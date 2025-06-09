英国的3.85亿欧元聚变赌注：超越化石燃料的巨大投资

英国大胆投资3.85亿欧元Marvel Fusion：激光技术是否能永远改变全球能源？

英国通过在激光驱动核聚变中重磅投资，点燃了对无限清洁能源的希望。这是我们期待的突破吗？

快速事实： 3.85亿欧元 英国对Marvel Fusion的投资（2025年）

英国对Marvel Fusion的投资（2025年） 激光驱动的聚变原型 在美国进行中

在美国进行中 目标在2040年前运营聚变电厂

西门子能源 加入作为战略合作伙伴

英国在全球清洁能源竞赛中再添重磅举措，宣布对Marvel Fusion进行价值3.85亿欧元的投资，这是一个领导激光驱动原子聚变的公司。忘掉传统核能：这一下一代解决方案承诺模拟太阳的引擎，旨在为地球提供几乎无限的零碳能源。

在整个欧洲及其他地区，政府官员和气候科学家将此视为一个潜在的转折点。在行业巨头西门子能源的支持下，Marvel Fusion的创新设计可能会绕过困扰聚变科学数十年的著名障碍，为全球能源未来设定新的方向。

激光聚变有什么不同——为什么是现在？

与传统核裂变不同，核裂变通过分裂原子来冒险引发熔毁并产生有害废物，而聚变则将原子核结合在一起——像恒星一样产生能量。虽然大多数尝试集中在巨型磁约束“托卡马克”反应堆上，Marvel Fusion却通过紧凑的激光驱动惯性约束技术大步向前。用简单的话说，就是巨大的能量喷发从精确激光上打击氢基燃料，旨在以比以往更快、更灵活的方式实现极端的热和压力。

随着两个主要原型的建设已经启动，并计划在科罗拉多州立大学建立一个美国本土的试点工厂，Marvel Fusion期待在这一领域带来变革。如果成功，他们的技术将改变我们为整个国家电网供电的方式。

问：Marvel的聚变方法真的能拯救电网吗？

支持者们持乐观态度——尤其是在西门子能源提供深入的电网集成、涡轮机和热管理专业知识的情况下。与持续运行的基于等离子体的反应堆不同，Marvel的系统通过调整激光脉冲时序，可以实现快速的提升或降低规模，使其适应现代电网不可预测的需求。

工程师们正在关注关键的激光和光学技术能否在无故障的情况下运行数千个循环。如果Marvel Fusion的原型通过严格测试，下单的梦想、无碳的能源可能终于从实验室走向配电箱。

聚变如何在2025年及以后扰动全球能源？

德国在2023年关闭了最后一座核电站。现在它将目光投向聚变，作为应对急剧增加的能源需求及燃料和天然气市场不稳定风险的气候友好解决方案。随着Marvel Fusion“2040年运营”的雄心，德国可能会迅速成为第一个实现聚变供电的国家——取代老化的基础设施，减少对进口的依赖，并引领欧洲的清洁能源革命。

不过，仍然有一个问题：目前还没有任何聚变反应堆实现正能量输出。Marvel Fusion的试验平台需要突破这一障碍，证明其商业可行性。如果成功，其影响将远不止于英国或德国——为全球城市提供清洁、稳定的能源。

如何跟踪聚变竞赛以及接下来的发展？

想了解更广泛的局势吗？关注ITER的行业领袖及《自然》的全球突破。跟踪Marvel Fusion和西门子能源的更新，因为他们的合作项目将在今年不断推进。

与此同时，科学家们仍然保持谨慎乐观。聚变竞赛不仅仅是技术挑战——这是一场全球竞速，要求新思路、经验丰富的合作以及钢铁般的意志。不论聚变是否能兑现承诺，有一点是肯定的：清洁能源的赌注从未如此之高。

清单：为聚变驱动的时代做好准备

关注Marvel Fusion在2025年的原型结果

跟踪与西门子能源的电网集成研究

保持对全球实验室正能量突破的更新

关注BBC和《金融时报》的清洁能源新闻

敬请关注！清洁、无限能源的未来可能比你想象的更近。关注英国、德国及全球的聚变动态——你下一个能源来源也许某天会是星光。

参考文献

Warren Buffett's $35 Billion Gamble: The Future of Fossil Fuels? #shorts #warrenbuffet #investing