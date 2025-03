Lady Gaga sprošča “MAYHEM Ball Tour” z gledališkim preobratom

By Cicely Malin

Cicely Malin je uspešna avtorica in mislilka, specializirana za nove tehnologije in finančne tehnologije (fintech). Z magistrsko diplomo iz poslovne administracije na Univerzi Columbia Cicely združuje svoje globoko akademsko znanje s prakso. Preživela je pet let v Innovatech Solutions, kjer je odigrala ključno vlogo pri razvoju inovativnih fintech izdelkov, ki omogočajo potrošnikom in poenostavljajo finančne procese. Cicelyjina dela so osredotočena na preplet tehnologije in financ, ponujajo vpoglede, ki si prizadevajo razjasniti zapletene teme in spodbujajo razumevanje med profesionalci in javnostjo. Njena predanost raziskovanju inovativnih rešitev jo je postavila kot zaupanja vreden glas v fintech skupnosti.