Newyorčania milujú zelenú energiu – ale peňaženky zostávajú zatvorené

Newyorčania prejavujú obmedzenú ochotu platiť významnejšie za obnoviteľnú energiu, len 3%-5% je pohodlných míňať 200+ dolárov mesačne.

Približne 60% uprednostňuje míňať maximálne 10 dolárov mesačne na čistejšie energetické riešenia.

Podpora prekračuje typické rozdelenia, s demokratmi a republikánmi podobne váhajúcimi zvýšiť výdavky na energiu.

Zákon o klimatickom líderstve a ochrane komunít z roku 2019 vyvíja tlak na výrazné zníženie emisií do roku 2030 a 2050.

Obhajcovia životného prostredia tlačia na silnejšie regulácie, aby dosiahli tieto klimatické ciele.

Niektorí republikáni navrhujú rozšíriť obnoviteľné možnosti o zemný plyn a zelený vodík.

Približne polovica Newyorčanov zostáva neinformovaná o významných politických zmenách ovplyvňujúcich ich energetickú krajinu.

Trying this trend at 37 weeks pregnant #shorts

Čerstvý vánok sa preháňa po Piatej avenue, prepletá sa medzi vežami a stromami a nesie so sebou otázku tak stálu ako samotné mesto: Koľko by ste zaplatili za dych čistejšieho vzduchu? Nedávny prieskum Empire Center for Public Policy odhalil to, čo sa každý newyorský politik bojí a každý obyvateľ mesta už vie — Gotham miluje dobré príbehy o záchrane planéty, ale keď príde na osobnú cenu, nadšenie často stráca svoj lesk.

Tento prieskum, zručne vykonaný spoločnosťou Morning Consult, maľuje odhaľujúci portrét ochoty Newyorčanov otvoriť svoje peňaženky pre zelenšie perspektívy. Len 3% až 5% respondentov sa zdalo pohodlných s konceptom míňať 200 dolárov alebo viac mesačne na obnoviteľnú energiu. Pre väčšinu respondentov však podpora klesá, keď sú do hry zapojené ich vlastné peňaženky. Približne 60% odmietlo míňať oveľa viac ako cenu za latte—len 10 dolárov mesačne—na našu jasne zelenú budúcnosť.

Ak tento pocit rezonuje naprieč rušnými etnickými štvrtami a pokojných prímestských domoch, je to preto, že prekračuje obvyklé rozdelenia veku, príjmu a politických preferencií. Tu, v srdci paradoxu, podobný podiel uprednostňuje znižovanie emisií len pokiaľ to nevedie k vyššiemu účtu za energiu. Zaujímavé je, že politické línie sa v kritickom momente rozmazávajú: či už oblečení v modrom alebo červenom, pozoruhodných 30% a 39% demokratických a republikánskych respondentov vyjadrilo nulovú ochotu minúť ani cent navyše.

Keď sa zákonodarcovia zaoberajú týmito zisteniami, tlak sa zvyšuje pod prísnym pohľadom Zákona o klimatickom líderstve a ochrane komunít z roku 2019, mocného zákona, ktorý požaduje, aby New York dramaticky znížil svoje emisie skleníkových plynov do roku 2030 a 2050. Obhajcovia životného prostredia už vzali svoj prípad na súd, požadujúc rýchlejšie a hustejšie regulácie, aby sa ambiciózne ciele zákona stali realitou.

Medzitým politické vetry prinášajú nové nápady. Niektorí republikáni horlivo argumentujú za rozšírenie palety čistej energie New Yorku mimo predpokladateľné modré nebo veterných a solárnych zdrojov, navrhujúc obnoviteľný zemný plyn a zelený vodík ako kľúče k stabilnému a diverzifikovanému energetickému mixu.

Avšak, zdá sa, že Newyorčania zostávajú vo veľkej miere neinformovaní o týchto seizmických politických zmenách pod ich nohami. Prieskum Empire Center odhaľuje základný rozdiel: takmer polovica účastníkov prieskumu zostáva nevedomá o legislatívnej krajine, ktorá ovplyvní oblohu ich mesta a ich mesačné výpisy na dlhé roky.

Ulice New Yorku môžu byť na dotyk chladné s príchodom jesene, ale toto napätie medzi ambíciou a pragmatizmom praská s potenciálom pre transformáciu. Keď sa štát potýka so svojimi rastovými bolesťami, jedna otázka ostáva jasne zreteľná: Môže byť politika v harmónii s verejnou vôľou, dosahujúc symfonickú rovnováhu medzi udržateľnými snami a každodennou realitou? Odpoveď, tak rôznorodá ako obloha mesta, čaká na odhalenie s každým západom slnka a legislatívnym zasadnutím.

Koľko naozaj miniete na čistú energiu v New Yorku?

Pochopenie nákladov a prínosov obnoviteľnej energie v New Yorku

Newyorčania čelí zložitým výzvam — zosúladiť ambiciózne enviromentálne ciele s praktickými otázkami osobných a ekonomických rozpočtov. Zákon o klimatickom líderstve a ochrane komunít z roku 2019 požaduje podstatné zníženie emisií skleníkových plynov, cielené na 40% zníženie do roku 2030 a 85% zníženie do roku 2050. Avšak, ako zdôraznil nedávny prieskum od Empire Center for Public Policy, mnohí obyvatelia sú váhajúci niesť zvýšené náklady na dosiahnutie týchto cieľov.

Ďalšie fakty a postrehy

1. Aktuálny zdroj energie: Spotreba energie v New Yorku sa primárne spolieha na zemný plyn, jadrovú energiu a hydroelektrickú výrobu. Vietor, slnko a nové technológie, ako zelený vodík, stále predstavujú relatívne malú časť energetického mixu. [Zdroj: NYISO](https://www.nyiso.com/).

2. Miera prijatia obnoviteľnej energie: Podľa New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) sa miery prijatia obnoviteľnej energie postupne zvyšujú, avšak prekážky ako vysoké počiatočné náklady, technologické obmedzenia a regulačné prekážky zostávajú.

3. Spotrebiteľské stimuly: New York ponúka rôzne stimuly pre obyvateľov a podniky na prijatie čistej energie, ako sú daňové úľavy, dotácie a financovanie na inštaláciu solárnych panelov a energeticky efektívnych spotrebičov. Viac informácií nájdete na webovej stránke NYSERDA.

4. Verejná informovanosť: Približne 50% respondentov prieskumu nebolo si vedomých legislatívnych snáh zreformovať energetický systém s čistejšími zdrojmi. Verejné osvetlenie a vzdelávanie sú potrebné na vyplnenie tejto medzery v znalostiach.

5. Diverzifikované energetické riešenia: Niektorí zákonodarcovia sa zasadzujú za diverzifikované portfólio čistej energie. Obnoviteľný zemný plyn a zelený vodík sa objavujú ako potenciálne riešenia na doplnenie vetra a slnka, aby sa zabezpečila stabilita siete a znížili sa emisie.

Skutočné používanie

– Rezidenčné solárne panely: Majitelia domov môžu profitovať z inštalácie solárnych panelov, aby postupne znížili svoje mesačné účty. Programy ako net metering umožňujú majiteľom domov predávať prebytočnú energiu späť do siete.

– Začlenenie do výberu komunity (CCA): CCA umožňujú miestnym vládám nakupovať obnoviteľnú energiu pre obyvateľov, často znižujúc náklady prostredníctvom kolektívneho vyjednávania.

Predpovede trhu & priemyslové trendy

– Investície do čistej energie: Očakáva sa, že sektor čistej energie v New Yorku významne porastie, poháňaný legislatívnymi cieľmi a investíciami z verejných a súkromných sektorov.

– Rast zamestnanosti: Podpora smerujúca k obnoviteľnej energii by mala vytvoriť tisíce nových pracovných miest v oblastiach inštalácie, údržby a výskumu a vývoja.

Odporúčania pre akčné kroky

1. Vyhodnotiť náklady a prínosy: Obyvatelia by mali vypočítať potenciálne úspory z obnoviteľných inštalácií v porovnaní s počiatočnými nákladmi. Využívajte kalkulačky, ktoré poskytuje NYSERDA.

2. Zostať informovaní: Sledujte politické zmeny a stimuly, ktoré môžu ovplyvniť náklady a prínosy energie. Sledujte aktualizácie od renomovaných zdrojov, ako je [NYSERDA](https://www.nyserda.ny.gov/).

3. Zapojte sa do miestnych programov: Zapojte sa do miestnych CCA alebo podobných komunitných programov, aby ste presadili zelenšie energetické možnosti za konkurencieschopné ceny.

4. Zvážte dlhodobé investície: Napriek počiatočným nákladom môžu investície do energeticky efektívnych spotrebičov alebo renovácií domov viesť k dlhodobým úsporám a zvýšenej hodnote nehnuteľnosti.

Záver

Keď New York usiluje o udržateľnú budúcnosť, zlučovanie politických cieľov, technologických inovácií a verejnej ochoty určí tempo a úspech prechodu na obnoviteľnú energiu. Tak, ako sa Newyorčania informujú a robia strategické finančné rozhodnutia, môžu aktívne prispievať k formovaniu svojej energetickej budúcnosti.

Pre ďalšie postrehy o obnoviteľnej energii a udržateľnosti navštívte [NYSERDA](https://www.nyserda.ny.gov/).