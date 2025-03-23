迷人的时间窃贼：《Lycoris Recoil》的新篇章

Lycoris Recoil 在2025年AnimeJapan上宣布了一部新的短片合集“朋友是时间的窃贼”，引发了粉丝们的激动。

在2025年AnimeJapan上宣布了一部新的短片合集“朋友是时间的窃贼”，引发了粉丝们的激动。 该系列包含六集，聚焦于与西木莲和井之头拓海在咖啡馆LycoReco中轻松愉快的友谊和恶作剧故事。

新剧集从4月16日起每周三晚上9点在Aniplex的YouTube频道和各大流媒体平台首播。

粉丝们可以在4月25日至6月1日于东京锦系町Marui举办的快闪店中体验沉浸式的东京冒险，并参加各种合作活动，包括联动浴场和水上巴士之旅。

如安田志新和佐久间雅之等一团队才华横溢的编剧和导演为系列带来了融合了喜剧和深度的新叙事。

该系列庆祝友谊的持久力量，在东京的热情节奏中吸引着老粉丝和新观众。

在东京2025年AnimeJapan绚丽多彩的背景下，一项悄然爆炸性的公告捕获了动漫爱好者的心。备受喜爱的系列Lycoris Recoil即将通过其即将推出的短片合集“朋友是时间的窃贼”再次吸引粉丝。伴随着春风中飘舞的花瓣，这个系列承诺将在温馨的LycoReco咖啡馆中编织新的友谊与恶作剧故事。

这一宣布于活动的Aniplex大舞台上进行，发布了引人入胜的预告片，激发了对六集系列的期待。东京Big Sight的喧嚣中，随着主角西木莲和井之头拓海的日常生活再次展开，观众们的期待感在空气中涌动，既期待轻松的调侃，也同样期待深厚的情感纽带。

四月为这一新篇章开启，每集将在每周三晚上9点通过Aniplex的官方YouTube频道和各种流媒体平台发布。自4月16日起，这场数字聚会邀请观众回到一个欢笑和友谊是时间珍贵窃贼的世界。

屏幕之外，粉丝的乐园也在等待 — 邦派在东京锦系町Marui的独特快闪店为粉丝们提供了从4月25日至6月1日独家抢先体验第三集至第六集的机会。与此同时，生机勃勃的墨田区也因互动线路而欢腾，庆祝这一新发布通过沉浸式的合作活动。从“黄金汤”和“浅草大黑汤”的联动浴场，到2022年盛况回归的水上巴士之旅，电影迷们被召唤进行全面的感官体验。此外，穿行于东海道新干线高速路线上的旅客还可以享受如“Oshi Tabi Produce LycoReco Radio”这样的独家内容，让系列的精神在每一次通勤中延续。

每一集的幕后英雄带来了新鲜的叙事和视角，由包括安田志新、花守由美里、森小太郎等才华横溢的编剧创作剧本，承诺平衡喜剧与深度。由如佐久间雅之这样的幻想动画师执导，这些短片旨在捕捉原系列温柔而炽热的本质，既是老粉丝的怀旧拥抱，也是新观众的欢迎之门。

“Lycoris Recoil：朋友是时间的窃贼”不仅仅是一部续集，而是一场庆典，一个邀请，珍惜在喧嚣的东京黑暗与光明中捕捉到的友谊的永恒艺术 — 证明在生活的混乱节奏中，纽带才是最大的盗贼。

为什么《Lycoris Recoil》的新电影合集会让你心动

《Lycoris Recoil：朋友是时间的窃贼》介绍

在AnimeJapan 2025的绚丽背景下，粉丝们收到了激动人心的消息：《Lycoris Recoil》这一备受喜爱的系列，带着短片合集“朋友是时间的窃贼”强势回归。这段充满友谊与狡黠的六集冒险，重新唤醒了围绕着西木莲和井之头拓海在迷人LycoReco咖啡馆的魔力。

系列预告

定于4月16日首播，每集将每周播出，为观众提供每周三晚上9点的轻松调侃和深厚的情感纽带。该系列将在Aniplex的官方YouTube频道和其他流媒体平台上全球可访问。

幕后花絮：创作者与愿景

安田志新、花守由美里和森小太郎带领一个编剧团队，承诺故事将融合喜剧与情感深度。通过佐久间雅之的指导，这个系列旨在呼应其前身的珍贵本质，既是熟悉粉丝的怀旧之旅，也是新观众的吸引。

揭示独特的粉丝体验

渴望的不仅仅是屏幕时间的粉丝们被邀请于4月25日至6月1日光临东京的锦系町Marui。这家独特的快闪店让热衷者可以提前预览第三至第六集，促进更深的社区联系。

此外，墨田区的沉浸式小径也计划通过创意合作来庆祝这一发布。享受像“黄金汤”和“浅草大黑汤”的联动浴场，以及重新体验受欢迎的2022年水上巴士之旅，感受电影与风景的感官交融。此外，搭乘东海道新干线的通勤者可以参与如“Oshi Tabi Produce LycoReco Radio”等独特内容，让系列的精神在东京之外继续生存。

现实世界的应用案例与预测

随着全球动漫热潮的回升，“朋友是时间的窃贼”等项目利用跨媒介叙事，实现互动和基于地点的体验，从而扩展叙事世界。这种方法预计将推动更深度的观众参与，为动漫粉丝参与设定新的标准。

面向粉丝的行动建议

1. 订阅Aniplex的YouTube频道： 及时了解每周节目和幕后的内容。

2. 计划去墨田区游玩： 如果你能亲自到东京的话，体验Lycoris Recoil的精彩活动。

3. 通过社交媒体互动： 加入在线粉丝社区和讨论，丰富你的观看体验。

结论

“Lycoris Recoil：朋友是时间的窃贼”不仅仅是另一集；它是一个友谊与创造力的庆典，由尊重过去且期待新探索的创作者们共同撰写。沉浸于这个迷人的世界，在那里欢笑与纽带成为善巧而温柔的时间窃贼。

欲获取更多官方更新，请访问 aniplex.co.jp。

在这个系列中，你不仅会发现娱乐的集数，还有一幅充满活力的关系画卷，与你周围的观众产生共鸣。沉浸于这份真诚温暖的友谊与乐趣的邀请中吧。