dive riporta che i DERMS possono aiutare a ritardare costosi aggiornamenti infrastrutturali e migliorare la risposta alle interruzioni. Nuovi Flussi di Reddito: Abilitando la partecipazione dei DER nei servizi ausiliari e nei programmi di risposta alla domanda, i DERMS aprono nuove opportunità di ricavo sia per le utility che per i prosumer, come dettagliato da BloombergNEF.

Abilitando la partecipazione dei DER nei servizi ausiliari e nei programmi di risposta alla domanda, i DERMS aprono nuove opportunità di ricavo sia per le utility che per i prosumer, come dettagliato da BloombergNEF. Decarbonizzazione e Coinvolgimento dei Clienti: I DERMS supportano gli obiettivi di decarbonizzazione integrando più rinnovabili e dando potere ai clienti per partecipare attivamente ai mercati energetici, allineandosi con gli obiettivi di sostenibilità globale delineati dall’Agenzia Internazionale dell’Energia.

Prospettive Future: Raccomandazioni Strategiche e Modelli di Business Emergenti

Guardando al 2025, il futuro dei Sistemi di Gestione delle Risorse Energetiche Distribuite Integrati nella Rete (DERMS) è plasmato dalla modernizzazione accelerata della rete, dall’evoluzione normativa e dalla proliferazione di risorse energetiche distribuite (DER) come solare, eolico, accumulo di batterie e veicoli elettrici. Mentre le utility e gli operatori di rete affrontano una crescente pressione per bilanciare affidabilità, flessibilità e decarbonizzazione, emergono raccomandazioni strategiche e modelli di business innovativi per catturare valore e garantire stabilità della rete.

Raccomandazioni Strategiche: Prioritizzare Interoperabilità e Standard Aperti: Le utility dovrebbero investire in piattaforme DERMS che supportano protocolli aperti e integrazione senza soluzione di continuità con sistemi legacy, DER di terzi e infrastrutture di misurazione avanzata. Questo approccio riduce il blocco dei fornitori e garantisce il futuro degli investimenti man mano che il panorama DER evolve (National Renewable Energy Laboratory). Sfruttare Analisi Avanzate e IA: Incorporare l’apprendimento automatico e l’analisi predittiva nei DERMS consente l’ottimizzazione in tempo reale della distribuzione dei DER, il bilanciamento della rete e la previsione dei modelli di carico e generazione. Questo è critico per gestire la crescente complessità e variabilità delle risorse distribuite (Agenzia Internazionale dell’Energia). Coinvolgere i Prosumer e Abilitare Aggregazione: Le utility dovrebbero sviluppare programmi e incentivi che incoraggiano la partecipazione dei clienti nella risposta alla domanda e nei schemi di centrale elettrica virtuale (VPP). L’aggregazione delle risorse dietro il contatore migliora la flessibilità della rete e sblocca nuovi flussi di reddito (Utility Dive). Adottare Approcci Focalizzati sulla Sicurezza Informatica: Poiché le piattaforme DERMS diventano più interconnesse, robusti quadri di sicurezza informatica sono essenziali per proteggere le infrastrutture critiche e mantenere la conformità normativa (National Institute of Standards and Technology).

Modelli di Business Emergenti: DERMS-as-a-Service (DaaS): Modelli basati su cloud e su abbonamento stanno guadagnando terreno, consentendo a utility e aggregatori di implementare funzionalità avanzate dei DERMS con costi iniziali più bassi e caratteristiche scalabili (Wood Mackenzie). Piattaforme di Energia Transattiva: Il commercio energetico peer-to-peer e i modelli di prezzo dinamico sono in fase di sperimentazione, consentendo ai prosumer di monetizzare la generazione in eccesso e partecipare ai mercati energetici locali (Greentech Media). Servizi di Rete Basati sulla Prestazione: Nuovi flussi di reddito stanno emergendo per i proprietari di DER che forniscono servizi ausiliari—come la regolazione della frequenza e il supporto alla tensione—tramite l’aggregazione abilitata dai DERMS (Commissione Federale di Regolamentazione dell’Energia).



In sintesi, le prospettive per i DERMS integrati nella rete nel 2025 sono definite da un cambiamento verso soluzioni aperte, intelligenti e orientate ai servizi, con utility e fornitori di tecnologia che collaborano per svelare il pieno potenziale delle risorse energetiche distribuite.

Fonti e Riferimenti

