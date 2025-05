Hoe een wankele economie golven veroorzaakt in de luxe elektrische voertuigmarkt

By Rexford Hale

Rexford Hale is een succesvolle auteur en thought leader op het gebied van nieuwe technologieën en fintech. Hij heeft een masterdiploma in bedrijfskunde van de Universiteit van Zurich, waar zijn passie voor innovatie en digitale financiën begon vorm te krijgen. Met meer dan tien jaar ervaring in de sector heeft Rexford sleutelposities bekleed bij Technology Solutions Hub, waar hij een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van baanbrekende fintech-toepassingen die de manier waarop bedrijven opereren hebben getransformeerd. Zijn inzichtelijke observaties en analyses worden veelvuldig gepubliceerd en hij is een veelgevraagde spreker op conferenties wereldwijd. Rexford is toegewijd aan het verkennen van de kruising tussen technologie en financiën, en drijft het gesprek over de toekomst van digitale economieën vooruit.