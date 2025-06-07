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Verizon тримає дивіденди незмінними, поки конкуренти злетіли — чи залишається VZ безпечним вибором для інвесторів?

ByEmma Curley

7 Червня, 2025
Verizon Holds Firm on Dividend as Rivals Surge—Is VZ Still a Safe Bet for Investors?

Дивіденди Verizon залишаються стабільними, поки S&P 500 досягає рекордів: що це означає для вашого портфеля у 2025 році та надалі

Verizon підтверджує свій дивіденд у 67,75¢ на фоні зростання ринків. Чи варто інвесторам залишитися чи змінити свої позиції? Отримайте ключові факти, експертні прогнози та розумні стратегічні поради.

Швидкі факти:

  • Дивіденд підтверджено: $0.6775 на акцію щоквартально
  • Повернення для акціонерів у 2024 році: 11,82% (проти 11% на ринку США)
  • Розрив у ціні акцій: торгується за $44,15; цільова ціна – $48,07
  • Прогноз доходів: +1,7% щорічно до 2028 року

Verizon Communications (verizon.com) надіслала чітке повідомлення цього тижня: стабільність – це основа. Поки Уолл-стріт святкує сильний звіт по квітневим роботам і рекордні показники на NYSE та S&P 500, Verizon оголосила, що зберігатиме свій щоквартальний дивіденд на рівні 67,75 центів за акцію. Поки інші акції зростали, ціна Verizon залишалася незмінною. Інвестори тепер ставлять важливе питання: чи є цей телекомунікаційний гігант спокоєм у бурі, чи ж відстає від своїх конкурентів?

Чому Verizon не піднялася разом з ринком?

Незважаючи на биковий ріст фондового ринку, акції Verizon залишалися стабільними, рухаючись в межах однієї цінової категорії, поки індекси зростали. Сфокусованість компанії на розширенні мережі та утриманні клієнтів, особливо через оновлення своїх волоконних та C-Band мереж, зберігає впевненість інвесторів. Але жорстка конкурентна боротьба в галузі та регуляторна невизначеність важко впливають на цінову продуктивність акцій, зменшуючи ефект загального ринкового оптимізму.

Наскільки стабільний дивіденд Verizon?

Для інвесторів, що шукають дохід, незмінна дивідендна політика Verizon залишається ключовою привабливістю. Виплата в розмірі $0,6775 за акцію не зазнала змін, підкріплюючи репутацію акцій як надійного джерела доходу – навіть у неспокійних ринках. Тим не менш, врахуйте це: загальний дохід акціонерів Verizon у 2024 році в розмірі 11,82% лише трішки перевищує загальний показник ринку США в 11%. Це не зовсім запаморочлива перемога, але свідчить про стабільність на тлі волатильності.

Питання: Чи є потенціал зростання для VZ у 2025 році?

Наразі Verizon торгується за $44,15 — приблизно на 8% нижче консенсусної цільової ціни аналітиків у $48,07. Обережні аналітики прогнозують помірне зростання доходів в середньому на 1,7% щорічно до 2028 року та припускають, що прибутки зростуть до $21,7 млрд. Хоча ці цифри виглядають стабільними, більшість експертів не очікують драматичного прориву, якщо Verizon не зможе випередити конкурентів або уникнути галузевих труднощів.

Питання: Які основні ризики для інвесторів Verizon?

Сильна конкуренція: Конкуренти випускають нові пакети та інновації 5G.
Регуляторний тиск: Постійні дебати щодо цін, доступу до мережі та злиттів можуть вплинути на маржі.
Пригноблений рух акцій: Навіть з надійним дивідендом значне зростання може бути повільним без зміни динаміки ринку.
Читайте більше про ринковий ландшафт на CNBC та порівнюйте дивіденні акції на Nasdaq.

Як використовувати Verizon у вашому портфелі

Для обережних інвесторів Verizon все ще є яскравою основною інвестицією. Його стабільний дивіденд може стати основою для різноманітного портфеля, забезпечуючи дохід, поки ви шукаєте акції з вищим зростанням в інших місцях. Розгляньте можливість поєднання VZ з технологічними лідерами або секторами, які мають потенціал для швидших прибутків, щоб досягти збалансованого підходу у 2025 році.

Зробіть свій наступний крок: Диверсифікуйте з розумом!

  • ✔️ Регулярно перевіряйте прогнози аналітиків та ризикові фактори
  • ✔️ Пересувайте баланс між акціями з дивідендами та зростанням
  • ✔️ Будьте в курсі трендів телекомунікацій і зміни регуляцій
  • ✔️ Використовуйте надійні, довгострокові дані з джерел, таких як Morningstar
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Не просто слідуйте за натовпом – створюйте портфель, спроектований для витримки ринкових коливань та використання стабільних показників, таких як Verizon.

ByEmma Curley

Emma Curley is a distinguished author and expert in the realms of new technologies and fintech. Holding a degree in Computer Science from Georgetown University, she combines her strong academic foundation with practical experience to navigate the rapidly evolving landscape of digital finance. Emma has held key positions at Graystone Advisory Group, where she played a pivotal role in developing innovative solutions that bridge the gap between technology and financial services. Her work is characterised by a deep understanding of emerging trends, and she is dedicated to educating readers about the transformative power of technology in reshaping the financial industry. Emma’s insightful articles and thought leadership have made her a trusted voice among professionals and enthusiasts alike.

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