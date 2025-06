Grid-geïntegreerde DERMS-markt 2025: Stijging van 18% CAGR Gedreven door Uitbreiding van Slimme Netwerken en Gedecentraliseerde Energiebehoefte

Marktrapport 2025 voor Grid-Integrated Distributed Energy Resource Management Systems: Diepgaande Analyse van Groei Drivers, Technologie Innovaties en Regionale Kansen. Verken Belangrijke Trends, Voorspellingen en Strategische Inzichten voor Industriebelanghebbenden.

Executive Summary & Marktoverzicht

Grid-Integrated Distributed Energy Resource Management Systems (DERMS) vertegenwoordigen een cruciale evolutie in het beheer van moderne elektriciteitsnetten. Deze systemen stellen nutsbedrijven en netbeheerders in staat om een diverse reeks gedistribueerde energiebronnen (DER’s) – waaronder zonne-energie, windturbines, batterijopslag, elektrische voertuigen en vraagresponsactiva – efficiënt te integreren, monitoren en beheren, rechtstreeks in het net. De groeiende penetratie van DER’s, gedreven door decarbonisatiedoelen en de proliferatie van hernieuwbare energie, heeft geavanceerde beheersoplossingen noodzakelijk gemaakt om de stabiliteit, betrouwbaarheid en flexibiliteit van het net te waarborgen.

De wereldwijde markt voor grid-integrated DERMS staat in 2025 op het punt om robuust te groeien, gefundeerd door regelgevende mandaten, technologische vooruitgang en toenemende investeringen in netmodernisering. Volgens Wood Mackenzie wordt verwacht dat de DERMS-markt zal uitbreiden met een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van meer dan 15% tot het midden van de jaren 2020, met Noord-Amerika en Europa als voorlopers in de adoptie door agressieve hernieuwbare integratiedoelen en ondersteunende beleidskaders. De Azië-Pacific regio komt ook naar voren als een belangrijke markt, aangedreven door snelle verstedelijking en door de overheid geleide slimme netinitiatieven.

Regelgevende Drivers: Overheden en regelgevende instanties verplichten hogere hernieuwbare energieaandelen en netresilientie, waardoor nutsbedrijven gedwongen worden om DERMS te adopteren voor real-time zichtbaarheid en controle van gedistribueerde activa. Het Internationale Energieagentschap (IEA) benadrukt dat gedistribueerde zonne-energie en opslag naar verwachting een aanzienlijk deel van de nieuwe capaciteitsuitbreidingen in 2025 zullen uitmaken, wat de implementatie van DERMS verder versnelt.

Regelgevende Drivers: Overheden en regelgevende instanties verplichten hogere hernieuwbare energieaandelen en netresilientie, waardoor nutsbedrijven gedwongen worden om DERMS te adopteren voor real-time zichtbaarheid en controle van gedistribueerde activa. Het Internationale Energieagentschap (IEA) benadrukt dat gedistribueerde zonne-energie en opslag naar verwachting een aanzienlijk deel van de nieuwe capaciteitsuitbreidingen in 2025 zullen uitmaken, wat de implementatie van DERMS verder versnelt. Technologische Innovatie: Vooruitgangen in kunstmatige intelligentie, machine learning en IoT-connectiviteit verbeteren de mogelijkheden van DERMS, waardoor voorspellende analyses, geautomatiseerde dispatch en naadloze integratie met legacy netinfrastructuur mogelijk worden. Toonaangevende technologieproviders zoals Siemens en Schneider Electric investeren flink in next-generation DERMS-platforms.

Marktdynamiek: Nutsbedrijven geven steeds meer prioriteit aan netflexibiliteit en veerkracht, vooral in het licht van extreme weersomstandigheden en toenemende elektrificatie. De mogelijkheid van DERMS om gedistribueerde activa te orkestreren voor netdiensten – zoals frequentie-regulering, spanningsondersteuning en piekafvlakking – is een belangrijke marktdriver, zoals opgemerkt door Guidehouse Insights.

Samenvattend zal 2025 een cruciaal omslagpunt zijn voor grid-integrated DERMS, terwijl nutsbedrijven wereldwijd de digitale transformatie en DER-integratie versnellen om in te spelen op de evoluerende energie-eisen en duurzaamheidsdoelen. De markt wordt gekenmerkt door snelle innovatie, regelgevende dynamiek en een groeiend ecosysteem van technologieproviders en nutsbedrijven.

Belangrijke Technologie Trends in Grid-Integrated DERMS

Grid-Integrated Distributed Energy Resource Management Systems (DERMS) ontwikkelen zich snel om de complexiteit van moderne elektriciteitsnetten aan te pakken, die steeds meer gekenmerkt worden door hoge penetraties van gedistribueerde energiebronnen (DER’s) zoals zonne-energie, wind, batterijopslag en elektrische voertuigen. In 2025 vormen verschillende belangrijke technologie trends de ontwikkeling en implementatie van grid-integrated DERMS, waarmee nutsbedrijven en netbeheerders de betrouwbaarheid, flexibiliteit en efficiëntie van het net kunnen verbeteren.

Geavanceerde Interoperabiliteit en Open Standaarden: De drang naar naadloze integratie van diverse DER-activa stimuleert de adoptie van open communicatieprotocollen en gestandaardiseerde datamodellen. Initiatieven zoals het Common Information Model (CIM) en OpenADR worden breed geïmplementeerd, waardoor DERMS-platforms kunnen communiceren met een breed scala aan apparaten en systemen. Deze trend is cruciaal voor nutsbedrijven die vendor lock-in willen vermijden en hun investeringen toekomstbestendig willen maken (Nationaal Laboratorium voor Hernieuwbare Energie).

Geavanceerde Interoperabiliteit en Open Standaarden: De drang naar naadloze integratie van diverse DER-activa stimuleert de adoptie van open communicatieprotocollen en gestandaardiseerde datamodellen. Initiatieven zoals het Common Information Model (CIM) en OpenADR worden breed geïmplementeerd, waardoor DERMS-platforms kunnen communiceren met een breed scala aan apparaten en systemen. Deze trend is cruciaal voor nutsbedrijven die vendor lock-in willen vermijden en hun investeringen toekomstbestendig willen maken (Nationaal Laboratorium voor Hernieuwbare Energie). AI-Gestuurde Voorspelling en Optimalisatie: Kunstmatige intelligentie en machine learning-algoritmen zijn steeds meer ingebed in DERMS om laad- en generatievoorspellingen te verbeteren, dispatch te optimaliseren en real-time besluitvorming te automatiseren. Deze mogelijkheden zijn essentieel voor het beheren van de variabiliteit en onzekerheid die samenhangen met hernieuwbare DER's, en voor het maximaliseren van de waarde van flexibele bronnen (Wood Mackenzie).

Edge Computing en Gedecentraliseerde Controle: De implementatie van edge computing-architecturen stelt snellere, lokaal gebaseerde besluitvorming in staat door gegevens dichter bij DER-activa te verwerken. Dit vermindert de latentie, verbetert de veerkracht van het systeem en ondersteunt de schaalbaarheid die vereist is voor het beheren van duizenden gedistribueerde apparaten (Greentech Media).

Integratie met Geavanceerde Distributiebeheersystemen (ADMS): DERMS wordt steeds vaker geïntegreerd met ADMS-platforms om een holistisch overzicht van netoperaties te bieden. Deze convergentie maakt gecoördineerde spanningsregulatie, foutbeheer en netbalancering mogelijk, vooral nu de penetratie van DER in veel regio's 20% zal overschrijden (Guidehouse Insights).

Cybersecurity Verbeteringen: Naarmate DERMS meer met elkaar verbonden raken, worden robuuste cybersecuritykaders prioritair om kritieke netinfrastructuur te beschermen tegen evoluerende bedreigingen. Nutsbedrijven investeren in gelaagde beveiliging, real-time bedreigingsdetectie en naleving van industrienormen zoals NERC CIP (Noord-Amerikaanse Electric Reliability Corporation).

Deze technologie trends stellen grid-integrated DERMS gezamenlijk in staat om een cruciale rol te spelen in de overgang naar een meer gedecentraliseerd, gedecarboniseerd en gedigitaliseerd energiesysteem in 2025 en daarna.

Concurrentielandschap en Vooruitstrevende Spelers

Het concurrentielandschap voor grid-integrated Distributed Energy Resource Management Systems (DERMS) in 2025 wordt gekenmerkt door snelle technologische innovatie, strategische partnerschappen en een groeiende instroom van zowel gevestigde energietechnologiefirma’s als dynamische startups. Terwijl nutsbedrijven en netbeheerders wereldwijd de integratie van gedistribueerde energiebronnen (DER’s) zoals zonne-energie, batterijopslag, elektrische voertuigen en vraagresponsactiva versnellen, is de vraag naar geavanceerde DERMS-platforms intensiever geworden.

Belangrijke spelers op deze markt maken gebruik van kunstmatige intelligentie, machine learning en geavanceerde analyses om netoperaties te optimaliseren, flexibiliteit te vergroten en betrouwbaarheid te waarborgen. Toonaangevende bedrijven richten zich ook op interoperabiliteit, cybersecurity en schaalbaarheid om tegemoet te komen aan de evoluerende behoeften van nutsbedrijven en regelgeving.

Schneider Electric blijft een dominante speler, met uitgebreide DERMS-oplossingen die real-time data-analyse, netautomatisering en controle van gedistribueerde activa integreren. Hun EcoStruxure-platform wordt veel gebruikt door nutsbedrijven die op zoek zijn naar end-to-end netbeheer.

Siemens AG blijft zijn softwareportfolio voor netwerken uitbreiden, met het Spectrum Power DERMS-platform waarmee nutsbedrijven DER’s op schaal kunnen orkestreren, de veerkracht van het net kunnen verbeteren en decarbonisatiedoelen kunnen ondersteunen.

GE Vernova (voorheen GE Grid Solutions) wordt erkend voor zijn modulaire DERMS-aanbiedingen, die nutsbedrijven flexibiliteit bieden om diverse DER-portefeuilles te beheren en te integreren met bestaande netbeheersystemen.

AutoGrid Systems, een specialist in AI-gedreven energiebeheer, heeft wereldwijd aanzienlijke contracten met nutsbedrijven veiliggesteld, waarbij het zijn flexibiliteitsbeheer en real-time optimalisatiecapaciteiten benut.

Oracle Utilities wint aan traction met zijn cloud-gebaseerde DERMS, met een focus op naadloze integratie met IT/OT-systemen van nutsbedrijven en geavanceerde voorspellings-tools.

Enbala (aangekocht door Generac Power Systems) is bekend om zijn real-time controle en aggregatie van gedistribueerde activa, die zowel netdiensten als klantwaarde-stromen ondersteunen.

De markt ziet ook een toename van activiteiten van regionale spelers en niche-technologieproviders, vooral in Noord-Amerika en Europa, waar regelgevende mandaten en doelen voor hernieuwbare energie de adoptie aansteken. Strategische samenwerkingen – zoals die tussen nutsbedrijven, technologieverkopers en netbeheerders – vormen de concurrentiedynamiek verder, met een focus op het leveren van schaalbare, veilige en toekomstbestendige DERMS-oplossingen.

Marktgroeivoorspellingen (2025–2030): CAGR, Omzet en Volume Analyse

De markt voor Grid-Integrated Distributed Energy Resource Management Systems (DERMS) staat tussen 2025 en 2030 op het punt om robuust te groeien, gedreven door versnellende initiatieven voor netmodernisering, toenemende penetratie van gedistribueerde energiebronnen (DER’s) en ondersteunende regelgevende kaders. Volgens projecties van MarketsandMarkets zal de wereldwijde DERMS-markt naar verwachting een samengestelde jaarlijkse groei (CAGR) van ongeveer 15–18% registreren gedurende deze periode. Deze groeipad wordt ondersteund door de toenemende acceptatie van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-energie en windenergie, en de behoefte aan geavanceerde oplossingen voor netbeheer om stabiliteit en betrouwbaarheid te waarborgen.

Omzetvoorspellingen geven aan dat de wereldwijde DERMS-markt, gewaardeerd op ongeveer USD 1,2 miljard in 2024, meer dan USD 2,5–3,0 miljard kan overschrijden tegen 2030. Deze uitbreiding is te danken aan verhoogde investeringen in slimme netinfrastructuur, met name in Noord-Amerika, Europa en Azië-Pacific. De Verenigde Staten en China worden verwacht de grootste bijdragers te zijn, dankzij hun ambitieuze decarbonisatiedoelen en grootschalige DER-implementaties. International Data Corporation (IDC) benadrukt dat het uitgavenpatroon van nutsbedrijven voor netmodernisering en DER-integratie een belangrijke omzetdriver zal zijn, waarbij nutsbedrijven de efficiëntie van netoperaties willen optimaliseren en klantverbindingen willen verbeteren via geavanceerde DERMS-platforms.

Wat betreft volume, wordt voorspeld dat het aantal DER-activa dat door grid-integrated DERMS wordt beheerd exponentieel zal groeien. Tegen 2030 wordt geschat dat meer dan 100 miljoen DER-activa – waaronder zonnepanelen op daken, batterijopslag systemen, elektrische voertuigen en vraagresponsapparaten – actief door DERMS-platforms wereldwijd zullen worden beheerd. Wood Mackenzie voorspelt dat de Azië-Pacific regio de snelste groei in integratie van DER-activa zal ervaren, aangedreven door snelle verstedelijking en overheidsincentives voor gedistribueerde generatie.

CAGR (2025–2030): 15–18%

15–18% Omzet (2030): USD 2,5–3,0 miljard

USD 2,5–3,0 miljard Volume (DER-activa beheerd door DERMS, 2030): 100+ miljoen eenheden

Over het geheel genomen zal de periode 2025–2030 gekenmerkt worden door een aanzienlijke opschaling van grid-integrated DERMS, met marktgroei die wordt aangedreven door technologische vooruitgangen, regelgevende steun en de noodzaak om diverse DER’s te integreren in steeds complexere elektriciteitsnetten.

Regionale Marktanalyse: Noord-Amerika, Europa, Azië-Pacific en de Rest van de Wereld

De wereldwijde markt voor Grid-Integrated Distributed Energy Resource Management Systems (DERMS) groeit robuust, met regionale dynamiek die wordt vormgegeven door beleidskaders, netmoderniseringinspanning en adoptiepercentages van hernieuwbare energie. In 2025 presenteren Noord-Amerika, Europa, Azië-Pacific en de Rest van de Wereld (RoW) elk verschillende mogelijkheden en uitdagingen voor de implementatie van DERMS.

Noord-Amerika: De Noord-Amerikaanse markt, geleid door de Verenigde Staten en Canada, wordt gekenmerkt door geavanceerde netinfrastructuur en agressieve decarbonisatiedoelen. Nutsbedrijven investeren fors in DERMS om de toenemende volumes van gedistribueerde zonne-energie, wind en energieopslag te beheren. Regelgevende ondersteuning, zoals FERC Order 2222, versnelt de integratie van gedistribueerde bronnen in de groothandelsmarkten. Volgens het Nationaal Laboratorium voor Hernieuwbare Energie wordt verwacht dat de DERMS-markt in de VS zal groeien met een CAGR van meer dan 15% tot 2025, gedreven door moderniseringsprogramma’s van nutsbedrijven en schone-energiedoelen op staatsniveau.

Noord-Amerika: De Noord-Amerikaanse markt, geleid door de Verenigde Staten en Canada, wordt gekenmerkt door geavanceerde netinfrastructuur en agressieve decarbonisatiedoelen. Nutsbedrijven investeren fors in DERMS om de toenemende volumes van gedistribueerde zonne-energie, wind en energieopslag te beheren. Regelgevende ondersteuning, zoals FERC Order 2222, versnelt de integratie van gedistribueerde bronnen in de groothandelsmarkten. Volgens het Nationaal Laboratorium voor Hernieuwbare Energie wordt verwacht dat de DERMS-markt in de VS zal groeien met een CAGR van meer dan 15% tot 2025, gedreven door moderniseringsprogramma's van nutsbedrijven en schone-energiedoelen op staatsniveau. Europa: Europa blijft aan de vooravond van de adoptie van DERMS, aangedreven door de Green Deal van de Europese Unie en ambitieuze hernieuwbare energiedoelen. Landen zoals Duitsland, het VK en Nederland implementeren DERMS om hoge penetraties van gedistribueerde hernieuwbare energiebronnen en elektrische voertuigen te ondersteunen. De focus van de regio op netflexibiliteit en grensoverschrijdende energietransacties stimuleert de vraag verder. Gegevens van het Internationale Energieagentschap wijzen erop dat de DERMS-markt in Europa in 2025 aanhoudende dubbele groeicijfers zal zien, met aanzienlijke investeringen in digitale netoplossingen en vraagresponsplatforms.

Azië-Pacific: De Azië-Pacific regio komt naar voren als een snelgroeiende markt voor DERMS, geleid door China, Japan, Zuid-Korea en Australië. Snelle verstedelijking, toenemende elektriciteitsvraag en overheidsincentives voor gedistribueerde generatie zijn belangrijke drijfveren. De hoge penetratie van zonnepanelen op daken in Australië en de energieshock na Fukushima in Japan stimuleren de implementatie van DERMS. Wood Mackenzie projecteert dat Azië-Pacific meer dan 30% van de wereldwijde investeringen in DERMS in 2025 zal vertegenwoordigen, met China's initiatieven voor netmodernisering als cruciale factor.

Rest van de Wereld (RoW): In regio's zoals Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Afrika bevindt de adoptie van DERMS zich in een vroeg stadium, maar wint snel aan momentum. Uitdagingen op het gebied van netwerkbetrouwbaarheid en de behoefte aan verlichting van plattelandsgebieden sturen nutsbedrijven naar DERMS-oplossingen. Volgens BloombergNEF stimuleren pilotprojecten en internationale ontwikkelingsfinanciering de markttoegang, vooral in landen met een hoog potentieel voor hernieuwbare bronnen.

Over het geheel genomen zal 2025 gekenmerkt worden door verschillende marktdynamieken voor DERMS in de verschillende regio’s, gevormd door lokale beleidsmaatregelen, netbehoeften en doelstellingen voor hernieuwbare integratie.

Uitdagingen en Kansen in de Adoptie van Grid-Integrated DERMS

De adoptie van grid-integrated Distributed Energy Resource Management Systems (DERMS) in 2025 presenteert een complex landschap van uitdagingen en kansen voor nutsbedrijven, netbeheerders en technologieproviders. Naarmate DERMS centraal komen te staan bij het beheren van de toenemende penetratie van gedistribueerde energiebronnen (DER’s), zoals zonne-energie, batterijopslag, elektrische voertuigen en vraagresponsactiva, moeten belanghebbenden zowel technische als regelgevende obstakels navigeren en tegelijk nieuwe waardestromen kapitaal aanbrengen.

Uitdagingen:

Uitdagingen:

Interoperabiliteit en Integratie: Nutsbedrijven ondervinden aanzienlijke uitdagingen bij de integratie van DERMS met legacy netbeheersystemen en diverse DER-technologieën. Het gebrek aan gestandaardiseerde communicatieprotocollen en datamodellen compliceert naadloze interoperabiliteit, wat de implementatiekosten en projecttijdlijnen verhoogt. Volgens het Nationaal Laboratorium voor Hernieuwbare Energie blijft interoperabiliteit een topprioriteit voor nutsbedrijven die DERMS-oplossingen willen opschalen.

Cybersecurity Risico's: Naarmate DERMS-platforms duizenden gedistribueerde activa aggregeren en beheren, breidt het aanvalsoppervlak voor cyberbedreigingen zich uit. Het waarborgen van robuuste cybersecuritymaatregelen is cruciaal, zoals benadrukt door het Amerikaanse Ministerie van Energie, dat opmerkt dat de inspanningen voor netmodernisering prioriteit moeten geven aan beveiliging ter bescherming van kritieke infrastructuur.

Regelgevende Onzekerheid: De regelgevende omgeving voor DERMS is nog steeds in ontwikkeling, met verschillende regels in verschillende rechtsgebieden met betrekking tot de deelname van DER aan groothandelsmarkten, compensatiemechanismen en gegevensprivacy. Deze onzekerheid kan investeringen vertragen en de adoptie belemmeren, zoals gerapporteerd door het Internationale Energieagentschap.

Schaalbaarheid en Real-Time Controle: Het beheren van grote volumes DER's in real-time vereist geavanceerde analyses en schaalbare architecturen. Veel huidige DERMS-oplossingen kunnen de nodige snelheid en betrouwbaarheid voor netbrede orkestratie niet leveren, volgens Wood Mackenzie.

Kansen:

Kansen:

Netflexibiliteit en Veerkracht: Grid-integrated DERMS stelt nutsbedrijven in staat om DER's te benutten voor netbalancering, congestiebeheer en spanningsondersteuning, wat de algehele netflexibiliteit en veerkracht bevordert. Utility Dive meldt dat DERMS kan helpen dure upgrade-infrastructuren uit te stellen en de uitvalreactie te verbeteren.

Nieuwe Inkomensstromen: Door DER-deelname aan ondersteunende diensten en vraagresponsprogramma's te faciliteren, openen DERMS nieuwe inkomstenmogelijkheden voor zowel nutsbedrijven als prosumenten, zoals gedetailleerd door BloombergNEF.

Decarbonisatie en Klantenbetrokkenheid: DERMS ondersteunt decarbonisatiedoelen door meer hernieuwbare energie te integreren en klanten in staat te stellen actief deel te nemen aan energiemarkten, in lijn met de wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen die zijn uiteengezet door het Internationale Energieagentschap.

Toekomstperspectief: Strategische Aanbevelingen en Opkomende Bedrijfsmodellen

Kijkend naar 2025 wordt de toekomst van grid-integrated Distributed Energy Resource Management Systems (DERMS) vormgegeven door versnellende netmodernisering, regelgevende evolutie en de proliferatie van gedistribueerde energiebronnen (DER’s) zoals zonne-energie, wind, batterijopslag en elektrische voertuigen. Terwijl nutsbedrijven en netbeheerders onder toenemende druk komen te staan om betrouwbaarheid, flexibiliteit en decarbonisatie in balans te brengen, ontstaan strategische aanbevelingen en innovatieve bedrijfsmodellen om waarde te creëren en de stabiliteit van het net te waarborgen.

Strategische Aanbevelingen: Prioriteer Interoperabiliteit en Open Standaarden: Nutsbedrijven zouden moeten investeren in DERMS-platforms die open protocollen en naadloze integratie met legacy-systemen, DER’s van derden en geavanceerde meetinfrastructuur ondersteunen. Deze aanpak vermindert vendor lock-in en maakt investeringen toekomstbestendig terwijl het DER-landschap zich ontwikkelt (Nationaal Laboratorium voor Hernieuwbare Energie). Benut Geavanceerde Analyses en AI: Door machine learning en voorspellende analyses in DERMS te integreren, kunnen nutsbedrijven de dispatch van DER’s, netbalancering en voorspelling van laad- en generatiepatronen optimaliseren. Dit is cruciaal voor het beheren van de toenemende complexiteit en variabiliteit van gedistribueerde bronnen (Internationale Energieagentschap). Bemoedig Prosumenten en Faciliteer Aggregatie: Nutsbedrijven zouden programma’s en incentives moeten ontwikkelen die klantparticipatie in vraagrespons- en virtuele krachtcentrale (VPP)-schema’s aanmoedigen. Het aggregeren van achter-de-meter bronnen verhoogt de netflexibiliteit en ontsluit nieuwe inkomstenstromen (Utility Dive). Adopteer Cybersecurity-First Benaderingen: Aangezien DERMS-platforms meer met elkaar verbonden raken, zijn robuuste cybersecuritykaders essentieel om kritieke infrastructuur te beschermen en te voldoen aan de regelgeving (Nationale Instelling voor Standaarden en Technologie).

Opkomende Bedrijfsmodellen: DERMS-as-a-Service (DaaS): Cloud-gebaseerde, abonnementsdriven modellen winnen aan terrein, waardoor nutsbedrijven en aggregators geavanceerde DERMS-mogelijkheden kunnen implementeren met lagere aanloopkosten en schaalbare functies (Wood Mackenzie). Transactieve Energieplatforms: Peer-to-peer energiehandel en dynamische prijsmodellen worden getest, waardoor prosumenten hun overtollige generatie kunnen monetiseren en deelnemen aan lokale energiemarkten (Greentech Media). Prestatiegerichte Netdiensten: Nieuwe inkomstenstromen ontstaan voor DER-eigenaren die ondersteunende diensten – zoals frequentie-regulering en spanningsondersteuning – leveren via DERMS-gestuurde aggregatie (Federal Energy Regulatory Commission).



Samenvattend wordt het toekomstperspectief voor grid-integrated DERMS in 2025 gekenmerkt door een verschuiving naar open, intelligente en servicegerichte oplossingen, waarbij nutsbedrijven en technologieproviders samenwerken om het volledige potentieel van gedistribueerde energiebronnen te ontsluiten.

Bronnen & Referenties

Global Distributed Energy Generation Market Report 2025 And its Size, Share and Forecast