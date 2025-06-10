蓝色起源的新格伦火箭准备进行第二次发射：它会最终与SpaceX抗衡吗？

高风险太空竞赛：蓝色起源的新格伦火箭瞄准八月复出和可重复使用火箭助推器着陆

蓝色起源计划在2025年8月15日进行新格伦的第二次发射尝试，承诺进行惊险的助推器回收，并与SpaceX重新展开竞争。

快速事实 发射日期： 最早在2025年8月15日

最早在2025年8月15日 火箭高度： 321英尺（97.8米）

321英尺（97.8米） 主要目标： 在船Jacklyn上进行助推器回收

在船Jacklyn上进行助推器回收 竞争对手：SpaceX凭借可重复使用的猎鹰9号垄断市场

蓝色起源正在加大在商用太空竞赛中的力度。在2025年1月部分胜利之后，杰夫·贝索斯的火箭公司对其下一次大规模的新格伦发射投注了巨大的希望——计划在2025年8月15日之后的某个时间进行。如果这次如愿以偿，蓝色起源将能够逐步削弱SpaceX对轨道火箭发射的铁腕控制。

太空界都在关注此事。大家都想看看以流行文化和高风险为灵感命名的“永不告诉我机会”的助推器，是否能够安然降落在漂浮在佛罗里达海岸附近的舰船Jacklyn上。

随着SpaceX的可重复使用火箭改变了行业，降低了成本并提高了标准，蓝色起源也试图直面竞争。今年八月，所有目光都将集中在卡纳维尔角的天空。

蓝色起源与SpaceX现在正在一场技术竞争中较量——商业发射的未来悬而未决。

问：新格伦第一次发射出了什么问题？

在2025年1月，蓝色起源成功将高达321英尺的新格伦火箭从发射复合体36发射。有效载荷按计划飞入轨道。但任务的戏剧性展现发生在海上。第一阶段助推器（“所以你是说还有机会”）未能在公司的专用回收船Jacklyn上着陆。

虽然令人失望，但这次着陆失误提醒人们：即便是SpaceX早期的猎鹰9号发射尝试，助推器也曾沉入大西洋的底部。观察人士认为，掌握可重复使用的多级火箭需要耐心和不懈的测试。

然而，蓝色起源已经证明它能够在德克萨斯州的载人飞行中成功着陆较小的单级助推器——亚轨道的新谢泼德火箭。

问：蓝色起源将如何与SpaceX竞争？

风险巨大。SpaceX设定了快速的节奏，定期成功着陆猎鹰9号助推器，并逐渐抢占市场份额。如果蓝色起源的新格伦能够重复这一成就，将降低发射成本，吸引政府和私人客户，缩小与航天领域的霸主之间的差距。

即将到来的任务包括NASA的火星EscaPADE任务和亚马逊的Project Kuiper互联网卫星，这将直接挑战SpaceX的Starlink星座。

想要观看更多发射活动吗？另一家重要参与者联合发射联盟（ULA）计划在6月13日及早发射Kuiper互联网星座，使用他们的阿特拉斯V火箭。查看NASA或联合发射联盟等网站获取更新信息。

如何观看以及发射当天的期待

– 下一次新格伦发射计划在2025年8月15日之前进行。

– 在蓝色起源的网站和社交媒体上观看直播，报道将提前数小时开始。

– 期待助推器第一次尝试垂直着陆于Jacklyn时的心跳时刻。

如果成功，这一时刻将为贝索斯的公司开辟一个新的时代，并为商业航天飞行的更大雄心奠定基础。

问：新格伦发射后接下来会怎样？

如果这次回收尝试成功，新格伦将成为可重复使用的工作马。这枚火箭很快将可能用于全球的卫星发射、NASA任务和高调商业货物。未来几年期待激烈的竞争，可能会导致成本降低和可靠性的提升。

想见证历史吗？设定一个提醒在8月15日，并按照以下检查清单抓住蓝色起源下一章的每一个激动人心的瞬间。

在日历上标记：2025年8月15日，暂定发射日期

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将新格伦的规格和性能与SpaceX的猎鹰9号进行比较

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参考资料

Blue Origin New Glenn Finally Ready To Beat SpaceX's Old Rockets.... Is It Too Late