Raketa New Glenn podjetja Blue Origin se pripravlja na drugi polet: Ali bo končno konkurirala SpaceX-u?

Visokostavne Vesoljske Dirke: Nova raketa New Glenn podjetja Blue Origin se osredotoča na povratek avgusta in pristanek ponovno uporabnega boosterja

Blue Origin načrtuje 15. avgust za drugi poizkus izstrelitve New Glenn, obljubljajo dramatično okrevanje boosterja in obnovljen rivalitet s SpaceX.

Hitre Fakte Datum izstrelitve: Najmanj 15. avgust 2025

Najmanj 15. avgust 2025 Višina rakete: 321 čevljev (97,8 metrov)

321 čevljev (97,8 metrov) Glavni cilj: Okrevanje boosterja na ladji Jacklyn

Okrevanje boosterja na ladji Jacklyn Tekmec: SpaceX dominira trgu s ponovno uporabnim Falcon 9

Blue Origin pritiska na plin v komercialni vesoljski dirki. Po parcialni zmagi januarja 2025, raketna družba Jeffa Bezosa stavlja veliko na ponovno uporabnost z naslednjim masivnim izstrelitvijo New Glenn—načrtovano ne prej kot 15. avgusta. Če bo tokrat vse šlo kot načrtovano, bi Blue Origin končno lahko zmanjšal SpaceX-ov železni oprijem na orbitalne izstrelitve raket.

Vesoljski svet opazuje. Vsi želijo videti, ali bo booster “Nikoli mi ne povej verjetnosti”, imenovan s poklonom pop kulturi in visokim tveganjem, preživel spust in varno pristal na ladji Jacklyn, ki plava tik ob obali Floride.

Kot so se ponovno uporabne rakete SpaceX preoblikovale industrijo, znižale stroške in postavile nove standarde, se Blue Origin želi vrniti v neposredno konkurenco. Ta avgust bodo vse oči uprte v nebo nad Cape Canaveral.

Blue Origin in SpaceX sta zdaj ujeta v tehnološki dvoboj—prihodnost komercialnih izstrelitev visi na nitki.

Vprašanje: Kaj je šlo narobe pri prvi izstrelitvi New Glenn?

V januarju je Blue Origin izstrelil mogočno raketo New Glenn, visoko 321 čevljev, iz izstrelišča 36. Tovor je po predvidenem vstopil v orbito. Toda drama misije se je odvijala na morju. Booster prvega stadija (“Torej mi govoriš, da obstaja možnost”) ni uspel pristati na podjetje namenjeni reševalni ladji Jacklyn.

Čeprav je razočaralo, je neuspešen pristanek služil kot opomin: Tudi zgodnji poskusi Falcon 9 podjetja SpaceX so pustili boostere na dnu Atlantskega oceana. Po mnenju opazovalcev, obvladovanje ponovno uporabnih, večstopenjskih raket zahteva potrpljenje in nenehno testiranje.

Blue Origin pa je že dokazal, da zmore pristati manjše, enostopenjske boostere—suborbitalni New Shepard—med svojimi posadkami v Teksasu.

Vprašanje: Kako bo Blue Origin konkurenčno deloval proti SpaceX?

Stavke so ogromne. SpaceX je postavil bliskovit tempo, redno pristajajoč boostere Falcon 9 in pridobivajoč tržni delež. Če bo New Glenn podjetja Blue Origin uspel ponoviti to dejanje, bo to znižalo stroške izstrelitev, privabilo vladne in zasebne stranke ter zmanjšalo razkorak do vladajočega kralja vesoljske letenja.

Prihajajoče misije vključujejo NASA-ino misijo EscaPADE na Mars in Amazonove satelite projekta Kuiper, ki bodo neposredno izzvali konstelacijo Starlink podjetja SpaceX.

Želite videti več akcije izstrelitev? United Launch Alliance, še en ključni igralec, načrtuje izstrelitev konstelacije Kuiper za internet že 13. junija na svoji raketi Atlas V. Preverite spletne strani, kot so NASA ali United Launch Alliance za posodobitve.

Kako gledati in kaj pričakovati na dan izstrelitve

– Naslednja izstrelitev New Glenn je načrtovana za najmanj 15. avgust 2025.

– Oglejte si prenose v živo na spletni strani Blue Origin in njihovih družbenih omrežjih, pri čemer se pridobivanje pokritosti začne ure pred izstrelitvijo.

– Pričakujte razburljivo napetost, medtem ko bo booster prvič poskušal pristati pokončno na Jacklyn.

Če bo uspešen, bo ta trenutek pomenil novo dobo za Bezosovo podjetje—ter postavil temelje za še večje ambicije v komercialnem vesolju.

Vprašanje: Kaj sledi za New Glenn po izstrelitvi?

Če bo ta poskus reševanja uspešen, bo New Glenn postal ponovno uporaben delovni konj. Raketa bi kmalu lahko vodila izstrelitve satelitov, misije NASA in visokoprofilne komercialne tovorne naloge po vsem svetu. Pričakujte ostro konkurenco v prihodnjih letih, z možnimi znižanji stroškov in nadgradnjo zanesljivosti.

Želite biti priča zgodovini? Nastavite si opomnik za 15. avgust in sledite tej kontrolni točki, da ujmete vsak razburljiv trenutek naslednje poglavje Blue Origin.

Označite svoj koledar: 15. avgust 2025, predviden datum izstrelitve

Dodajte Blue Origin in NASA med priljubljene za neposredne posodobitve

Primerjajte specifikacije in zmogljivosti New Glenn s SpaceX-ovim Falcon 9

Sledite #NewGlenn in #BlueOrigin na družbenih omrežjih za pokritje v realnem času

Glejte novice o reševanju boosterja—bo Jacklyn srečno prispela domov?

Bodite pozorni, saj vesoljska dirka vstopa v novo poglavje—ta izstrelitev bi lahko preoblikovala prihodnost ponovnega uporabe raket!

Viri

Blue Origin New Glenn Finally Ready To Beat SpaceX's Old Rockets.... Is It Too Late