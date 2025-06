Blue Origin jaunā Glenn raķete gatavojas otrajai palaišanai: vai tā beidzot spēs konkurēt ar SpaceX?

Augstas likmes kosmiskā sacensība: Blue Origin jaunā Glenn raķete vēlas atgriezties augustā un atkārtoti izmantot palīgierīces nolaišanos

Blue Origin plāno otro New Glenn palaišanas mēģinājumu 15. augustā, apsolot dramatisku palīgierīces atgūšanu un atjaunotu sacensību ar SpaceX.

Ātrie fakti Palaišanas datums: Ne agrāk kā 2025. gada 15. augusts

Ne agrāk kā 2025. gada 15. augusts Raķetes augstums: 321 pēda (97,8 metri)

321 pēda (97,8 metri) Galvenais mērķis: Palīgierīces atgūšana uz kuģa Jacklyn

Palīgierīces atgūšana uz kuģa Jacklyn Konkurents: SpaceX dominē tirgū ar atkārtoti izmantojamo Falcon 9

Blue Origin palielina intensitāti komerciālajā kosmiskajā sacensībā. Pēc daļējas uzvaras 2025. gada janvārī, Džefa Bezo raķešu uzņēmums veic lielas likmes uz atkārtotu izmantošanu ar savu jauno lielo New Glenn palaišanu, kas plānota ne agrāk kā 15. augustā. Ja šis mēģinājums izdosies saskaņā ar plānu, Blue Origin varētu beidzot samazināt SpaceX dzelzs saikni uz orbītālām raķešu palaišanām.

Kosmiskā pasaule raugās. Visi vēlas redzēt, vai “Never Tell Me The Odds” palīgierīce, nosaukta ar aci pret popkultūru un augstām likmēm, izdosies droši nosēsties uz kuģa Jacklyn, kas atrodas tuvu Floridas krastam.

Kamēr SpaceX atkārtoti izmantojamās raķetes ir pārveidojušas nozari, samazinot izmaksas un paaugstinot standartus, Blue Origin cer iemantot tiešu konkurenci. Šajā augustā visiem būs acis debesīs virs Cape Canaveral.

Blue Origin un SpaceX tagad ir iestrēguši tehnoloģiskā sadursmē, un komerciālo palaišanu nākotne ir nenoteikta.

Q: Kas notika nepareizi ar New Glenn pirmo palaišanu?

2025. gada janvārī Blue Origin izšāva 321 pēdas augsto New Glenn raķeti no palaišanas kompleksa 36. Krava, plānojot, pacēlās orbītā. Bet misijas dramatiskā daļa noritēja jūrā. Pirmā posma palīgierīce (“So You’re Telling Me There’s a Chance”) neizdevās nolaisties uz uzņēmuma veltītā atgūšanas kuģa Jacklyn.

Lai gan tas bija vilšanās, neveiksmīgā nolaišanās kalpoja kā atgādinājums: pat SpaceX agrīnie Falcon 9 mēģinājumi atstāja palīgierīces Atlantijas okeāna dibenā. Saskaņā ar novērotājiem, atkārtoti izmantojamo, daudzposmu raķešu apgūšana prasa pacietību un neatlaidīgu testēšanu.

Tomēr Blue Origin jau ir pierādījusi, ka var nolaist mazākus, viendarbības palīgierīces – suborbīto New Shepard – tās Texas apkalpoto lidojumu laikā.

Q: Kā Blue Origin sacenšas ar SpaceX?

Likmes ir milzīgas. SpaceX ir iestādījusi elpu aizraujošu tempu, regulāri noližot Falcon 9 palīgierīces un palielinot tirgus daļu savā labā. Ja Blue Origin New Glenn spēs atkārtot šo varoņdarbu, tas samazinās palaišanas izmaksas, piesaistīs valdības un privātus klientus un samazinās attālumu līdz pastāvīgajam kosmosa lidojumu valdniekam.

Nākamās misijas ietver NASA EscaPADE misiju uz Marsu un Amazones Project Kuiper interneta satelītus, kas tieši apstrīdēs SpaceX Starlink konstelāciju.

Vēlaties redzēt vēl vairāk palaišanas darbību? United Launch Alliance, vēl viens svarīgs dalībnieks, plāno palaist Kuiper interneta konstelāciju jau no 13. jūnija uz savu Atlas V raķeti. Sekojiet tādām vietnēm kā NASA vai United Launch Alliance jaunumiem.

Kā skatīties un ko gaidīt palaišanas dienā

– Nākamā New Glenn palaišana ir paredzēta ne agrāk kā 2025. gada 15. augustā.

– Seko tiešraidēm Blue Origin vietnē un sociālajos tīklos, ar pārklājumu, kas uzsāksies stundas pirms pacelšanās.

– Gaidi satraukums, kad palīgierīce mēģina pirmo reizi vertikāli nosēsties uz Jacklyn.

Ja tas izdosies, šis brīdis iezīmēs jaunu laikmetu Bezo uzņēmumam un iestatīs skatu nākotnes lielākām ambīcijām komerciālajos kosmosa lidojumos.

Q: Kas notiek ar New Glenn pēc palaišanas?

Ja šī atgūšanas mēģinājums būs veiksmīgs, New Glenn kļūs par atkārtoti izmantojamā darba zirga. Raķete drīz varētu virzīt satelītu palaišanas, NASA misijas un augstprātīgas komerciālās kravas visā pasaulē. Gaidiet smagu konkurenci nākamajos gados, ar iespējamām izmaksu samazināšanām un uzticamības uzlabojumiem.

