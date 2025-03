Od wschodzącej gwiazdy do wirusowej debaty: Dlaczego najnowsza reklama Saori Ito porusza internet

By

Saori Ito występuje w roli pierwszej kobiety prawnika, która została sędzią w programie NHK „Tora ni Tsubasa,” zdobywając szerokie uznanie.

Jej rola w reklamie „The Premium Malt’s” od Suntory wznowiła dyskusje na temat wyborów castingowych w japońskiej animacji, szczególnie jej odtwórczości Tama-chan obok Maruko Suzu Hirose.

Fani dyskutowali o dopasowaniu głosu i postaci Ito do roli, co wywołało znaczną dyskusję online.

Prywatnie, Ito wyszła za mąż za dramatopisarza Ryutę Horai, a ich propozycja była wzruszająca, odbywając się przy dźwiękach „Yome ni Konai ka” od Nezumakenji.

Jej podcast z Mayu Matsuoką zagłębia się w sztukę i percepcję, chociaż niektórzy słuchacze uznali jej komentarze na temat talentu za dzielące.

Droga Saori Ito ilustruje dwoistą naturę społecznej analizy celebrytów, łącząc zawodowy sukces z osobistą autentycznością.

