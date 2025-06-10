Ракета New Glenn компанії Blue Origin готується до другого запуску: чи зможе вона нарешті скласти конкуренцію SpaceX?

Високі ставки в космічній гонці: ракета Blue Origin New Glenn націлена на повернення у серпні та приземлення повторно використовуваного прискорювача

Blue Origin планує 15 серпня на другу спробу запуску New Glenn, обіцяючи драматичне відновлення прискорювача та відновлену конкуренцію з SpaceX.

Швидкі факти Дата запуску: Не раніше 15 серпня 2025 року

Не раніше 15 серпня 2025 року Висота ракети: 321 фут (97,8 метра)

321 фут (97,8 метра) Головна мета: Відновлення прискорювача на кораблі Jacklyn

Відновлення прискорювача на кораблі Jacklyn Конкурент: SpaceX домінує на ринку з повторно використовуваною Falcon 9

Blue Origin розпалює нагрів у комерційній космічній гонці. Після часткової перемоги в січні 2025 року, компанія Джеффа Безоса робить великі ставки на повторне використання з наступним масштабним запуском New Glenn, запланованим не раніше 15 серпня. Якщо все піде за планом, Blue Origin нарешті зможе підготувати конкурентоспроможність SpaceX у сфері запусків орбітальних ракет.

Космічний світ спостерігає. Всіх цікавить, чи переживе прискорювач “Never Tell Me The Odds”, названий з усмішкою на адресу поп-культури та високих ставок, безпечний спуск на корабель Jacklyn, що плаває неподалік від узбережжя Флориди.

Оскільки повторно використовувані ракети SpaceX трансформували галузь, знижуючи витрати та підвищуючи планку, Blue Origin прагне стрибнути в безпосередню конкуренцію. У цьому серпні всі погляди будуть звернені до небосхилу над Кейп-Канавералом.

Blue Origin та SpaceX тепер опинилися в технологічній битві — і майбутнє комерційних запусків висить на волосині.

Q: Що пішло не так під час першого запуску New Glenn?

У січні Blue Origin вивела на висоту високу, 321-футову ракету New Glenn з пускового комплексу 36. Партія успішно піднялася на орбіту, як планувалося. Але драма місії розгорталася в морі. Перший етап прискорювача (“So You’re Telling Me There’s a Chance”) не зміг приземлитися на спеціалізованому кораблі для відновлення Jacklyn.

Хоча це розчарувало, невдале приземлення стало нагадуванням: навіть ранні спроби Falcon 9 від SpaceX залишили прискорювачі на дні Атлантики. За словами спостерігачів, освоєння повторно використовуваних багатоступеневих ракет вимагає терпіння та безперервного тестування.

Проте Blue Origin вже довела, що може приземляти менші одноетапні прискорювачі — суборбітальну New Shepard — під час своїх пілотованих польотів у Техасі.

Q: Як Blue Origin буде конкурувати з SpaceX?

Ставки величезні. SpaceX встановила вражаючий темп, регулярно приземляючи прискорювачі Falcon 9 та зміщуючи частку ринку на свою користь. Якщо New Glenn від Blue Origin зможе повторити цю досягнення, це знизить витрати на запуск, залучить урядових та приватних клієнтів та скоротить відстань до домінуючого короля космічних польотів.

Найближчі місії включають місію NASA EscaPADE на Марс та супутники проекту Kuiper для Amazon, які безпосередньо кинуть виклик констеляції Starlink від SpaceX.

Хочете бачити більше запусків? Об’єднаний космічний альянс, ще один ключовий гравець, планує запустити констеляцію інтернету Kuiper не раніше 13 червня на ракеті Atlas V. Слідкуйте за оновленнями на сайтах, таких як NASA або Об’єднаний космічний альянс.

Як дивитися та що очікувати в день запуску

– Наступний запуск New Glenn запланований не раніше 15 серпня 2025 року.

– Дивіться трансляції в прямому ефірі на сайті Blue Origin та в соціальних мережах, покриття починається за кілька годин до старту.

– Очікуйте серцебиття під час спроби приземлитися прискорювачу вертикально на Jacklyn вперше.

Якщо успішно, цей момент стане новою епохою для компанії Безоса — і встановить сцену для ще більших амбіцій у комерційних космічних перельотах.

Q: Що далі для New Glenn після запуску?

Якщо ця спроба відновлення буде успішною, New Glenn стане повторно використовуваним робочим конем. Ракета може скоро почати виконувати запуски супутників, місії NASA та видатні комерційні вантажі по всьому світу. Очікуйте жорстокої конкуренції в найближчі роки, з можливими зниженнями витрат та підвищеннями надійності.

Хочете стати свідком історії? Встановіть нагадування на 15 серпня та слідуйте цьому контрольному списку, щоб не пропустити жодної хвилюючої секунди наступного розділу Blue Origin.

Позначте у календарі: 15 серпня 2025 року, попередня дата запуску

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Порівняйте специфікації та показники New Glenn з Falcon 9 від SpaceX

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Чекайте новини про відновлення прискорювача — чи повернеться Jacklyn додому переможцем?

Залишайтеся з нами, оскільки космічна гонка входить у нову главу — цей запуск може переосмислити майбутнє повторно використовуваних ракет!

Посилання

Blue Origin New Glenn Finally Ready To Beat SpaceX's Old Rockets.... Is It Too Late