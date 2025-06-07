Verizon сохраняет дивиденд, пока конкуренты растут — остаётся ли VZ безопасным вложением для инвесторов?

Дивиденд Verizon остаётся стабильным, в то время как S&P 500 достигает рекордов: что это значит для вашего портфеля в 2025 году и далее

Verizon подтверждает свой дивиденд в 67,75¢ на фоне бурного роста рынков. Стоит ли инвесторам оставаться или менять стратегию? Узнайте ключевые факты, прогнозы экспертов и советы по разумной стратегии.

Краткие факты: Дивиденд подтверждён: 0,6775 $/акцию ежеквартально

0,6775 $/акцию ежеквартально Возврат акционерам в 2024 году: 11,82% (по сравнению с 11% рынка США)

11,82% (по сравнению с 11% рынка США) Разрыв цены акций: Торгуется по 44,15 $; целевая цена 48,07 $

Торгуется по 44,15 $; целевая цена 48,07 $ Прогноз доходов: +1,7% ежегодно до 2028 года

Verizon Communications (verizon.com) отправила ясное сообщение на этой неделе: стабильность — залог успеха. В то время как Уолл-стрит радовалась сильному отчету по рабочим местам за май и праздновала рекордные максимумы NYSE и S&P 500, Verizon объявила, что сохранит свой ежеквартальный дивиденд на уровне 67,75 цента за акцию. В то время как другие акции взлетели, цена Verizon осталась на месте. Инвесторы сейчас сталкиваются с важным вопросом — является ли этот телекоммуникационный гигант спокойствием в бурю или же отстаёт от своих конкурентов?

Почему Verizon не выросла вместе с рынком?

Несмотря на бычий тренд фондового рынка, акции Verizon остались стабильными, движась в боковом диапазоне, в то время как индексы взлетели. Упор компании на расширение сети и удержание клиентов, особенно через модернизацию своих волоконных и C-Band сетей, сохранил уверенность инвесторов. Тем не менее, ожесточённая конкуренция в отрасли и регуляторная неопределенность сильно влияют на производительность акций, смягчая влияние более оптимистичных тенденций на рынке.

Насколько стабильны дивиденды Verizon?

Для инвесторов, ищущих доход, непоколебимая дивидендная политика Verizon остаётся ключевым фактором привлекательности. Выплата в размере 0,6775 $ за акцию не пропускает ни одного платежа, укрепляя репутацию акций как надёжного источника дохода даже на нервных рынках. Тем не менее, стоит учитывать следующее: общий возврат акционерам Verizon в 2024 году в 11,82% немного превышает 11% общего рынка США. Это не совсем громкая победа, но это свидетельство стабильности на фоне волатильности.

Вопрос: Есть ли потенциал роста для VZ в 2025 году?

В данный момент Verizon торгуется около 44,15 $ — примерно на 8% ниже целевой цены аналитиков в 48,07 $. Осторожные аналитики прогнозируют умеренный рост доходов в среднем на 1,7% ежегодно до 2028 года и рассчитывают, что прибыль достигнет 21,7 миллиардов долларов. Хотя эти цифры выглядят стабильными, большинство экспертов не ожидают резкого прорыва, если Verizon не сможет обогнать соперников или избежать отраслевых трудностей.

Вопрос: Какие основные риски для инвесторов Verizon?

— Ожесточённая конкуренция: Конкуренты предлагают новые пакеты и инновации в 5G.

— Регуляторное давление: Текущие дебаты о ценообразовании, доступе к сети и слияниях могут повлиять на маржу.

— Замедленное движение акций: Даже с надёжными дивидендами значительный рост может быть медленным без изменений в рыночной динамике.

Читайте больше о рыночной ситуации на CNBC и сравните дивидендные акции на Nasdaq.

Как использовать Verizon в своём портфеле

Для осторожных инвесторов Verizon по-прежнему является яркой основной позицией. Его стабильный дивиденд может служить основой для разнообразного портфеля, предлагая доход, пока вы ищете акции с более высоким потенциалом роста в других местах. Рассмотрите возможность сочетания VZ с лидерами технологий или секторами, готовыми к более быстрому росту, для сбалансированного подхода в 2025 году.

Сделайте следующий шаг: диверсифицируйте с умом!

✔️ Регулярно пересматривайте прогнозы аналитиков и факторы риска

✔️ Пересмотрите соотношение дивидендного дохода и акций роста

✔️ Будьте в курсе тенденций в телекоммуникациях и регуляторных изменений

✔️ Используйте надёжные долгосрочные данные из источников, таких как Morningstar

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