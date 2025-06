O Foguete New Glenn da Blue Origin se Prepara para o Segundo Lançamento: Finalmente Irá Rivalizar com a SpaceX?

Corrida Espacial de Alto Risco: O Foguete New Glenn da Blue Origin Prepara Retorno para Agosto e Aterrissagem do Booster Reutilizável

A Blue Origin mira 15 de agosto para a segunda tentativa de lançamento do New Glenn, prometendo uma recuperação dramática do booster e uma rivalidade renovada com a SpaceX.

Fatos Rápidos Data de Lançamento: Não antes de 15 de agosto de 2025

Não antes de 15 de agosto de 2025 Altura do Foguete: 321 pés (97,8 metros)

321 pés (97,8 metros) Objetivo Principal: Recuperação do booster no navio Jacklyn

Recuperação do booster no navio Jacklyn Concorrente: A SpaceX domina o mercado com o reutilizável Falcon 9

A Blue Origin está aumentando a temperatura na corrida espacial comercial. Após uma vitória parcial em janeiro de 2025, a empresa de foguetes de Jeff Bezos está apostando alto na reutilização com seu próximo enorme lançamento do New Glenn—agendado para não antes de 15 de agosto. Se essa tentativa ocorrer como planejado, a Blue Origin poderá finalmente diminuir a firmeza da SpaceX nas lançamentos de foguetes orbitais.

O mundo espacial está de olho. Todos querem ver se o booster “Nunca me Diga as Chances”, nomeado com uma referência à cultura pop e a riscos altos, conseguirá sobreviver à descida para um pouso seguro no navio Jacklyn, flutuando logo ao largo da costa da Florida.

À medida que os foguetes reutilizáveis da SpaceX transformaram a indústria, reduzindo custos e elevando o padrão, a Blue Origin busca se lançar em uma competição direta. Neste agosto, todos os olhos estarão nos céus sobre Cape Canaveral.

Blue Origin e SpaceX agora se encontram em um confronto tecnológico—e o futuro dos lançamentos comerciais está em jogo.

P: O que deu errado com o primeiro lançamento do New Glenn?

Em janeiro, a Blue Origin lançou o imponente foguete New Glenn de 321 pés do Complexo de Lançamento 36. A carga útil subiu para a órbita como planejado. Mas o drama da missão se desenrolou no mar. O booster do primeiro estágio (“Então você está me dizendo que há uma chance”) falhou ao pousar no navio de recuperação dedicado da empresa, Jacklyn.

Embora desapontadora, a aterrissagem mal sucedida serviu como um lembrete: até mesmo as primeiras tentativas do Falcon 9 da SpaceX deixaram boosters no fundo do Atlântico. Segundo observadores, dominar foguetes reutilizáveis de múltiplos estágios requer paciência e testes incansáveis.

A Blue Origin, no entanto, já provou que pode pousar boosters menores e de estágio único—o suborbital New Shepard—durante seus voos tripulados no Texas.

P: Como a Blue Origin competirá com a SpaceX?

As apostas são enormes. A SpaceX estabeleceu um ritmo acelerado, pousando rotineiramente boosters do Falcon 9 e conquistando participação de mercado. Se o New Glenn da Blue Origin puder repetir esse feito, isso reduzirá os custos de lançamento, atraindo clientes do governo e privados, e fechará a lacuna em relação ao rei reinante da exploração espacial.

As próximas missões incluem a missão EscaPADE da NASA para Marte e os satélites de internet do Projeto Kuiper da Amazon, que desafiarão diretamente a constelação Starlink da SpaceX.

Quer ver mais ação de lançamento? A United Launch Alliance, outro jogador-chave, deve lançar a constelação de internet Kuiper já em 13 de junho em seu foguete Atlas V. Confira sites como NASA ou United Launch Alliance para atualizações.

Como Assistir e O Que Esperar no Dia do Lançamento

– O próximo lançamento do New Glenn está previsto para não antes de 15 de agosto de 2025.

– Assista às transmissões ao vivo no site e nas redes sociais da Blue Origin, com a cobertura começando horas antes da decolagem.

– Espere uma tensão eletrizante enquanto o booster tenta pousar verticalmente no Jacklyn pela primeira vez.

Se for bem-sucedido, este momento marcará uma nova era para a empresa de Bezos—e preparará o terreno para ambições ainda maiores na exploração espacial comercial.

P: O que vem a seguir para o New Glenn após o lançamento?

Se essa tentativa de recuperação for bem-sucedida, o New Glenn se tornará um cavalo de trabalho reutilizável. O foguete poderá em breve estar conduzindo lançamentos de satélites, missões da NASA e cargas comerciais de alto perfil ao redor do mundo. Espere uma concorrência feroz nos anos seguintes, com possíveis reduções de custos e melhorias na confiabilidade.

Quer testemunhar a história? Defina um lembrete para 15 de agosto e siga esta lista de verificação abaixo para não perder nenhum segundo emocionante do próximo capítulo da Blue Origin.

Marque seu calendário: 15 de agosto de 2025, data de lançamento provisória

Adicione Blue Origin e NASA aos favoritos para atualizações ao vivo

Compare as especificações e o desempenho do New Glenn com o Falcon 9 da SpaceX

Siga #NewGlenn e #BlueOrigin nas redes sociais para cobertura em tempo real

Fique atento a notícias sobre a recuperação do booster—o Jacklyn retornará vitorioso?

Fique ligado enquanto a corrida espacial entra em um novo capítulo—este lançamento pode redefinir o futuro dos foguetes reutilizáveis!

