Рынок DERMS, интегрированный в сеть, 2025: рост на 18% CAGR, вызванный расширением умных сетей и спросом на децентрализованную энергетику

Отчет о рынке интегрированных распределенных систем управления энергетическими ресурсами (DERMS) 2025 года: углубленный анализ факторов роста, технологических инноваций и региональных возможностей. Изучите ключевые тенденции, прогнозы и стратегические рекомендации для участников отрасли.

Резюме и обзор рынка

Интегрированные распределенные системы управления энергетическими ресурсами (DERMS) представляют собой ключевое развитие в управлении современными электросетями. Эти системы позволяют коммунальным службам и операторам электросетей эффективно интегрировать, контролировать и управлять разнообразными распределенными энергетическими ресурсами (DER), включая солнечные photovoltaics, ветряные турбины, системы аккумуляторного хранения, электрические транспортные средства и активы реагирования на спрос, непосредственно в сеть. Растущая доля DER, обусловленная целями по декарбонизации и распространением возобновляемой энергии, требует высокотехнологичных решений для поддержания стабильности, надежности и гибкости сети.

Глобальный рынок интегрированных DERMS готов к сильному росту в 2025 году, поддерживаемый нормативными мандатами, технологическими достижениями и увеличением инвестиций в модернизацию сетей. Согласно Wood Mackenzie, ожидается, что рынок DERMS будет расти с составным ежегодным темпом роста (CAGR) более 15% до середины 2020-х годов, при этом Северная Америка и Европа будут лидировать в принятии технологий благодаря агрессивным целям интеграции возобновляемых источников энергии и поддерживающим политическим рамкам. Азиатско-Тихоокеанский регион также становится значительным рынком, движимым быстрой урбанизацией и инициированными правительством проектами умных сетей.

Регуляторные факторы: Правительства и регулирующие органы требуют более высокого доля возобновляемой энергии и устойчивости сети, побуждая коммунальные службы принимать DERMS для получения информации в реальном времени и управления распределенными активами. Международное энергетическое агентство (IEA) подчеркивает, что распределенные солнечные и аккумуляторные источники должны составлять значительную долю новых добавляемых мощностей в 2025 году, что еще больше ускорит развертывание DERMS.

Правительства и регулирующие органы требуют более высокого доля возобновляемой энергии и устойчивости сети, побуждая коммунальные службы принимать DERMS для получения информации в реальном времени и управления распределенными активами. Международное энергетическое агентство (IEA) подчеркивает, что распределенные солнечные и аккумуляторные источники должны составлять значительную долю новых добавляемых мощностей в 2025 году, что еще больше ускорит развертывание DERMS. Технологические инновации: Достижения в области искусственного интеллекта, машинного обучения и IoT-связанности улучшают возможности DERMS, позволяя выполнять предсказательную аналитику, автоматизированную диспетчеризацию и бесшовную интеграцию с наследственной инфраструктурой сетей. Ведущие технологические компании, такие как Siemens и Schneider Electric, активно инвестируют в платформы DERMS нового поколения.

Достижения в области искусственного интеллекта, машинного обучения и IoT-связанности улучшают возможности DERMS, позволяя выполнять предсказательную аналитику, автоматизированную диспетчеризацию и бесшовную интеграцию с наследственной инфраструктурой сетей. Ведущие технологические компании, такие как Siemens и Schneider Electric, активно инвестируют в платформы DERMS нового поколения. Динамика рынка: Коммунальные службы все чаще ставят во главу угла устойчивость и гибкость сети, особенно в условиях экстремальных погодных явлений и растущей электрификации. Способность DERMS управлять распределенными активами для оказания сетевых услуг, таких как регулировка частоты, поддержка напряжения и сглаживание пиковых нагрузок, является основным фактором роста рынка, как отмечает Guidehouse Insights.

В общем, 2025 год станет критической точкой для интегрированных DERMS, так как коммунальные службы по всему миру ускоряют цифровую трансформацию и интеграцию DER для удовлетворения меняющихся потребностей в энергии и целей устойчивого развития. Рынок характеризуется быстрыми инновациями, регуляторной динамикой и растущей экосистемой поставщиков технологий и пользователей-коммунальщиков.

Ключевые технологические тенденции в интегрированных DERMS

Интегрированные распределенные системы управления энергетическими ресурсами (DERMS) быстро развиваются, чтобы справиться со сложностями современных электросетей, которые все чаще характеризуются высоким уровнем внедрения распределенных энергетических ресурсов (DER), таких как солнечные панели, ветер, системы аккумуляторного хранения и электрические автомобили. В 2025 году несколько ключевых технологических тенденций формируют развитие и развертывание интегрированных DERMS, позволяя коммунальным службам и операторам сетей улучшать надежность, гибкость и эффективность электросетей.

Продвинутая совместимость и открытые стандарты: Стремление к бесшовной интеграции различных активов DER способствует принятию открытых коммуникационных протоколов и стандартизированных моделей данных. Инициативы, такие как Общая модель информации (CIM) и OpenADR, широко внедряются, позволяя платформам DERMS взаимодействовать с широким спектром устройств и систем. Эта тенденция важна для коммунальных служб, стремящихся избежать зависимости от поставщиков и защитить свои инвестиции (Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии).

Стремление к бесшовной интеграции различных активов DER способствует принятию открытых коммуникационных протоколов и стандартизированных моделей данных. Инициативы, такие как Общая модель информации (CIM) и OpenADR, широко внедряются, позволяя платформам DERMS взаимодействовать с широким спектром устройств и систем. Эта тенденция важна для коммунальных служб, стремящихся избежать зависимости от поставщиков и защитить свои инвестиции (Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии). Прогнозирование и оптимизация на основе ИИ: Искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения все чаще интегрируются в DERMS для улучшения прогнозирования нагрузки и генерации, оптимизации диспетчеризации и автоматизации решений в реальном времени. Эти возможности жизненно важны для управления изменчивостью и неопределенностью, связанной с возобновляемыми DER, и для максимизации ценности гибких ресурсов (Wood Mackenzie).

Искусственный интеллект и алгоритмы машинного обучения все чаще интегрируются в DERMS для улучшения прогнозирования нагрузки и генерации, оптимизации диспетчеризации и автоматизации решений в реальном времени. Эти возможности жизненно важны для управления изменчивостью и неопределенностью, связанной с возобновляемыми DER, и для максимизации ценности гибких ресурсов (Wood Mackenzie). Edge Computing и децентрализованное управление: Внедрение архитектур edge computing позволяет ускорить принятие решений на местном уровне, обрабатывая данные ближе к активам DER. Это сокращает задержки, улучшает устойчивость системы и поддерживает масштабируемость, необходимую для управления тысячами распределенных устройств (Greentech Media).

Внедрение архитектур edge computing позволяет ускорить принятие решений на местном уровне, обрабатывая данные ближе к активам DER. Это сокращает задержки, улучшает устойчивость системы и поддерживает масштабируемость, необходимую для управления тысячами распределенных устройств (Greentech Media). Интеграция с системами управления распределением (ADMS): DERMS все чаще интегрируются с платформами ADMS для предоставления целостного обзора операций сети. Это слияние позволяет координировать регулирование напряжения, управление неполадками и балансировку сети, особенно когда доля DER превышает 20% в многих регионах (Guidehouse Insights).

DERMS все чаще интегрируются с платформами ADMS для предоставления целостного обзора операций сети. Это слияние позволяет координировать регулирование напряжения, управление неполадками и балансировку сети, особенно когда доля DER превышает 20% в многих регионах (Guidehouse Insights). Укрепление кибербезопасности: Поскольку DERMS становятся более взаимосвязанными, надежные кибербезопасные рамки становятся приоритетом для защиты критической инфраструктуры сети от развивающихся угроз. Коммунальные службы инвестируют в многослойную безопасность, обнаружение угроз в реальном времени и соответствие отраслевым стандартам, таким как NERC CIP (Североамериканская корпорация по надежности электрических систем).

Эти технологические тенденции совместно позволяют интегрированным DERMS сыграть важную роль в переходе к более децентрализованной, декарбонизированной и цифровизированной энергетической системе в 2025 году и далее.

Конкурентная среда и ведущие игроки

Конкурентная среда для интегрированных распределенных систем управления энергетическими ресурсами (DERMS) в 2025 году характеризуется быстрыми технологическими инновациями, стратегическими партнерствами и значительным притоком как устоявшихся энергетических технологических компаний, так и гибких стартапов. Поскольку коммунальные службы и операторы электросетей по всему миру ускоряют интеграцию распределенных энергетических ресурсов (DER), таких как солнечные панели, аккумуляторные системы, электрические транспортные средства и активы реагирования на спрос, спрос на современные платформы DERMS возрастает.

Ключевые игроки на этом рынке используют искусственный интеллект, машинное обучение и продвинутую аналитику для оптимизации операций сетей, повышения гибкости и обеспечения надежности. Ведущие компании также сосредотачиваются на совместимости, кибербезопасности и масштабируемости, чтобы удовлетворить развивающиеся потребности коммунальных служб и регуляторные требования.

Schneider Electric остается доминирующей силой, предлагая комплексные решения DERMS, которые интегрируют аналитику данных в реальном времени, автоматизацию сетей и управление распределенными активами. Их платформа EcoStruxure широко используется коммунальными службами, стремящимися к управлению электросетью от начала до конца.

Siemens AG продолжает расширять свое портфолио программного обеспечения для сетей, при этом платформа Spectrum Power DERMS позволяет коммунальным службам организовывать DER в масштабе, улучшать устойчивость сети и поддерживать цели по декарбонизации.

GE Vernova (ранее GE Grid Solutions) известна своими модульными предложениями DERMS, которые обеспечивают коммунальным службам гибкость в управлении разнообразными портфелями DER и интеграции с существующими системами управления сетями.

AutoGrid Systems, специалист в области управления энергией на основе ИИ, заключил значительные контракты с коммунальными службами по всему миру, используя свои возможности управления гибкостью и оптимизации в реальном времени.

Oracle Utilities набирает популярность с помощью своих облачно-ориентированных DERMS, фокусируясь на бесшовной интеграции с системами IT/OT коммунальных служб и продвинутыми инструментами прогнозирования.

Enbala (приобретена Generac Power Systems) известна своим управлением в реальном времени и агрегацией распределенных активов, поддерживая как службы сети, так и потоки ценностей клиентов.

Рынок также свидетельствует о возросшей активности региональных игроков и специализированных технологических провайдеров, особенно в Северной Америке и Европе, где регуляторные мандаты и цели интеграции возобновляемых источников энергии способствуют внедрению технологий. Стратегические сотрудничества — такие как между коммунальными службами, поставщиками технологий и операторами сетей — также формируют конкурентную динамику с акцентом на предоставление масштабируемых, безопасных и готовых к будущему решений DERMS.

Прогнозы роста рынка (2025–2030): CAGR, анализ доходов и объемов

Рынок интегрированных распределенных систем управления энергетическими ресурсами (DERMS) готов к сильному росту в период с 2025 по 2030 год, движимый ускорением инициатив по модернизации сетей, увеличением доли распределенных энергетических ресурсов (DER) и поддерживающими регуляторными рамками. Согласно прогнозам MarketsandMarkets, ожидается, что глобальный рынок DERMS зарегистрирует составной ежегодный темп роста (CAGR) примерно 15–18% в этот период. Эта траектория роста поддерживается растущим использованием возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, а также необходимостью в современных решениях для управления сетями для обеспечения стабильности и надежности.

Прогнозы доходов показывают, что глобальный рынок DERMS, оцененный примерно в 1,2 миллиарда долларов США в 2024 году, может превысить 2,5–3,0 миллиарда долларов США к 2030 году. Это расширение обусловлено увеличением инвестиций в инфраструктуру умных сетей, особенно в Северной Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что США и Китай станут ведущими вкладчиками благодаря своим амбициозным целям декарбонизации и крупномасштабным развертываниям DER. Международная корпорация данных (IDC) подчеркивает, что расходы коммунальных служб на модернизацию сетей и интеграцию DER будут ключевым фактором доходов, поскольку коммунальные службы стремятся оптимизировать операции сети и улучшить взаимодействие с клиентами с помощью передовых платформ DERMS.

В терминах объема ожидается, что количество активов DER, управляемых интегрированными DERMS, существенно вырастет. К 2030 году предполагается, что более 100 миллионов активов DER, включая солнечные панели на крышах, системы аккумуляторного хранения, электрические транспортные средства и оборудование для реагирования на спрос, будут активно управляться платформами DERMS по всему миру. Wood Mackenzie прогнозирует, что Азиатско-Тихоокеанский регион испытает самый быстрый рост в интеграции активов DER, движимый быстрой урбанизацией и правительственными стимулами для распределенной генерации.

CAGR (2025–2030): 15–18%

15–18% Доход (2030): 2,5–3,0 миллиарда долларов США

2,5–3,0 миллиарда долларов США Объем (DER активы, управляемые DERMS, 2030): более 100 миллионов единиц

В целом период 2025–2030 годов будет характеризоваться значительным масштабированием интегрированных DERMS, при этом рост рынка будет стимулироваться технологическими достижениями, регуляторной поддержкой и необходимостью интеграции различных DER в все более сложные электросети.

Региональный анализ рынка: Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной мир

Глобальный рынок интегрированных распределенных систем управления энергетическими ресурсами (DERMS) испытывает сильный рост, при этом региональная динамика определяется рамками политики, усилиями по модернизации сетей и уровнями внедрения возобновляемой энергии. В 2025 году Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион и остальной мир (RoW) представляют собой различные возможности и вызовы для развертывания DERMS.

Северная Америка: Рынок Северной Америки, возглавляемый Соединенными Штатами и Канадой, характеризуется развитой инфраструктурой сетей и агрессивными целями по декарбонизации. Коммунальные службы активно инвестируют в DERMS для управления растущими объемами распределенной солнечной, ветровой и энергии накапливания. Поддержка со стороны регуляторов, такая как Порядок FERC 2222, ускоряет интеграцию распределенных ресурсов в оптовые рынки. Согласно Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии, ожидается, что рынок DERMS в США будет расти с CAGR более 15% до 2025 года, поддерживаемым программами модернизации коммунальных служб и государственными мандатами на чистую энергию.

Рынок Северной Америки, возглавляемый Соединенными Штатами и Канадой, характеризуется развитой инфраструктурой сетей и агрессивными целями по декарбонизации. Коммунальные службы активно инвестируют в DERMS для управления растущими объемами распределенной солнечной, ветровой и энергии накапливания. Поддержка со стороны регуляторов, такая как Порядок FERC 2222, ускоряет интеграцию распределенных ресурсов в оптовые рынки. Согласно Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии, ожидается, что рынок DERMS в США будет расти с CAGR более 15% до 2025 года, поддерживаемым программами модернизации коммунальных служб и государственными мандатами на чистую энергию. Европа: Европа остается на переднем плане принятия DERMS, стимулируемая Зеленым соглашением Европейского Союза и амбициозными целями в области возобновляемых источников энергии. Такие страны, как Германия, Великобритания и Нидерланды, развертывают DERMS для поддержки высокого уровня внедрения распределенных возобновляемых источников и электрических транспортных средств. Ориентация региона на гибкость сетей и трансграничную торговлю энергией дополнительно стимулирует спрос. Данные Международного энергетического агентства показывают, что рынок DERMS в Европе будет демонстрировать устойчивый двузначный рост в 2025 году, с значительными инвестициями в цифровые решения для сетей и платформы реагирования на спрос.

Европа остается на переднем плане принятия DERMS, стимулируемая Зеленым соглашением Европейского Союза и амбициозными целями в области возобновляемых источников энергии. Такие страны, как Германия, Великобритания и Нидерланды, развертывают DERMS для поддержки высокого уровня внедрения распределенных возобновляемых источников и электрических транспортных средств. Ориентация региона на гибкость сетей и трансграничную торговлю энергией дополнительно стимулирует спрос. Данные Международного энергетического агентства показывают, что рынок DERMS в Европе будет демонстрировать устойчивый двузначный рост в 2025 году, с значительными инвестициями в цифровые решения для сетей и платформы реагирования на спрос. Азиатско-Тихоокеанский регион: Азиатско-Тихоокеанский регион становится высоко растущим рынком для DERMS, возглавляемым Китаем, Японией, Южной Кореей и Австралией. Быстрая урбанизация, растущий спрос на электроэнергию и правительственные стимулы для распределенной генерации являются ключевыми двигателями. Высокий уровень внедрения солнечной энергии в Австралии и энергетические реформы Японии после Фукусимы стимулируют развертывание DERMS. Wood Mackenzie прогнозирует, что Азиатско-Тихоокеанский регион займет более 30% глобальных инвестиций в DERMS в 2025 году, при этом инициативы по модернизации сетей в Китае играют решающую роль.

Азиатско-Тихоокеанский регион становится высоко растущим рынком для DERMS, возглавляемым Китаем, Японией, Южной Кореей и Австралией. Быстрая урбанизация, растущий спрос на электроэнергию и правительственные стимулы для распределенной генерации являются ключевыми двигателями. Высокий уровень внедрения солнечной энергии в Австралии и энергетические реформы Японии после Фукусимы стимулируют развертывание DERMS. Wood Mackenzie прогнозирует, что Азиатско-Тихоокеанский регион займет более 30% глобальных инвестиций в DERMS в 2025 году, при этом инициативы по модернизации сетей в Китае играют решающую роль. Остальной мир (RoW): В таких регионах, как Латинская Америка, Ближний Восток и Африка, принятие DERMS находится на более ранней стадии, но набирает momentum. Проблемы с надежностью сетей и необходимости в электрификации сельских районов побуждают коммунальные службы рассматривать решения DERMS. Согласно BloombergNEF, пилотные проекты и международное финансирование развивают рынок, особенно в странах с высоким потенциалом возобновляемых ресурсов.

В общем, 2025 год продемонстрирует дифференцированные траектории рынка DERMS по регионам, формируемые местными политиками, потребностями в сетях и целями интеграции возобновляемых источников.

Проблемы и возможности в принятии интегрированных DERMS

Принятие интегрированных распределенных систем управления энергетическими ресурсами (DERMS) в 2025 году представляет собой сложный ландшафт проблем и возможностей для коммунальных служб, операторов сетей и поставщиков технологий. Поскольку DERMS становятся центральными для управления растущей долей распределенных энергетических ресурсов (DER), таких как солнечные панели, аккумуляторное хранение, электрические транспортные средства и активы реагирования на спрос, заинтересованные стороны должны справляться как с техническими, так и с регуляторными препятствиями, используя новые потоки ценностей.

Проблемы:

Совместимость и интеграция: Коммунальные службы сталкиваются с серьезными вызовами при интеграции DERMS с унаследованными системами управления сетями и различными технологиями DER. Отсутствие стандартизованных коммуникационных протоколов и моделей данных усложняет бесшовную совместимость, увеличивая затраты на развертывание и сроки проектов. Согласно Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии, совместимость остается главной проблемой для коммунальных служб, стремящихся масштабировать решения DERMS.

Коммунальные службы сталкиваются с серьезными вызовами при интеграции DERMS с унаследованными системами управления сетями и различными технологиями DER. Отсутствие стандартизованных коммуникационных протоколов и моделей данных усложняет бесшовную совместимость, увеличивая затраты на развертывание и сроки проектов. Согласно Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии, совместимость остается главной проблемой для коммунальных служб, стремящихся масштабировать решения DERMS. Риски кибербезопасности: Поскольку платформы DERMS агрегируют и контролируют тысячи распределенных активов, поверхность атаки для киберугроз расширяется. Обеспечение надежных мер кибербезопасности критически важно, как подчеркивает Министерство энергетики США, которое отмечает, что усилия по модернизации сетей должны приоритизировать безопасность для защиты критической инфраструктуры.

Поскольку платформы DERMS агрегируют и контролируют тысячи распределенных активов, поверхность атаки для киберугроз расширяется. Обеспечение надежных мер кибербезопасности критически важно, как подчеркивает Министерство энергетики США, которое отмечает, что усилия по модернизации сетей должны приоритизировать безопасность для защиты критической инфраструктуры. Регуляторная неопределенность: Регуляторная среда для DERMS все еще развивается, с различными правилами в разных юрисдикциях относительно участия DER в оптовых рынках, механизмов компенсации и конфиденциальности данных. Эта неопределенность может задерживать инвестиции и замедлять принятие, как сообщается Международным энергетическим агентством.

Регуляторная среда для DERMS все еще развивается, с различными правилами в разных юрисдикциях относительно участия DER в оптовых рынках, механизмов компенсации и конфиденциальности данных. Эта неопределенность может задерживать инвестиции и замедлять принятие, как сообщается Международным энергетическим агентством. Масштабируемость и управление в реальном времени: Управление большими объемами DER в реальном времени требует передовой аналитики и масштабируемой архитектуры. Многие текущие решения DERMS сталкиваются с трудностями, обеспечивая необходимую скорость и надежность для оркестрации на уровне всей сети, согласно Wood Mackenzie.

Возможности:

Гибкость и устойчивость сетей: Интегрированные DERMS позволяют коммунальным службам использовать DER для балансировки сети, управления заторами и поддержки напряжения, что увеличивает общую гибкость и устойчивость сетей. Utility Dive сообщает, что DERMS могут помочь отложить дорогостоящую модернизацию инфраструктуры и улучшить ответ на перебои в поставках.

Интегрированные DERMS позволяют коммунальным службам использовать DER для балансировки сети, управления заторами и поддержки напряжения, что увеличивает общую гибкость и устойчивость сетей. Utility Dive сообщает, что DERMS могут помочь отложить дорогостоящую модернизацию инфраструктуры и улучшить ответ на перебои в поставках. Новые потоки дохода: Позволяя DER участвовать в вспомогательных услугах и программах реагирования на спрос, DERMS открывают новые возможности для дохода как для коммунальных служб, так и для потребителей, как детализируется в BloombergNEF.

Позволяя DER участвовать в вспомогательных услугах и программах реагирования на спрос, DERMS открывают новые возможности для дохода как для коммунальных служб, так и для потребителей, как детализируется в BloombergNEF. Декарбонизация и взаимодействие с клиентами: DERMS поддерживают цели декарбонизации, интегрируя больше возобновляемых источников и позволяя клиентам активно участвовать в энергетических рынках, соответствуя глобальным целям устойчивого развития, изложенным в Международном энергетическом агентстве.

Будущее: стратегические рекомендации и новые бизнес-модели

Смотрим в будущее к 2025 году, будущее интегрированных распределенных систем управления энергетическими ресурсами (DERMS) формируется ускорением модернизации сетей, эволюцией регулирования и распространением распределенных энергетических ресурсов (DER), таких как солнечная энергия, ветер, системы аккумуляторного хранения и электрические автомобили. Поскольку коммунальные службы и операторы сетей сталкиваются с возрастающим давлением для балансировки надежности, гибкости и декарбонизации, возникают стратегические рекомендации и инновационные бизнес-модели, чтобы извлечь ценность и обеспечить стабильность сетей.

Стратегические рекомендации: Приоритизируйте совместимость и открытые стандарты: Коммунальные службы должны инвестировать в платформы DERMS, которые поддерживают открытые протоколы и бесшовную интеграцию с унаследованными системами, сторонними DER и продвинутой инфраструктурой учета. Такой подход снижает зависимость от поставщиков и защищает инвестиции в будущем по мере развития ландшафта DER (Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии). Используйте продвинутую аналитику и ИИ: Внедрение машинного обучения и предсказательной аналитики в DERMS позволяет оптимизировать диспетчеризацию DER, балансировку сети и прогнозирование моделей нагрузки и генерации в реальном времени. Это критически важно для управления растущей сложностью и изменчивостью распределенных ресурсов (Международное энергетическое агентство). Вовлекайте потребителей и позволяйте агрегацию: Коммунальные службы должны разрабатывать программы и стимулы, которые побуждают клиентов участвовать в программах реагирования на спрос и схемах виртуальной электростанции (VPP). Агрегация ресурсов за пределами счетчика увеличивает гибкость сетей и открывает новые потоки дохода (Utility Dive). Применяйте подходы первой кибербезопасности: Поскольку платформы DERMS становятся более взаимосвязанными, надежные кибербезопасные рамки необходимы для защиты критической инфраструктуры и поддержания соблюдения нормативных требований (Национальный институт стандартов и технологий).

Новые бизнес-модели: DERMS как услуга (DaaS): Облачные модели с подпиской становятся популярными, позволяя коммунальным службам и агрегаторам разворачивать передовые возможности DERMS с меньшими начальными затратами и масштабируемыми функциями (Wood Mackenzie). Платформы транзакционной энергии: Пилотируются модели торговли энергией между равными и динамическое ценообразование, позволяющие потребителям монетизировать избыточную генерацию и участвовать в местных энергетических рынках (Greentech Media). Услуги сетевых операций на основе производительности: Новые потоки дохода возникают для владельцев DER, которые предоставляют вспомогательные услуги — такие как регулировка частоты и поддержка напряжения — через агрегацию, поддерживаемую DERMS (Федеральная комиссия по регулированию энергетики).



В общем итоге, прогноз на 2025 год для интегрированных DERMS определяется переходом к открытым, интеллектуальным и ориентированным на услуги решениям, при этом коммунальные службы и поставщики технологий сотрудничают, чтобы раскрыть весь потенциал распределенных энергетических ресурсов.

Источники и ссылки

Global Distributed Energy Generation Market Report 2025 And its Size, Share and Forecast