Verizon drži čvrsto dividendu dok rivali jačaju—Da li je VZ još uvek sigurna opklada za investitore?

Verizon-ova dividenda ostaje čvrsta dok S&P 500 dostiže visine: Šta to znači za vaš portfelj u 2025. i kasnije

Verizon potvrđuje svoju dividendu od 67.75¢ dok tržišta rastu. Da li investitori treba da ostanu ili promene svoj izbor? Pročitajte ključne činjenice, stručne prognoze i pametne strategije.

Brze činjenice: Potvrđena dividenda: $0.6775 po akciji kvartalno

$0.6775 po akciji kvartalno Povrat za akcionare 2024: 11.82% (u poređenju sa 11% američkog tržišta)

11.82% (u poređenju sa 11% američkog tržišta) Razlika u ceni akcija: Trguje se po ceni od $44.15; ciljana cena $48.07

Trguje se po ceni od $44.15; ciljana cena $48.07 Prognoza prihoda: +1.7% godišnje do 2028.

Verizon Communications (verizon.com) je ove nedelje poslao jasnu poruku: stabilnost je ključ. Dok je Vol Strit slavio snažan izveštaj o zaposlenosti u maju i beležio rekordne visine za NYSE i S&P 500, Verizon je najavio da će zadržati svoju kvartalnu dividendu na 67.75 centi po akciji. Dok su druge akcije rasle, cena Verizon-a nije se pomerila. Investitori sada imaju ključno pitanje – da li je ovaj telekom div miran u oluji ili zaostaje za konkurencijom?

Zašto Verizon nije porastao zajedno sa tržištem?

I pored bikovskog trenda na berzi, akcije Verizon-a su ostale stabilne, krećući se bočno dok su indeksi rasli. Fokus kompanije na proširenje mreže i zadržavanje kupaca, posebno kroz nadogradnje na svojim mrežama vlakana i C-Band, održava poverenje investitora. Ipak, snažna konkurencija u industriji i regulatorna neizvesnost jako utiču na performanse akcija, ublažavajući efekte šire optimistične tržišne atmosfere.

Koliko je stabilna Verizon-ova dividenda?

Za investitore koji traže prihod, Verizon-ova nepromenjena politika dividendi ostaje ključna atrakcija. Payout od $0.6775 po akciji nije propustio nijednu isplatu, što dodatno učvršćuje reputaciju akcija kao pouzdane puteve do prihodovnog toka – čak i na nestabilnim tržištima. To ipak ne treba zaboraviti: Verizon-ov ukupni povrat za akcionare 2024. godine od 11.82% malo nadmašuje ukupno američko tržište od 11%. Nije to baš blistava pobeda, ali je to svedočanstvo o stabilnosti usred nestabilnosti.

Q: Da li postoje mogućnosti rasta za VZ u 2025.?

Verizon se trenutno trguje po ceni od $44.15 – otprilike 8% ispod konsenzus cene analitičara od $48.07. Oprezni analitičari predviđaju skroman rast prihoda od prosečno 1.7% godišnje do 2028. i projektuju zaradu od 21.7 milijardi dolara. Dok ovi brojevi deluju stabilno, većina stručnjaka ne očekuje dramatični proboj osim ako Verizon ne može nadmašiti rivale ili zaobići protivvetrove u industriji.

Q: Koji su glavni rizici za investitore u Verizon?

– Intenzivna konkurencija: Protivnici uvedu nove pakete i inovacije u 5G.

– Regulatorni pritisak: Kontinuirane debate o cenama, pristupu mreži i spajanjima mogle bi uticati na marže.

– Utišani pokret akcija: Čak i sa pouzdanom dividendom, značajan rast može biti spor bez promena na tržištu.

Pročitajte više o tržišnom pejzažu na CNBC i uporedite dividendi akcije na Nasdaq.

Kako koristiti Verizon u svom portfelju

Za oprezne investitore, Verizon i dalje sija kao osnovna pozicija. Njegova stabilna dividenda može da bude oslonac raznovrsnom portfelju, nudeći prihod dok jurite akcije s većim rastom na drugim mestima. Razmotrite kombinaciju VZ sa tehnološkim liderima ili sektorima koji su spremni za brži rast za izbalansirani pristup u 2025.

Napravite svoj sledeći korak: Diverzifikujte sa mudrošću!

✔️ Redovno pregledajte analitičke prognoze i faktore rizika

✔️ Ponovo uskladite svoj miks između akcija s dividendama i rasta

✔️ Budite u toku sa trendovima u telekomunikacijama i regulatornim promenama

✔️ Koristite pouzdane, dugoročne podatke iz izvora poput Morningstar

Update For Verizon Stock $VZ Newsmax Renews Distribution #Verizon #StocksFor2025 #Newsmax #Dividend

Ne pratite samo masu – izgradite portfelj dizajniran da izdrži tržišne oscilacije i iskoristi stabilne učesnike kao što je Verizon.