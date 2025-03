Külastetavast Täheks Viivituseni: Miks Saori Ito Uus Reklaam Internetis Kihutab

By Moira Zajic

Moira Zajic on silmapaistev autor ja mõtleja uute tehnoloogiate ja fintech'i valdkondades. Tal on magistrikraad infosüsteemide alal prestiižikast Valparaiso Ülikoolist, Moira ühendab tugeva akadeemilise tausta sügava arusaamaga kiiresti muutuva tehnoloogiamaastiku kohta. Üle aasta kümne professionaalse kogemuse jooksul Solera Technologies'is on ta teravdanud oma teadmisi finantsinnovatsiooni ja digiteerimise alal. Moira kirjutised peegeldavad tema kirge uurida, kuidas tipptasemel tehnoloogiad muudavad finantssektorit, pakkudes sisukaid analüüse ja tulevikku suunatud vaatenurki. Tema tööd on avaldatud juhtivates tööstusväljaannetes, kus ta jätkab professionaalide ja entusiastide inspireerimist.